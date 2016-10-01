Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...
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Это Россия за всю "независимость" не произвела ни одного нового авиадвигателя
В Вашей реальности - возможно. Тогда объясните, НА ЧЕМ ЛЕТАЮ 6-7 десятков военных самолетов, полторы сотни вертолетов и 2-3 десятка гражданских самолетов, которые ежегодно производятся в РФ. Неужели святым духом?
headshaker написав: Для того, чтобы читатели могли начать день с хороших новостей. Но, возможно, Вас расстраивают такие новости из Мордора... тогда мои соболезнования.
Расстраивает злорадство, что есть глупо
Не путайте злорадство с желанием всего плохого государству-врагу. Мы всего-лишь надеемся, что Мордор дойдет до такой кондиции, что им будет не до нас. Ровно в этот момент он (и новости из него) перестанет нас интересовать, как это было раньше, до агрессии.
Офицеры Военно-морских сил Украины, в 2014 году покинувшие Крым, обратилась с открытым письмом к президенту страны Петру Порошенко и заявили, что могут вернуться на полуостров. Моряки подчеркнули, что по приказу министра обороны оставили свое имущество и служебное жилье в Крыму, а затем вместе с семьями срочно покинули полуостров. В итоге военнослужащие остались без квартир, но «все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями». В своем письме офицеры заявили, что за четыре года власти не внесли необходимых изменений в нормативно-правовые акты. Моряки отметили, что из-за действий руководства Украины они будут вынуждены вернуться в Крым вместе с семьями и принять российское гражданство «для решения квартирного вопроса».
Офицеры Военно-морских сил Украины, в 2014 году покинувшие Крым, обратилась с открытым письмом к президенту страны Петру Порошенко и заявили, что могут вернуться на полуостров. Моряки подчеркнули, что по приказу министра обороны оставили свое имущество и служебное жилье в Крыму, а затем вместе с семьями срочно покинули полуостров. В итоге военнослужащие остались без квартир, но «все обещания руководства страны по решению этой проблемы так и остались обещаниями». В своем письме офицеры заявили, что за четыре года власти не внесли необходимых изменений в нормативно-правовые акты. Моряки отметили, что из-за действий руководства Украины они будут вынуждены вернуться в Крым вместе с семьями и принять российское гражданство «для решения квартирного вопроса».
К чему этот чёс? Даже, если это правда (а скорее всего это просто очередной в***р рассейского недо-сми), вы надеетесь, что их сразу обвинят в измене? Если государство не способно обеспечить своих граждан, то они, граждане, должны брать судьбу в свои руки. Это и есть фундаментальное право и свобода человека. Родина это не то место, где ты родился, а то, где ты чувствуешь себя в безопасности, а все твои потребности обеспечены. И в измене будут обвинены те, кто такую ситуацию допустил. Хотя, когда рассея вернет Крым, вопрос решится сам собой. Или вы думаете, что у нас нет своих проблем? Вот когда агрессор уберется из нашей страны, когда перестанет распространять свою гниль вокруг - тогда поговорим.
Волгарь написав:
Это Россия за всю "независимость" не произвела ни одного нового авиадвигателя
В Вашей реальности - возможно. Тогда объясните, НА ЧЕМ ЛЕТАЮ 6-7 десятков военных самолетов, полторы сотни вертолетов и 2-3 десятка гражданских самолетов, которые ежегодно производятся в РФ. Неужели святым духом?
Летают на совковых наработках 70-80х годов. Еще раз - совковых, не рассеянских. Вы лучше сравните во сколько (десятков) раз больше изобретает и производит Запад. Что РФ дала миру за последние 25 лет? Только смерть и разложение соседей, так же, как и ее предшественник. Страна, из которой утекают (хайль путлер!) лучшие умы на Запад, которая (при триллионных доходах от нефти) не способна избавить собственное население от бедности, в которой отсутствует конкуренция, в которой процент силовиков среди населения больше всего в мире, ... ..., обречена на постоянное технологическое отставание и на медленную, мучительную дезинтеграцию. Совок на пике своего могущества надорвался на противостоянии с Западом. Что такое сегодняшняя рассея по сравнению с совком? Даже не смешно.
ЗЫ: Чебурашка - плод деятельности самого инновационного государства в 21 веке. Гляди, до конца 18 года сие свершится.
Летают на совковых наработках 70-80х годов. Еще раз - совковых, не рассеянских.
Та неужели? И Су-35, и Су-34, и Миг-35 и Суперджет? И вертолеты Камова и Миля?
Вы лучше сравните во сколько (десятков) раз больше изобретает и производит Запад. Что РФ дала миру за последние 25 лет?
И что, простите, произвел Запад? КР, 7 из каждых 10-ти которых сбили немного модернизированные советские системы (если у Вас есть сомнения, просто посмотрите сюда https://vz.ru/news/2018/4/17/918285.html (гляньте, как на месте 3-х складов с якобы химоружием, обстрелянных 22-мя ракетами!!!, выпущенных 3-мя как минимум носителями разных стран оказалось 4 воронки!!!)
Только смерть и разложение соседей, так же, как и ее предшественник.
Я бы еще понял смерть, но Разложение... Чего разложение, простите?
Страна, из которой утекают (хайль путлер!) лучшие умы на Запад,
Вы уверены - статистика говорит об обратном. https://www.finam.ru/analysis/forecasts ... 21-134947/ Пребывание иностранных граждан из некоторых стран ЕС и США в РФ на дату, чел. на 1/10/2017 США 46 206 ЕС в целом 458 133 на 1/10/2016 США 53 978 ЕС в целом 513 367 Т.е. в стране ПОСТОЯННО находятся более полумиллиона граждан самых передовых (в Вашем представлении) стран мира.
которая (при триллионных доходах от нефти) не способна избавить собственное население от бедности,
Возможно, но по любым меркам уровень среднедушевого дохода в РФ втрое выше украинского, а ведь 30 лет назад Украина жила значительно лучше России.
в которой отсутствует конкуренция
, Вы это мне рассказываете, который занимается практическим бизнесом 25 лет?
в которой процент силовиков среди населения больше всего в мире,
Самый высокий процент - точно в Cеверной Корее.
... ..., обречена на постоянное технологическое отставание и на медленную, мучительную дезинтеграцию.
Угу, особенно на фоне того, что технологически отсталые российские РЛС засекли 100% КР самых передовых стран мира, а выпущенные еще 30 лет назад системы ПВО их почти все сбили.
Совок на пике своего могущества надорвался на противостоянии с Западом. Что такое сегодняшняя рассея по сравнению с совком? Даже не смешно.
Давайте посмеемся вместе - РФ впервые за последние 90 лет полностью обеспечила себя основными продуктами питания, став крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Уровень смертности от внешних причин (основной показатель душевного здоровья граждан государства) в ней сейчас на 15% ниже, чем в наивном 1970-ом, а наличное население на 30 млн. больше, средняя продолжительность жизни достигла 73 лет, детская смертность снизилась втрое против времен СССР и не превышает 5 на тысячу, уровень преступности снизился вдвое против советских времен, жилья строится на 20% больше, чем во времена СССР, и обеспеченность им выросла с 16-ти до 26-ти м2 на человека.
ЗЫ: Чебурашка - плод деятельности самого инновационного государства в 21 веке. Гляди, до конца 18 года сие свершится.
Волгарь ваши достижения противоречат сами себе. население не уменьшилося. сдано на 20% больше жилых метров. обеспеченность возрасла с 16 до 26(60%). ничего не смущает? либо население уменьшилося на 30%-40%, либо ктото пи**. и так во всем.
Волгарь написав:Та неужели? И Су-35, и Су-34, и Миг-35 и Суперджет? И вертолеты Камова и Миля?
Не позорьтесь. Су-35 (глубокая модернизация Су-27), Ми-35 (Ми-24), Миг-35 (Миг-29). Древняя авионика, совковая компонентная база. Может с Али стали заказывать, тогда, может быть, и прогрес. Про SSJ вообще молчу - 70% комплектухи импорт. рассея даже древние израильские БПЛА воспроизвести не может, а дрон почты рассеи вообще шедевр. Еще Аргару забыли. Больше спутников утопили, чем запустили. Смешно. Танки есть, самолеты есть, а ждать нечего, только пальмовое масло и бояра. Все-равно скот схавает.
Волгарь написав:И что, простите, произвел Запад? КР, 7 из каждых 10-ти которых сбили немного модернизированные советские системы (если у Вас есть сомнения, просто посмотрите сюда https://vz.ru/news/2018/4/17/918285.html (гляньте, как на месте 3-х складов с якобы химоружием, обстрелянных 22-мя ракетами!!!, выпущенных 3-мя как минимум носителями разных стран оказалось 4 воронки!!!)
Нет, спасибо. рассеянским недо-сми доверять - себя не уважать.
Волгарь написав:Я бы еще понял смерть, но Разложение... Чего разложение, простите?
Да ладно. Всего человеческого. Империя зла, раковая опухоль. Слышали о таком? Так вот это о вашей великой рассеи.
Волгарь написав:Вы уверены - статистика говорит об обратном.
Идет природный обмен. Умные и успешные уезжают, "узбеки" и китайцы (привет Сибирь) наводняют (не в обиду узбекам!).
Волгарь написав:Возможно, но по любым меркам уровень среднедушевого дохода в РФ втрое выше украинского, а ведь 30 лет назад Украина жила значительно лучше России.
Гы, великая рассея сравнивает себя со своей бывшей колонией? Глазам не верю. Ах да, путлер ведь сам сказал, что рассея всего-лишь региональная... Перегоните Португалию, тогда поговорим.
Волгарь написав:Вы это мне рассказываете, который занимается практическим бизнесом 25 лет?
Если вы делаете такие заявления (опровержение моих слов), занимаясь бизнесом 25 лет - это рак мозга. Или пропаганда.
Волгарь написав:Самый высокий процент - точно в Cеверной Корее.
Простите, забыть про ваших братьев по разуму.
Волгарь написав:Угу, особенно на фоне того, что технологически отсталые российские РЛС засекли 100% КР самых передовых стран мира, а выпущенные еще 30 лет назад системы ПВО их почти все сбили.
Больше зомбоящика. Больше ада.
Волгарь написав:Давайте посмеемся вместе - РФ впервые за последние 90 лет полностью обеспечила себя основными продуктами питания, став крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Уровень смертности от внешних причин (основной показатель душевного здоровья граждан государства) в ней сейчас на 15% ниже, чем в наивном 1970-ом, а наличное население на 30 млн. больше, средняя продолжительность жизни достигла 73 лет, детская смертность снизилась втрое против времен СССР и не превышает 5 на тысячу, уровень преступности снизился вдвое против советских времен, жилья строится на 20% больше, чем во времена СССР, и обеспеченность им выросла с 16-ти до 26-ти м2 на человека.
Где-то я уже это слышал. Правда, где? Ах да. Ленин, партия, светлое будущие... С наркоманией и ВИЧ разберитесь, страна-рассадник. Потом тыкайте другим.
Волгарь написав:Что, простиnе, свершится?
Вы узнаете об этом очень скоро. Быстрее, чем кажется.
, Вы это мне рассказываете, который занимается практическим бизнесом 25 лет?
Как у Вас только время остается торчать на сайтах недружественного государства и столько комментов оставлять? И что - неужели все 25 лет точно так же? В нормальной конкурентной среде Вас давно бы уже съели эти самые конкуренты, если бы вы столько времени попусту изводили. Так что факт вашего существования в нынешнем качестве говорит только об одном из двух: либо комменты и есть Ваш основной бизнес (Ольгино?), либо среда вовсе неконкурентна, а Вы, батенька, 3.14здите как Троцкий.
Отмечается, что в марте должны были закончиться испытания турбины. Однако теперь восстановить прототип невозможно, нужно начинать работу с новым оборудованием, утверждает второй источник.
Однако источники Reuters сильно сгущают краски. Информация о том, что газотурбинная установка ГТД-110М не прошла испытания, развалилась и все придется начинать заново – некорректная, заявил газете ВЗГЛЯД представитель Объединенной двигателестроительной корпорации. «В ходе длительных испытаний, где проверялись ресурсные показатели ГТД-110М, ряд механизмов действительно вышел из строя. В результате испытания пришлось остановить до устранения проблем. Безусловно, это скажется на сроках завершения работ, но не является для проекта фатальным. Напомним, что это первый опыт создания турбин такого класса в РФ, и сложности в ходе испытаний были вполне ожидаемы», – рассказал представитель ОДК, куда входит рыбинский «Сатурн».
Поэтому надежды на то, что Россия сможет создать газовую турбину большой мощности, никуда не ушли. «Да, неисправность может быть устранена. Соответствующие работы уже ведутся. Все участники проекта настроены твердо, работы будут продолжены. С учетом того, что проекту требуются дополнительные компетенции и инвестиции, мы обсуждаем возможность привлечения в него еще одного участника – компании «Силовые машины». Комментировать новые сроки пока преждевременно», – говорит представитель ОДК. Недавно глава совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов заявил, что компания готова разработать технологию газовых турбин, которые ранее поставлял германский концерн Siemens.
...новая российская ракета-носитель Союз-5 находится еще в разработке, ее испытания намечены на 2024 год. Компания (S7, Морской Старт) планирует пока летать на Зенитах.
И что, простите, произвел Запад? КР, 7 из каждых 10-ти которых сбили немного модернизированные советские системы (если у Вас есть сомнения, просто посмотрите сюда https://vz.ru/news/2018/4/17/918285.html (гляньте, как на месте 3-х складов с якобы химоружием, обстрелянных 22-мя ракетами!!!, выпущенных 3-мя как минимум носителями разных стран оказалось 4 воронки!!!)
Подобными выс.рами трехкопеечных троллей, рассчитаных на тамошних дураков, извините, по-другому не скажешь, завален весь рунет. россия все сбила, но цели все поражены )) Где логика? Где фото хоть одного "сбитого" Томагавка? хде-еееее? ау-ууу?
Ума не хватает понять и признать россиянам , насколько точным был удар, что местами даже забор целый, не говоря про соседние гражданские здания. (да что там россиянам, даже "предприниматели" тут без устали пляшут на украинских форумах под дудку фотошоперов из МОРФа)
А главная логика россиян: если никого не убило, то зачем бомбить?