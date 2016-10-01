Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...

Додано: Сер 18 кві, 2018 15:44

Офицеры Военно-морских сил Украины, в 2014 году покинувшие Крым, обратилась с открытым письмом к президенту страны Петру Порошенко и заявили, что могут вернуться на полуостров. Моряки подчеркнули, что по приказу министра обороны оставили свое имущество и служебное жилье в Крыму, а затем вместе с семьями срочно покинули полуостров.

В итоге военнослужащие остались без квартир, но «все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями».

В своем письме офицеры заявили, что за четыре года власти не внесли необходимых изменений в нормативно-правовые акты. Моряки отметили, что из-за действий руководства Украины они будут вынуждены вернуться в Крым вместе с семьями и принять российское гражданство «для решения квартирного вопроса».

Волгарь написав: Это Россия за всю "независимость" не произвела ни одного нового авиадвигателя

В Вашей реальности - возможно. Тогда объясните, НА ЧЕМ ЛЕТАЮ 6-7 десятков военных самолетов, полторы сотни вертолетов и 2-3 десятка гражданских самолетов, которые ежегодно производятся в РФ. Неужели святым духом? В Вашей реальности - возможно. Тогда объясните, НА ЧЕМ ЛЕТАЮ 6-7 десятков военных самолетов, полторы сотни вертолетов и 2-3 десятка гражданских самолетов, которые ежегодно производятся в РФ. Неужели святым духом?

К чему этот чёс? Даже, если это правда (а скорее всего это просто очередной в***р рассейского недо-сми), вы надеетесь, что их сразу обвинят в измене? Если государство не способно обеспечить своих граждан, то они, граждане, должны брать судьбу в свои руки. Это и есть фундаментальное право и свобода человека. Родина это не то место, где ты родился, а то, где ты чувствуешь себя в безопасности, а все твои потребности обеспечены. И в измене будут обвинены те, кто такую ситуацию допустил. Хотя, когда рассея вернет Крым, вопрос решится сам собой.Или вы думаете, что у нас нет своих проблем? Вот когда агрессор уберется из нашей страны, когда перестанет распространять свою гниль вокруг - тогда поговорим.Летают на совковых наработках 70-80х годов. Еще раз - совковых, не рассеянских.Вы лучше сравните во сколько (десятков) раз больше изобретает и производит Запад.Что РФ дала миру за последние 25 лет? Только смерть и разложение соседей, так же, как и ее предшественник.Страна, из которой утекают (хайль путлер!) лучшие умы на Запад, которая (при триллионных доходах от нефти) не способна избавить собственное население от бедности, в которой отсутствует конкуренция, в которой процент силовиков среди населения больше всего в мире, ... ..., обречена на постоянное технологическое отставание и на медленную, мучительную дезинтеграцию.Совок на пике своего могущества надорвался на противостоянии с Западом. Что такое сегодняшняя рассея по сравнению с совком? Даже не смешно.ЗЫ: Чебурашка - плод деятельности самого инновационного государства в 21 веке. Гляди, до конца 18 года сие свершится.