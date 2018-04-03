Відбулася перша об'єктивна церемонія нагородження кращих банків України FinAwards 2018.
Дивися повний текст FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські продукти року.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 кві, 2018 10:42
FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські продукти року.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:20
Не згоден щодо кращої карти для оплат та кредитної карти. На сьогодні краще Монобанку пока нічого немає. Набагато швидше працює ніж Пріват, нижче тарифи та ширше інструментарій. А де номінація кращий Додаток для смартфонів? Консервативний рейтинг нажаль.
Додано: Нед 22 кві, 2018 09:40
ставки на кредиты: авто - от 0%, бизнес и жилье - 20%. Кого кредитуют и на кого работают наши лучшие банкиры? :))
Додано: Нед 22 кві, 2018 11:41
Re: FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські...
Кредитуют того, кто может платить
Ну и неужели вы думаете, что банк реально зарабатывает "от 0%" на автокредитах?
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Додано: Нед 22 кві, 2018 12:14
Под 0% не дают. Банкиров дурных нет. От 75% предоплата с залогом авто и полным страхованием.
Т. е., если не хватает 250 000 грн, то, чтоб их получить, нужно дать в залог вещь за 1 000 000, и застраховать её, оплатив страховку 50 000 грн. Т. е., для банка никаких рисков. Это укрсоц, слова сотрудника. Зачем такой кредит нужен кому-то непонятно, но, говорит, что люди берут
Додано: Нед 22 кві, 2018 12:22
Ещё например большинство платит по кредиткам только мин. платёж. Таким образом эф. ставка по кредитке - от 60% годовых. А если ещё посчитать комиссии (наличка, и т.п.) - то и от 100%.
И берут
Всё IMHO
Додано: Нед 22 кві, 2018 12:27
Re: FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські...
Кредитки это совсем другая опера.
А низкие для покупателей ставки, в том числе "рассрочки 0%", компенсируются банку от самого продавца.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
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