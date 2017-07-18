Про це, як повідомляє Reuters, сказала глава МВФ Крістін Лагард.
Дивися повний текст Лагард указала на загрози від торгового конфлікту між США і Китаєм.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:04
Лагард указала на загрози від торгового конфлікту між...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лагард указала на загрози від торгового конфлікту між США і Китаєм.
Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:04
В торговых войнах побеждает обычно то, кто их начинает. Естественно когда речь идет о равных по силе государствах. А США на сегодня проиграть может только союзу их двух или более государств. Вот поэтому их политика направлена на разделение и разрыв всеми способами существующих союзов и объединений.
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