Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...

SMOKE написав:

nik1 написав: Именно так и происходит превращение государства с сырьевого в инновационное. Представьте опыт накопленный Аном (а это время, срества, аварии) даже через 30 лет за бытия многим странам не по плечу. Согласны на все, лиш бы получить технологическую цепочку производства. То же и с турбинами. Китайцы в первые авто противо шумку из соломы делали под смех завистников. Прошло 25 лет - 2экономика в мире.

Да бросьте. Политика руссофашизма и изоляции от мира, установленная в Раше, может вести только к деградации и отсталости. Инновации в такой среде невозможны в принципе. Именно так и происходит превращение государства с сырьевого в инновационное. Представьте опыт накопленный Аном (а это время, срества, аварии) даже через 30 лет за бытия многим странам не по плечу. Согласны на все, лиш бы получить технологическую цепочку производства. То же и с турбинами. Китайцы в первые авто противо шумку из соломы делали под смех завистников. Прошло 25 лет - 2экономика в мире.Да бросьте. Политика руссофашизма и изоляции от мира, установленная в Раше, может вести только к деградации и отсталости. Инновации в такой среде невозможны в принципе.

“Нафтогаз” не знает, как снабжать украинцев газом после остановки транзита из РФМало того, что «Нафтогаз» не готов к полному прекращению газового транзита из России в Европу, он не готов даже к существенному снижению прокачки. Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в интервью телеканалу NewsOne.«Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением», — отметил Землянский. Эксперт пояснил, что украинская ГТС в том виде, в котором она есть, в принципе, может прокачивать от 120 до 140 млрд кубометров в год. И до конца 2019-го средний объем транзита из РФ в Европу сохранится на уровне около 90 млрд кубометров в год.Однако после запуска «Северного потока-2» и «Турецкого потока» этот объем сократится сначала втрое, а чуть позже – вчетверо. В результате, отмечает Землянский, из четырех магистральных газопроводов Украины в эксплуатации может остаться только один, а ведь большая часть газораспределительной инфраструктуры страны завязана именно на эти газопроводы.Вследствие остановки трех из четырех трубопроводов огромное количество украинских потребителей останется без «голубого топлива». И что в этом случае делать, в «Нафтогазе» пока не знают, подчеркнул эксперт.Правда, у украинской госкомпании есть еще время подумать до конца 2020 года, поскольку «Газпром» не сможет сразу отказаться от украинского транзитного маршрута после введения в строй «Северного потока-2». Причина этого заключается в том, что немецкий магистральный газопровод EUGAL в 2020 году будет еще не полностью готов к эксплуатации – в строй вступит только одна нитка.Поэтому EUGAL сможет прокачивать на первых порах около 20 млрд кубометров в год, и только после ввода в строй второй нитки в конце 2020 года мощность газопровода повысится до проектной – более 30 млрд кубометров в год.