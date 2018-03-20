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«Ощадбанк» відповів на звинувачення в розтраті 550 мільйонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:28
Пропонуємо до обговорення:
Державний «Ощадбанк» назвав безпідставними звинувачення, висунуті фінустанові в постанові Печерського районного суду, згідно з якими прокуратура підозрює банк в розтраті 550 млн грн на ІТ-забезпечення.
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:28
Дуже часто останнім часом друкують негативні статті про ТОП-менеджмент Ощадбанку.Видно поганий підбір кадрів в банку.
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krysawa
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Додано: П'ят 20 кві, 2018 20:41
krysawa написав:
Дуже часто останнім часом друкують негативні статті про ТОП-менеджмент Ощадбанку.Видно поганий підбір кадрів в банку.
геи они и в Африке геи
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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