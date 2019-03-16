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FinAwards2018: визначено найкращі банки і банківські...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 кві, 2018 15:19
Дядя Дима
То, что бывают случаи, понятно. Но, как я понимаю, эта карта первоначально задумывалась как универсальная, пришедшая на смену ранее существующим зарплатной, пенсионной, студенческой... но никак не кредитной. Поэтому и обратил внимание на этот нюанс.
А т.к.
Благодаря кропотливой работе лидирующих бизнес-порталов Finance.ua и «Минфин», а также авторитетному жюри,
то и хотелось выяснить что здесь произошло - ошибка редактора, методологическая ошибка или она все же стала полноценной кредитной картой.
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Додано: Нед 22 кві, 2018 20:14
Faceless написав:
Кредитуют того, кто может платить Ну и неужели вы думаете, что банк реально зарабатывает "от 0%" на автокредитах?
а что тут думать, я просто сравниваю ставки для бизнеса, жилья и на авто
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Додано: Нед 22 кві, 2018 20:19
safonovstanislav написав:
Под 0% не дают. Банкиров дурных нет. От 75% предоплата с залогом авто и полным страхованием. Т. е., если не хватает 250 000 грн, то, чтоб их получить, нужно дать в залог вещь за 1 000 000, и застраховать её, оплатив страховку 50 000 грн. Т. е., для банка никаких рисков. Это укрсоц, слова сотрудника. Зачем такой кредит нужен кому-то непонятно, но, говорит, что люди берут
чего? С Ощада приходили, ставка на 12 месяцев - 0% годовых при первичном взносе от 50%
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Додано: Пон 23 кві, 2018 10:40
чушь собачья
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Додано: Сер 25 кві, 2018 17:01
BIGor написав:
"Найбільш технологічний банк – Ощадбанк" вот ржака, мне в одном отделении по поводу снятия денег с карты сказали прямо: в каком отделении открывали - туда и обращайтесь. Рйтинг заказной 100%.
У них достаточно неплохой интернет-банкинг (хотя до Привата еще далеко).
С отделениями - пока есть такая проблема, но вроде планируют убрать это правило.
Или возможно уже убрали.
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Додано: Вів 30 кві, 2019 14:04
"Найкращий інтернет-банк – ПриватБанк (Приват24)" - просто сором. без телефону ваш рахунок не вартий нiчого, звертатися за допомогою - даремна трата часу. пiв години пояснюеш, що треба зробити платiж, заповнюеш форму, щоб увiйти по pin-коду, в кiнцi кiнцiв тиснеш "сплатити" i отримуеш повiдомлення "sms з паролем вiдправлено на ваш номер телефону".
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