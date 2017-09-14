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Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:42
Пропонуємо до обговорення:
Нова спроба випустити першу потужну російську газову турбіну, яка повинна була замінити імпортні аналоги великих постачальників, провалилася.
Дивися повний текст Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час випробувань - Reuters
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R2
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:42
Обычный рабочий момент,зачем выводить в отдельныую статью?
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papazina
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Додано: Сер 18 кві, 2018 09:52
papazina написав:
Обычный рабочий момент,зачем выводить в отдельныую статью?
Для того, чтобы читатели могли начать день с хороших новостей. Но, возможно, Вас расстраивают такие новости из Мордора... тогда мои соболезнования.
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headshaker
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:01
.."турбина развалилась"..?? - могли бы написать гораздо красочнее: .."..поразлетались лопатки турбины, покосив в радиусе пару км от источника все живое и не очень"!!
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maestro71
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:13
Да, виробляти не красти
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seregazirka
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:21
headshaker написав:
Для того, чтобы читатели могли начать день с хороших новостей. Но, возможно, Вас расстраивают такие новости из Мордора... тогда мои соболезнования.
Расстраивает злорадство, что есть глупо
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papazina
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:32
papazina написав:
Расстраивает злорадство, что есть глупо
все що погано у ворога нам на користь
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kyiv7777
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:36
papazina написав: headshaker написав:
Для того, чтобы читатели могли начать день с хороших новостей. Но, возможно, Вас расстраивают такие новости из Мордора... тогда мои соболезнования.
Расстраивает злорадство, что есть глупо
Не путайте злорадство с желанием всего плохого государству-врагу.
Мы всего-лишь надеемся, что Мордор дойдет до такой кондиции, что им будет не до нас. Ровно в этот момент он (и новости из него) перестанет нас интересовать, как это было раньше, до агрессии.
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se64plus
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Додано: Сер 18 кві, 2018 10:39
se64plus написав:
Не путайте злорадство с желанием всего плохого государству-врагу. Мы всего-лишь надеемся, что Мордор дойдет до такой кондиции, что им будет не до нас. Ровно в этот момент он (и новости из него) перестанет нас интересовать, как это было раньше, до агрессии.
+++
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sdmitruk
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