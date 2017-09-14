Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...

se64plus написав:

К чему этот чёс? Даже, если это правда (а скорее всего это просто очередной в***р рассейского недо-сми), вы надеетесь, что их сразу обвинят в измене? Если государство не способно обеспечить своих граждан, то они, граждане, должны брать судьбу в свои руки. Это и есть фундаментальное право и свобода человека. Родина это не то место, где ты родился, а то, где ты чувствуешь себя в безопасности, а все твои потребности обеспечены. И в измене будут обвинены те, кто такую ситуацию допустил. Хотя, когда рассея вернет Крым, вопрос решится сам собой.Или вы думаете, что у нас нет своих проблем? Вот когда агрессор уберется из нашей страны, когда перестанет распространять свою гниль вокруг - тогда поговорим.