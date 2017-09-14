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Перша в Росії потужна газова
турбіна розвалилася під час...

Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 12:03

В статье не сказано главного. Обычная паровая турбина использует для вращения энергию пара и имеет кПд преобразования топлива в эл. энергию около 36% (+ тепловая генерация, если она работает на ТЭЦ). Парогазовая турбина использует как энергию вырабатываемого при сжигании газа пара, так и энергию выхлопа самого нагретого газа, и ее кПд может достигать 60%. Т.е. из того же количества газа можно получить в 1,5 раза больше эл. энергии.
Производство паровых турбин мощностью до 500 Мвт в освоено еще в СССР. А вот парогазовые турбины - know how Cименс, которые еще предстоит освоить. Поэтому момент совершенно рабочий
Волгарь
 
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