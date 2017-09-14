Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...

myshapiton написав:

Да они Буран не смогли сохранить! Китайцам продали по-запчастям. Что уже говорить про создание нового? Да Запад ничего не добивался! Он никого не заставлял покупать их машины, люди сами покупали. Никто не заставлял бизнес Камазы собирать на иностранных комплектующих - менеджеры сами это делали. Просто западное ДЕШЕВЛЕ, НАДЕЖНЕЙ, КАЧЕСТВЕННЕЙ. А что касается Украины, так она как раз МЕНЬШЕ пострадала после развала СССР. Это Россия, а не Украина потеряла технологию производства корабельных турбин. Это Россия за всю "независимость" не произвела ни одного нового авиадвигателя. Это Россия сделала только одни самолет СуперДжет (на 70% из иностранных комплектующих, в отличии от Ана, который был на 100% из украино-российского). Это Россия потеряла производство сельхозтехники, в то время как в Украине работают ХТЗ, Лозовские машины, Харвест, Херсонский Машиностроительный Завод и пр. Это Россия потеряла производство ракет воздух-воздух и воздух-земля, пока Артем производил их. И т.д., и т.п. Россия просто бензоколонка, которая имеет много денег и может многое и МНОГИХ купить. Но с технологической точки зрения Украина сохранила гораздо больше технического потенциала со времен СССР. И не просто сохранила, но и создала много нового. Например, новые технологии в авиационном двигателестроении (как в Д-27), динамической и активной защите танков, и пр. А потом: Короче, понятно. "Силовые машины" будут запчасти покупать у Сименса, а Салют будут делать "истинно российские турбины". Это как советские компьютеры, в которых процессоры были отечественные, Интел