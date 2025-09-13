RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Євро-аналог USDT: найбільші
банки Європи створять...

Євро-аналог USDT: найбільші банки Європи створять...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 20:00

Євро-аналог USDT: найбільші банки Європи створять...

Пропонуємо до обговорення:
Дев’ять провідних банків ЄС об’єдналися для розробки власного криптоактиву, який має стати ключовим гравцем на європейському ринку цифрових платежів та скласти конкуренцію американському USDT.

Дивися повний текст
Євро-аналог USDT: найбільші банки Європи створять власний стейблкоїн
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100545
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 30 вер, 2025 20:01

> американському USDT
Знаю USDT от "Tether Limited is owned by iFinex, a company based in the British Virgin Islands". Интересно, а американский - это какой и от кого?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5974
З нами з: 23.03.18
Подякував: 74 раз.
Подякували: 734 раз.
 
Профіль
 
3
7
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зарплати в країнах Європи: що каже статистика (інфографіка)
R2 » Вів 23 вер, 2025 20:47
1 295
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 вер, 2025 20:48
xelbox
Рейтинг країн Європи за рівнем бідності (інфографіка)
R2 » Пон 15 вер, 2025 10:37
2 718
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 вер, 2025 13:35
pan_den_papenko
ТОП-5 найкращих місць для відпочинку в містах Європи
R2 » Суб 13 вер, 2025 20:21
4 660
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 вер, 2025 21:43
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14916)
30.09.2025 20:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron