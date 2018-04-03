Відбулася перша об'єктивна церемонія нагородження кращих банків України FinAwards 2018.
Дивися повний текст FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські продукти року.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:42
FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські продукти року.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:20
Не згоден щодо кращої карти для оплат та кредитної карти. На сьогодні краще Монобанку пока нічого немає. Набагато швидше працює ніж Пріват, нижче тарифи та ширше інструментарій. А де номінація кращий Додаток для смартфонів? Консервативний рейтинг нажаль.
Додано: Нед 22 кві, 2018 09:40
ставки на кредиты: авто - от 0%, бизнес и жилье - 20%. Кого кредитуют и на кого работают наши лучшие банкиры? :))
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