Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...
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Это Россия за всю "независимость" не произвела ни одного нового авиадвигателя
В Вашей реальности - возможно. Тогда объясните, НА ЧЕМ ЛЕТАЮ 6-7 десятков военных самолетов, полторы сотни вертолетов и 2-3 десятка гражданских самолетов, которые ежегодно производятся в РФ. Неужели святым духом?
headshaker написав: Для того, чтобы читатели могли начать день с хороших новостей. Но, возможно, Вас расстраивают такие новости из Мордора... тогда мои соболезнования.
Расстраивает злорадство, что есть глупо
Не путайте злорадство с желанием всего плохого государству-врагу. Мы всего-лишь надеемся, что Мордор дойдет до такой кондиции, что им будет не до нас. Ровно в этот момент он (и новости из него) перестанет нас интересовать, как это было раньше, до агрессии.
Офицеры Военно-морских сил Украины, в 2014 году покинувшие Крым, обратилась с открытым письмом к президенту страны Петру Порошенко и заявили, что могут вернуться на полуостров. Моряки подчеркнули, что по приказу министра обороны оставили свое имущество и служебное жилье в Крыму, а затем вместе с семьями срочно покинули полуостров. В итоге военнослужащие остались без квартир, но «все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями». В своем письме офицеры заявили, что за четыре года власти не внесли необходимых изменений в нормативно-правовые акты. Моряки отметили, что из-за действий руководства Украины они будут вынуждены вернуться в Крым вместе с семьями и принять российское гражданство «для решения квартирного вопроса».
Офицеры Военно-морских сил Украины, в 2014 году покинувшие Крым, обратилась с открытым письмом к президенту страны Петру Порошенко и заявили, что могут вернуться на полуостров. Моряки подчеркнули, что по приказу министра обороны оставили свое имущество и служебное жилье в Крыму, а затем вместе с семьями срочно покинули полуостров. В итоге военнослужащие остались без квартир, но «все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями». В своем письме офицеры заявили, что за четыре года власти не внесли необходимых изменений в нормативно-правовые акты. Моряки отметили, что из-за действий руководства Украины они будут вынуждены вернуться в Крым вместе с семьями и принять российское гражданство «для решения квартирного вопроса».
К чему этот чёс? Даже, если это правда (а скорее всего это просто очередной в***р рассейского недо-сми), вы надеетесь, что их сразу обвинят в измене? Если государство не способно обеспечить своих граждан, то они, граждане, должны брать судьбу в свои руки. Это и есть фундаментальное право и свобода человека. Родина это не то место, где ты родился, а то, где ты чувствуешь себя в безопасности, а все твои потребности обеспечены. И в измене будут обвинены те, кто такую ситуацию допустил. Хотя, когда рассея вернет Крым, вопрос решится сам собой. Или вы думаете, что у нас нет своих проблем? Вот когда агрессор уберется из нашей страны, когда перестанет распространять свою гниль вокруг - тогда поговорим.
Волгарь написав:
Это Россия за всю "независимость" не произвела ни одного нового авиадвигателя
В Вашей реальности - возможно. Тогда объясните, НА ЧЕМ ЛЕТАЮ 6-7 десятков военных самолетов, полторы сотни вертолетов и 2-3 десятка гражданских самолетов, которые ежегодно производятся в РФ. Неужели святым духом?
Летают на совковых наработках 70-80х годов. Еще раз - совковых, не рассеянских. Вы лучше сравните во сколько (десятков) раз больше изобретает и производит Запад. Что РФ дала миру за последние 25 лет? Только смерть и разложение соседей, так же, как и ее предшественник. Страна, из которой утекают (хайль путлер!) лучшие умы на Запад, которая (при триллионных доходах от нефти) не способна избавить собственное население от бедности, в которой отсутствует конкуренция, в которой процент силовиков среди населения больше всего в мире, ... ..., обречена на постоянное технологическое отставание и на медленную, мучительную дезинтеграцию. Совок на пике своего могущества надорвался на противостоянии с Западом. Что такое сегодняшняя рассея по сравнению с совком? Даже не смешно.
ЗЫ: Чебурашка - плод деятельности самого инновационного государства в 21 веке. Гляди, до конца 18 года сие свершится.
Летают на совковых наработках 70-80х годов. Еще раз - совковых, не рассеянских.
Та неужели? И Су-35, и Су-34, и Миг-35 и Суперджет? И вертолеты Камова и Миля?
Вы лучше сравните во сколько (десятков) раз больше изобретает и производит Запад. Что РФ дала миру за последние 25 лет?
И что, простите, произвел Запад? КР, 7 из каждых 10-ти которых сбили немного модернизированные советские системы (если у Вас есть сомнения, просто посмотрите сюда https://vz.ru/news/2018/4/17/918285.html (гляньте, как на месте 3-х складов с якобы химоружием, обстрелянных 22-мя ракетами!!!, выпущенных 3-мя как минимум носителями разных стран оказалось 4 воронки!!!)
Только смерть и разложение соседей, так же, как и ее предшественник.
Я бы еще понял смерть, но Разложение... Чего разложение, простите?
Страна, из которой утекают (хайль путлер!) лучшие умы на Запад,
Вы уверены - статистика говорит об обратном. https://www.finam.ru/analysis/forecasts ... 21-134947/ Пребывание иностранных граждан из некоторых стран ЕС и США в РФ на дату, чел. на 1/10/2017 США 46 206 ЕС в целом 458 133 на 1/10/2016 США 53 978 ЕС в целом 513 367 Т.е. в стране ПОСТОЯННО находятся более полумиллиона граждан самых передовых (в Вашем представлении) стран мира.
которая (при триллионных доходах от нефти) не способна избавить собственное население от бедности,
Возможно, но по любым меркам уровень среднедушевого дохода в РФ втрое выше украинского, а ведь 30 лет назад Украина жила значительно лучше России.
в которой отсутствует конкуренция
, Вы это мне рассказываете, который занимается практическим бизнесом 25 лет?
в которой процент силовиков среди населения больше всего в мире,
Самый высокий процент - точно в Cеверной Корее.
... ..., обречена на постоянное технологическое отставание и на медленную, мучительную дезинтеграцию.
Угу, особенно на фоне того, что технологически отсталые российские РЛС засекли 100% КР самых передовых стран мира, а выпущенные еще 30 лет назад системы ПВО их почти все сбили.
Совок на пике своего могущества надорвался на противостоянии с Западом. Что такое сегодняшняя рассея по сравнению с совком? Даже не смешно.
Давайте посмеемся вместе - РФ впервые за последние 90 лет полностью обеспечила себя основными продуктами питания, став крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Уровень смертности от внешних причин (основной показатель душевного здоровья граждан государства) в ней сейчас на 15% ниже, чем в наивном 1970-ом, а наличное население на 30 млн. больше, средняя продолжительность жизни достигла 73 лет, детская смертность снизилась втрое против времен СССР и не превышает 5 на тысячу, уровень преступности снизился вдвое против советских времен, жилья строится на 20% больше, чем во времена СССР, и обеспеченность им выросла с 16-ти до 26-ти м2 на человека.
ЗЫ: Чебурашка - плод деятельности самого инновационного государства в 21 веке. Гляди, до конца 18 года сие свершится.
Волгарь ваши достижения противоречат сами себе. население не уменьшилося. сдано на 20% больше жилых метров. обеспеченность возрасла с 16 до 26(60%). ничего не смущает? либо население уменьшилося на 30%-40%, либо ктото пи**. и так во всем.