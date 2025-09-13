|
|
Євро-аналог USDT: найбільші банки Європи створять...
|
Додано: Вів 30 вер, 2025 20:00
Пропонуємо до обговорення:
Дев’ять провідних банків ЄС об’єдналися для розробки власного криптоактиву, який має стати ключовим гравцем на європейському ринку цифрових платежів та скласти конкуренцію американському USDT.
Дивися повний текст Євро-аналог USDT: найбільші банки Європи створять власний стейблкоїн
Додано: Вів 30 вер, 2025 20:01
> американському USDT
Знаю USDT от "Tether Limited is owned by iFinex, a company based in the British Virgin Islands". Интересно, а американский - это какой и от кого?
