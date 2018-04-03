Луценко: корупція у державних закупівлях вже знищена
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swan forever написав:зачем постить высказывания этого алкаша? с целью провокации или просто отсутствие новостей?
На подобные новости моментально реагируют заказные тролли, вбрасывая жменю подтухших покращень из методички. На них естественно реагируют вменяемые пользователи- вот и конфликт интересов! Выше в постах это наглядно видно, и так в каждой ветке форума из под одних и тех же учеток. И заметьте, их посты не удаляют, их не банят, а значит администрация форума целиком и полностью на их стороне. Соответственно всё это делается осознанно, и имеет определенный целенаправленный смысл. Остается только один вопрос- кому выгодно разжигание конфликтов подобными вбросами?
Forum написав: На подобные новости моментально реагируют заказные тролли, вбрасывая жменю подтухших покращень из методички. На них естественно реагируют вменяемые пользователи- вот и конфликт интересов! Выше в постах это наглядно видно, и так в каждой ветке форума из под одних и тех же учеток. И заметьте, их посты не удаляют, их не банят, а значит администрация форума целиком и полностью на их стороне. Соответственно всё это делается осознанно, и имеет определенный целенаправленный смысл. Остается только один вопрос- кому выгодно разжигание конфликтов подобными вбросами?
Конфликты может форуму и не особо нужны, а вот "покращення" похоже необходимы как воздух. И именно поэтому посты с высосанными из пальца "покращеннями", вызывающими конфликты между пользователями, никогда не удаляют, а вот наши с вами сейчас сотрут : )