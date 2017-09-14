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Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...
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Додано: Сер 18 кві, 2018 12:03
В статье не сказано главного. Обычная паровая турбина использует для вращения энергию пара и имеет кПд преобразования топлива в эл. энергию около 36% (+ тепловая генерация, если она работает на ТЭЦ). Парогазовая турбина использует как энергию вырабатываемого при сжигании газа пара, так и энергию выхлопа самого нагретого газа, и ее кПд может достигать 60%. Т.е. из того же количества газа можно получить в 1,5 раза больше эл. энергии.
Производство паровых турбин мощностью до 500 Мвт в освоено еще в СССР. А вот парогазовые турбины - know how Cименс, которые еще предстоит освоить. Поэтому момент совершенно рабочий
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Волгарь
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Додано: Сер 18 кві, 2018 12:44
seregazirka написав:
Да, виробляти не красти
Сказал шароварный производственник.
В Европу через жony!
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summacut
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Додано: Сер 18 кві, 2018 12:51
mister-svet написав:
Зри в корень! Первая, чего раньше не делали, в рабочем процессе. Поломки неизбежны. Планируют запустить в серийное производство. Высокотехнологичное - СВОЁ!... Очевидно - благодаря санкциям Запада. Радоваться поломкам/огорчаться новому производству - каждый сам себе.
Побільше, побільше благодатних санкцій!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Сер 18 кві, 2018 13:20
Именно так и происходит превращение государства с сырьевого в инновационное. Представьте опыт накопленный Аном (а это время, срества, аварии) даже через 30 лет за бытия многим странам не по плечу. Согласны на все, лиш бы получить технологическую цепочку производства. То же и с турбинами. Китайцы в первые авто противо шумку из соломы делали под смех завистников. Прошло 25 лет - 2экономика в мире.
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nik1
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Додано: Сер 18 кві, 2018 13:27
nik1 написав:
так и происходит превращение государства с сырьевого в инновационное.
Пока что в вашем "инновационном" государстве увеличивается только производство зерна и буряка. "натовские" комбайны постарались.
Что там с Ангарой? А что с лунной базой, обещанной в 2005г? Во что они превратились?
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Подолянин
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