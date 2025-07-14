RSS
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 10:12

Чи задоволені українці своїм добробутом під час війни —...

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на тривалу війну, українці зберігають потужне відчуття сенсу у житті. Добробут залишається помірним і варіюється залежно від віку, статі та обставин життя.

Дивися повний текст
Чи задоволені українці своїм добробутом під час війни — дослідження
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 10:12

Зрозуміло що шльондри з кмісу щільно присіли на вилизування імператора корупції та брехні
Повідомлення Додано: Вів 23 вер, 2025 10:31

Самі соціологи про соц. опроси кажуть наступне .80-90% респондентів відмовляються спілкуватися... Кидають трубку... посилають...
Ті хто спілкуються, дуже схожі на шизоїдів... маніакально - депресивних в фазі манії...
Або старше покоління, яке підтримує будь яку діючу владу, раптом в двері постукають за неправильну відповідь.
