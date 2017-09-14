Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...

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Sommer написав:M110 не выпускался для "строго определенной цели" служить химическим оружием. И цитата из NYT об этом говорит:
The United States has long manufactured M110s, filling them with smoke compounds, white phosphorus or, in earlier years, mustard agent.
А почему вы скромно опускаете следующее сразу же за этим предложение:
American ordnance documents explicitly describe the purpose of an M110 filled with blister agent: “to produce a toxic effect on personnel and to contaminate habitable areas.”
? Возможно я неправильно его перевожу, так представьте свой вариант перевода.
И насчет АК непонятно: "АК действительно был спроектирован в СССР, но затем производился по лицензиям", но СССР не виновен, M110 был спроектирован в США, затем производился по лицензиям - но США виновны? Почему бы просто не признать, что НТВ врет?
АК это обычное стрелковое вооружение, а снаряд M110s предназначен "чтобы производить ядовитый эффект на персонал и загрязнять пригодные для жилья области" - разницу замечаете?
По поводу того, что M110s были произведены и проданы Ираку Италией, Испанией и Бельгией возражений нет?
Sommer написав:M110 не выпускался для "строго определенной цели" служить химическим оружием. И цитата из NYT об этом говорит:
The United States has long manufactured M110s, filling them with smoke compounds, white phosphorus or, in earlier years, mustard agent.
А почему вы скромно опускаете следующее сразу же за этим предложение:
American ordnance documents explicitly describe the purpose of an M110 filled with blister agent: “to produce a toxic effect on personnel and to contaminate habitable areas.”
?
Потому что это только одно из назначений снаряда. Кроме того, оговорка "in earlier years" говорит о том, что это назначение уже в прошлом.
yanyura написав:Возможно я неправильно его перевожу, так представьте свой вариант перевода.
И насчет АК непонятно: "АК действительно был спроектирован в СССР, но затем производился по лицензиям", но СССР не виновен, M110 был спроектирован в США, затем производился по лицензиям - но США виновны? Почему бы просто не признать, что НТВ врет?
АК это обычное стрелковое вооружение, а снаряд M110s предназначен "чтобы производить ядовитый эффект на персонал и загрязнять пригодные для жилья области" - разницу замечаете?
См. выше. Снаряд М110s тоже обычный снаряд, хоторый может быть наполнен ОВ.
yanyura написав:По поводу того, что M110s были произведены и проданы Ираку Италией, Испанией и Бельгией возражений нет?
Может напишите, кем были проданы АК хуту?
Так по НТВ-шной логике главное не кто продал, а кто спроектировал?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...