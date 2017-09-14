RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Перша в Росії потужна газова
турбіна розвалилася під час...

Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:42

Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...

Пропонуємо до обговорення:
Нова спроба випустити першу потужну російську газову турбіну, яка повинна була замінити імпортні аналоги великих постачальників, провалилася.

Дивися повний текст Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час випробувань - Reuters.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 81465
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:42

Обычный рабочий момент,зачем выводить в отдельныую статью?
papazina
 
Повідомлень: 556
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 09:52

  papazina написав:Обычный рабочий момент,зачем выводить в отдельныую статью?

Для того, чтобы читатели могли начать день с хороших новостей. Но, возможно, Вас расстраивают такие новости из Мордора... тогда мои соболезнования.
headshaker
 
Повідомлень: 775
З нами з: 08.05.15
Подякував: 478 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:01

.."турбина развалилась"..?? - могли бы написать гораздо красочнее: .."..поразлетались лопатки турбины, покосив в радиусе пару км от источника все живое и не очень"!!
maestro71
 
Повідомлень: 1813
З нами з: 09.09.11
Подякував: 145 раз.
Подякували: 425 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:13

Да, виробляти не красти
seregazirka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:21

  headshaker написав: Для того, чтобы читатели могли начать день с хороших новостей. Но, возможно, Вас расстраивают такие новости из Мордора... тогда мои соболезнования.

Расстраивает злорадство, что есть глупо
papazina
 
Повідомлень: 556
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:32

  papazina написав: Расстраивает злорадство, что есть глупо

все що погано у ворога нам на користь
kyiv7777
 
Повідомлень: 87
З нами з: 09.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:36

  papazina написав:
  headshaker написав: Для того, чтобы читатели могли начать день с хороших новостей. Но, возможно, Вас расстраивают такие новости из Мордора... тогда мои соболезнования.

Расстраивает злорадство, что есть глупо

Не путайте злорадство с желанием всего плохого государству-врагу.
Мы всего-лишь надеемся, что Мордор дойдет до такой кондиции, что им будет не до нас. Ровно в этот момент он (и новости из него) перестанет нас интересовать, как это было раньше, до агрессии.
se64plus
 
Повідомлень: 63
З нами з: 11.01.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 10:39

  se64plus написав: Не путайте злорадство с желанием всего плохого государству-врагу. Мы всего-лишь надеемся, что Мордор дойдет до такой кондиции, что им будет не до нас. Ровно в этот момент он (и новости из него) перестанет нас интересовать, как это было раньше, до агрессии.

+++
sdmitruk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 283
З нами з: 11.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: safonovstanislav, Viktor і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кремль готується до відключення Росії від SWIFT - РосЗМІ 1, 2
R2 » Вів 17 кві, 2018 15:25
12 707
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 кві, 2018 10:43
Подолянин
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 246, 247, 248
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
2474 116808
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 кві, 2018 08:05
vladvlas
У Росії розповіли, коли збираються платити Україні за...
R2 » П'ят 06 кві, 2018 15:25
2 189
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 кві, 2018 16:46
myshapiton
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55676)
18.04.2018 11:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.