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Перша в Росії потужна газова
турбіна розвалилася під час...

Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час...
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  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:37

Re: Перша в Росії потужна газова турбіна розвалилася під час

  Sommer написав:M110 не выпускался для "строго определенной цели" служить химическим оружием. И цитата из NYT об этом говорит:

The United States has long manufactured M110s, filling them with smoke compounds, white phosphorus or, in earlier years, mustard agent.

А почему вы скромно опускаете следующее сразу же за этим предложение:
American ordnance documents explicitly describe the purpose of an M110 filled with blister agent: “to produce a toxic effect on personnel and to contaminate habitable areas.”

?
Возможно я неправильно его перевожу, так представьте свой вариант перевода.
И насчет АК непонятно: "АК действительно был спроектирован в СССР, но затем производился по лицензиям", но СССР не виновен, M110 был спроектирован в США, затем производился по лицензиям - но США виновны? Почему бы просто не признать, что НТВ врет?

АК это обычное стрелковое вооружение, а снаряд M110s предназначен "чтобы производить ядовитый эффект на персонал и загрязнять пригодные для жилья области" - разницу замечаете?

По поводу того, что M110s были произведены и проданы Ираку Италией, Испанией и Бельгией возражений нет?

Может напишите, кем были проданы АК хуту?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:34

  yanyura написав:
  Sommer написав:M110 не выпускался для "строго определенной цели" служить химическим оружием. И цитата из NYT об этом говорит:

The United States has long manufactured M110s, filling them with smoke compounds, white phosphorus or, in earlier years, mustard agent.

А почему вы скромно опускаете следующее сразу же за этим предложение:
American ordnance documents explicitly describe the purpose of an M110 filled with blister agent: “to produce a toxic effect on personnel and to contaminate habitable areas.”

?


Потому что это только одно из назначений снаряда. Кроме того, оговорка "in earlier years" говорит о том, что это назначение уже в прошлом.

  yanyura написав:Возможно я неправильно его перевожу, так представьте свой вариант перевода.
И насчет АК непонятно: "АК действительно был спроектирован в СССР, но затем производился по лицензиям", но СССР не виновен, M110 был спроектирован в США, затем производился по лицензиям - но США виновны? Почему бы просто не признать, что НТВ врет?

АК это обычное стрелковое вооружение, а снаряд M110s предназначен "чтобы производить ядовитый эффект на персонал и загрязнять пригодные для жилья области" - разницу замечаете?


См. выше. Снаряд М110s тоже обычный снаряд, хоторый может быть наполнен ОВ.

  yanyura написав:По поводу того, что M110s были произведены и проданы Ираку Италией, Испанией и Бельгией возражений нет?

Может напишите, кем были проданы АК хуту?


Так по НТВ-шной логике главное не кто продал, а кто спроектировал?
Страна-404: их нет в Крыму, их нет в Донбассе, их нет на Олимпиаде...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:21

Sommer
Вы можете сколь угодно писать свои предположения
Потому что это только одно из назначений снаряда. Кроме того, оговорка "in earlier years" говорит о том, что это назначение уже в прошлом.

Снаряд М110s тоже обычный снаряд, хоторый может быть наполнен ОВ.


но в статье Нью-Йорк Таймс однозначно написано
American ordnance documents explicitly describe the purpose of an M110 filled with blister agent: “to produce a toxic effect on personnel and to contaminate habitable areas.”

В американских документах о боеприпасах четко описывается назначение M110, заполненного блистерным агентом: «для создания токсического воздействия на персонал и для загрязнения жилых районов».

И я больше верю ей, чем вам.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:34

  yanyura написав:
  vladvlas написав:Спасибо.
Вы в одной команде с RomanTik?

Если вы посмотрите мои посты, то увидите, что я довольно часто отвечаю на подобные просьбы независимо от того, кто их задает и кому они адресованы, особенно если адресат долго не отвечает...
Ясно.
Мне хотелось, что бы тот, кто бездумно тиражирует пропагандистскую ересь ЛИЧНО разобрался в вопросе. И в следующий раз не ляпал, что попало.
Но не судьба...
vladvlas
 
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  #<1 ... 4567
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