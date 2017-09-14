Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...
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Волгарь написав:Подлинных характеристик Миг-35 еще никто не знает, кроме отношения тяги к взлетному весу больше 1, но поверьте (как человеку, работающему в 10 км от завода, где он начинает производится), он еще преподнесет множество сюрпризов.
Оказывается, для того, чтобы знать характеристики истребителя, нужно всего-то жить в 10 километрах от завода.
Сирийские военные нашли и передали России две американские ракеты, которые не взорвались в ходе удара США по Сирии 14 апреля, сообщил источник в минобороны Сирии. Он сообщил, что «обе ракеты в достаточно хорошем состоянии». Российской стороне их передали 17 апреля, 18 апреля ракеты «отправлены самолетом в Россию».
Вот только сирийские идиоты засветили фотки этих "неразорвавшихся ракет". Это остатки их же зенитных ракет.
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
nik1 написав:Именно так и происходит превращение государства с сырьевого в инновационное. Представьте опыт накопленный Аном (а это время, срества, аварии) даже через 30 лет за бытия многим странам не по плечу. Согласны на все, лиш бы получить технологическую цепочку производства. То же и с турбинами. Китайцы в первые авто противо шумку из соломы делали под смех завистников. Прошло 25 лет - 2экономика в мире. Да бросьте. Политика руссофашизма и изоляции от мира, установленная в Раше, может вести только к деградации и отсталости. Инновации в такой среде невозможны в принципе.
“Нафтогаз” не знает, как снабжать украинцев газом после остановки транзита из РФ Мало того, что «Нафтогаз» не готов к полному прекращению газового транзита из России в Европу, он не готов даже к существенному снижению прокачки. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в интервью телеканалу NewsOne. «Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением», — отметил Землянский. Эксперт пояснил, что украинская ГТС в том виде, в котором она есть, в принципе, может прокачивать от 120 до 140 млрд кубометров в год. И до конца 2019-го средний объем транзита из РФ в Европу сохранится на уровне около 90 млрд кубометров в год.
Однако после запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока» этот объем сократится сначала втрое, а чуть позже – вчетверо. В результате, отмечает Землянский, из четырех магистральных газопроводов Украины в эксплуатации может остаться только один, а ведь большая часть газораспределительной инфраструктуры страны завязана именно на эти газопроводы.
Вследствие остановки трех из четырех трубопроводов огромное количество украинских потребителей останется без «голубого топлива». И что в этом случае делать, в «Нафтогазе» пока не знают, подчеркнул эксперт.
Правда, у украинской госкомпании есть еще время подумать до конца 2020 года, поскольку «Газпром» не сможет сразу отказаться от украинского транзитного маршрута после введения в строй «Северного потока-2». Причина этого заключается в том, что немецкий магистральный газопровод EUGAL в 2020 году будет еще не полностью готов к эксплуатации – в строй вступит только одна нитка.
Поэтому EUGAL сможет прокачивать на первых порах около 20 млрд кубометров в год, и только после ввода в строй второй нитки в конце 2020 года мощность газопровода повысится до проектной – более 30 млрд кубометров в год.
В Нидерландах пройдет фестиваль тюльпанов. На это событие соберутся миллионы туристов. Будут представлены более тысячи разновидностей этих прекрасных растений....Это я к чему вообще?! Так что- то написать от балды под чужим постом в качестве ответа)))
Sommer написав:Спасибо за цитату, но что она должна показать?
Ответ на вашу цитату перед ней.
АК действительно был спроектирован в СССР, но затем производился по лицензиям и без них десятками стран, поэтому нет никакой ответственности СССР за геноцид тутси.
А вот снаряд M110s был спроектирован и выпускался строго для определенной цели - “to produce a toxic effect on personnel and to contaminate habitable areas” ("для создания токсического воздействия на персонал и для загрязнения жилых районов"). Т.е. для создания химического оружия массового поражения.
Если тутси были убиты АК нонейм производителя и поставщика, то M110s известно кем были произведены и проданы Ираку - Италией, Испанией и Бельгией. "these dangerous chemical weapons had Western roots" ("это опасное химическое оружие имеет западные корни").
Так понятно?
M110 не выпускался для "строго определенной цели" служить химическим оружием. И цитата из NYT об этом говорит:
The United States has long manufactured M110s, filling them with smoke compounds, white phosphorus or, in earlier years, mustard agent.
И насчет АК непонятно: "АК действительно был спроектирован в СССР, но затем производился по лицензиям", но СССР не виновен, M110 был спроектирован в США, затем производился по лицензиям - но США виновны? Почему бы просто не признать, что НТВ врет?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Волгарь написав:Подлинных характеристик Миг-35 еще никто не знает, кроме отношения тяги к взлетному весу больше 1, но поверьте (как человеку, работающему в 10 км от завода, где он начинает производится), он еще преподнесет множество сюрпризов.
Оказывается, для того, чтобы знать характеристики истребителя, нужно всего-то жить в 10 километрах от завода.
Сирийские военные нашли и передали России две американские ракеты, которые не взорвались в ходе удара США по Сирии 14 апреля, сообщил источник в минобороны Сирии. Он сообщил, что «обе ракеты в достаточно хорошем состоянии». Российской стороне их передали 17 апреля, 18 апреля ракеты «отправлены самолетом в Россию».
Вот только сирийские идиоты засветили фотки этих "неразорвавшихся ракет". Это остатки их же зенитных ракет.
Кто вам вообще дал право оскорблять людей, в данном случае сирийцев? Если хотите увидеть идиота, посмотрите в зеркало
Сирийские военные нашли и передали России две американские ракеты, которые не взорвались в ходе удара США по Сирии 14 апреля, сообщил источник в минобороны Сирии. Он сообщил, что «обе ракеты в достаточно хорошем состоянии». Российской стороне их передали 17 апреля, 18 апреля ракеты «отправлены самолетом в Россию».
так і було задумано. усе іде за планом. як тільки ці рокети буде розглядувать царь... від кремля один поребрик залишиться
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
nik1 написав:Именно так и происходит превращение государства с сырьевого в инновационное. Представьте опыт накопленный Аном (а это время, срества, аварии) даже через 30 лет за бытия многим странам не по плечу. Согласны на все, лиш бы получить технологическую цепочку производства. То же и с турбинами. Китайцы в первые авто противо шумку из соломы делали под смех завистников. Прошло 25 лет - 2экономика в мире.
Да бросьте. Политика руссофашизма и изоляции от мира, установленная в Раше, может вести только к деградации и отсталости. Инновации в такой среде невозможны в принципе.
“Нафтогаз” не знает, как снабжать украинцев газом после остановки транзита из РФ Мало того, что «Нафтогаз» не готов к полному прекращению газового транзита из России в Европу, он не готов даже к существенному снижению прокачки. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в интервью телеканалу NewsOne. «Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением», — отметил Землянский. Эксперт пояснил, что украинская ГТС в том виде, в котором она есть, в принципе, может прокачивать от 120 до 140 млрд кубометров в год. И до конца 2019-го средний объем транзита из РФ в Европу сохранится на уровне около 90 млрд кубометров в год.
Однако после запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока» этот объем сократится сначала втрое, а чуть позже – вчетверо. В результате, отмечает Землянский, из четырех магистральных газопроводов Украины в эксплуатации может остаться только один, а ведь большая часть газораспределительной инфраструктуры страны завязана именно на эти газопроводы.
Вследствие остановки трех из четырех трубопроводов огромное количество украинских потребителей останется без «голубого топлива». И что в этом случае делать, в «Нафтогазе» пока не знают, подчеркнул эксперт.
Правда, у украинской госкомпании есть еще время подумать до конца 2020 года, поскольку «Газпром» не сможет сразу отказаться от украинского транзитного маршрута после введения в строй «Северного потока-2». Причина этого заключается в том, что немецкий магистральный газопровод EUGAL в 2020 году будет еще не полностью готов к эксплуатации – в строй вступит только одна нитка.
Поэтому EUGAL сможет прокачивать на первых порах около 20 млрд кубометров в год, и только после ввода в строй второй нитки в конце 2020 года мощность газопровода повысится до проектной – более 30 млрд кубометров в год.
vladvlas написав:что именно говорил "тот негр". Дословно.
Из полной стенограммы выступления Пауэлла в ООН:
Less than a teaspoon of dry anthrax, a little bit about this amount--this is just about the amount of a teaspoon--less than a teaspoon full of dry anthrax in an envelope shutdown the United States Senate in the fall of 2001.
Так вот, "тот негр", говорил не о том, что пробирка с химией из Ирака, а о том, насколько страшная вещь ХО. А рашисты мало того, что постоянно перекручивают слова "того негра", так и на деле доказывают их. То точечно убивая неугодных (Литвиненко, Скрипали и др), то массово в Сирии, помогая Асаду, бомбя химическими бомбами жилые кварталы. В очередной раз доказывая, что россия - страна лжецов и убийц.
Учитесь отмазываться! Турбина не развалилась, просто ряд механизмов вышел из строя.
[*]«Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает. То, что турбина пока не показывает устойчивости, – это вопрос времени. С учетом того внимания, которое государство проявляет к этой теме, и того, что дальнейшая модернизация энергетики также входит в планы правительства, турбины такой мощности будут созданы. Пока, конечно, у нас таких турбин нет, поэтому мы вынуждены были использовать для строительства новых энергетических мощностей зарубежные турбины – Siemens, General Electric. В советское время в принципе не строили газовых турбин. Мы шли в сторону паросилового цикла, поэтому сейчас пытаемся догонять то, что было упущено»[*]