Сказал шароварный производственник.
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Додано: Сер 18 кві, 2018 12:44
В Европу через жony!
Додано: Сер 18 кві, 2018 12:51
Re: Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час
mister-svet
Побільше, побільше благодатних санкцій!
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:20
Именно так и происходит превращение государства с сырьевого в инновационное. Представьте опыт накопленный Аном (а это время, срества, аварии) даже через 30 лет за бытия многим странам не по плечу. Согласны на все, лиш бы получить технологическую цепочку производства. То же и с турбинами. Китайцы в первые авто противо шумку из соломы делали под смех завистников. Прошло 25 лет - 2экономика в мире.
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:27
Re: Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час
Додано: Сер 18 кві, 2018 13:53
Считаю, что именно этого добивался запад и это ему частично удалось. В Украине больше в России меньше. Сейчас под прицелом США Китай. Например непризнанному Тайваню, в том числе и Америкой, Трамп запланировал военную помощь в размере 1.42 млрд.дол. И Дело не в двойных стандартах, а в интересах Америки.
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:33
Подолянин а что с лозунгами майдана? может самолетов больше сделали или еще что? сломали турбину да сломали новую сговнякуют.
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:34
Re: Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час
Нверное освятить забыли , покропить святой водой. Чисто технологический и легко разрешаемый момент на пути к успеху. Не ошибается тот кто ничего не делает, уймитесь злопыхатели. Титановое кадило несомненно решит вопрос.
Додано: Сер 18 кві, 2018 14:35
Да они Буран не смогли сохранить! Китайцам продали по-запчастям. Что уже говорить про создание нового?
Да Запад ничего не добивался! Он никого не заставлял покупать их машины, люди сами покупали. Никто не заставлял бизнес Камазы собирать на иностранных комплектующих - менеджеры сами это делали. Просто западное ДЕШЕВЛЕ, НАДЕЖНЕЙ, КАЧЕСТВЕННЕЙ.
А что касается Украины, так она как раз МЕНЬШЕ пострадала после развала СССР.
Это Россия, а не Украина потеряла технологию производства корабельных турбин.
Это Россия за всю "независимость" не произвела ни одного нового авиадвигателя.
Это Россия сделала только одни самолет СуперДжет (на 70% из иностранных комплектующих, в отличии от Ана, который был на 100% из украино-российского).
Это Россия потеряла производство сельхозтехники, в то время как в Украине работают ХТЗ, Лозовские машины, Харвест, Херсонский Машиностроительный Завод и пр.
Это Россия потеряла производство ракет воздух-воздух и воздух-земля, пока Артем производил их.
И т.д., и т.п.
Россия просто бензоколонка, которая имеет много денег и может многое и МНОГИХ купить. Но с технологической точки зрения Украина сохранила гораздо больше технического потенциала со времен СССР. И не просто сохранила, но и создала много нового. Например, новые технологии в авиационном двигателестроении (как в Д-27), динамической и активной защите танков, и пр.
А потом:
Короче, понятно. "Силовые машины" будут запчасти покупать у Сименса, а Салют будут делать "истинно российские турбины".
Это как советские компьютеры, в которых процессоры были отечественные, Интел
Додано: Сер 18 кві, 2018 15:10
Главное во всем этом, чтобы НАМ самим было до НАС, чего сейчас нельзя с уверенностью констатировать. Поэтому, когда не будет на кого показывать пальцем, придется крутить его у виска и еще несколько десятилетий по доброй привычке вспоминать былое, вешая "негаразды" на мертвых собак.
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