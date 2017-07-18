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Лагард указала на загрози від
торгового конфлікту між...

Лагард указала на загрози від торгового конфлікту між...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:04

Лагард указала на загрози від торгового конфлікту між...

Пропонуємо до обговорення:
Про це, як повідомляє Reuters, сказала глава МВФ Крістін Лагард.

Дивися повний текст Лагард указала на загрози від торгового конфлікту між США і Китаєм.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 14:04

В торговых войнах побеждает обычно то, кто их начинает. Естественно когда речь идет о равных по силе государствах. А США на сегодня проиграть может только союзу их двух или более государств. Вот поэтому их политика направлена на разделение и разрыв всеми способами существующих союзов и объединений.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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