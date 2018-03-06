Учасники ринку пишуть листи уряду і просять одуматися.
Дивися повний текст МЕРТ все-таки розгляне введення квот на імпортне пальне.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:58
МЕРТ все-таки розгляне введення квот на імпортне пальне
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МЕРТ все-таки розгляне введення квот на імпортне пальне.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 08:58
Итак контрабанда бенза процветает, а с заградительными пошлинами так вообще только она и останется.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: П'ят 20 кві, 2018 09:06
Опять "защищаем внутреннего производителя"? Эта байка уже не работает, придумайте новую
Всё IMHO
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:18
Re: на імпортне пальне
ТАК, а почему проблемы только с газом? должны быть
Додано: П'ят 20 кві, 2018 12:56
Не знаю есть ли акциз на заграничную нефть (скорее всего есть), если есть пусть уберут и выпускают бензин. А то, что сейчас предлагает Кололмойский и ко, скорее всего выпускать больше бензина он не собирается, просто на том же количестве топлива который выпускает Кременчуг заработать больше бабок. Обычная схема наших олигархов (если не будут брать отключим газ ). Деньги из воздуха.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 19:13
Всі вже звикли що обіцянки влади це брехня.Все рішає бабло,яке запустила татнафта
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