Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...

Додано: Сер 18 кві, 2018 16:15

Летают на совковых наработках 70-80х годов. Еще раз - совковых, не рассеянских.

Вы лучше сравните во сколько (десятков) раз больше изобретает и производит Запад. Что РФ дала миру за последние 25 лет?

Только смерть и разложение соседей, так же, как и ее предшественник.

Страна, из которой утекают (хайль путлер!) лучшие умы на Запад,

Пребывание иностранных граждан из некоторых стран ЕС и США в РФ на дату, чел.

на 1/10/2017

США 46 206

ЕС в целом 458 133

на 1/10/2016

США 53 978

ЕС в целом 513 367

которая (при триллионных доходах от нефти) не способна избавить собственное население от бедности,

втрое

в которой отсутствует конкуренция

в которой процент силовиков среди населения больше всего в мире,

... ..., обречена на постоянное технологическое отставание и на медленную, мучительную дезинтеграцию.

Совок на пике своего могущества надорвался на противостоянии с Западом. Что такое сегодняшняя рассея по сравнению с совком? Даже не смешно.

ЗЫ: Чебурашка - плод деятельности самого инновационного государства в 21 веке. Гляди, до конца 18 года сие свершится.

Та неужели? И Су-35, и Су-34, и Миг-35 и Суперджет? И вертолеты Камова и Миля?И что, простите, произвел Запад? КР, 7 из каждых 10-ти которых сбили немного модернизированные советские системы (если у Вас есть сомнения, просто посмотрите сюда(гляньте, как на месте 3-х складов с якобы химоружием, обстрелянных 22-мя ракетами!!!, выпущенных 3-мя как минимум носителями разных стран оказалось 4 воронки!!!)Я бы еще понял смерть, но Разложение... Чего разложение, простите?Вы уверены - статистика говорит об обратном.Т.е. в стране ПОСТОЯННО находятся более полумиллиона граждан самых передовых (в Вашем представлении) стран мира.Возможно, но по любым меркам уровень среднедушевого дохода в РФвыше украинского, а ведь 30 лет назад Украина жила значительно лучше России.Вы это мне рассказываете, который занимается практическим бизнесом 25 лет?Самый высокий процент - точно в Cеверной Корее.Угу, особенно на фоне того, что технологически отсталые российские РЛС засекли 100% КР самых передовых стран мира, а выпущенные еще 30 лет назад системы ПВО их почти все сбили.Давайте посмеемся вместе - РФ впервые за последние 90 лет полностью обеспечила себя основными продуктами питания, став крупнейшим в мире экспортером пшеницы. Уровень смертности от внешних причин (основной показатель душевного здоровья граждан государства) в ней сейчас на 15% ниже, чем в наивном 1970-ом, а наличное население на 30 млн. больше, средняя продолжительность жизни достигла 73 лет, детская смертность снизилась втрое против времен СССР и не превышает 5 на тысячу, уровень преступности снизился вдвое против советских времен, жилья строится на 20% больше, чем во времена СССР, и обеспеченность им выросла с 16-ти до 26-ти м2 на человека.Что, простиnе, свершится?