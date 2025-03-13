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Перші смартфони з батареєю на
10 000 мАг вийдуть вже у...

Перші смартфони з батареєю на 10 000 мАг вийдуть вже у...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:03

Перші смартфони з батареєю на 10 000 мАг вийдуть вже у...

Пропонуємо до обговорення:
Техновиробники, натхненні успіхом моделей із батареями на 8300 мАг, мають намір продовжити перегони у категорії автономності смартфонів.

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Перші смартфони з батареєю на 10 000 мАг вийдуть вже у 2026 році
R2
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:04

Вже давно є захищені смартфони й на 14000 й навіть 30000 ..правда важуть вони як пів кирпичини(14000)) й як ціла цеглина(на 30000)
Виробник китайський Окітел
cepurnijdmitro77
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 14:19

Re: Перші смартфони з батареєю на 10 000 мАг вийдуть вже у..

Смартфони із батареєю 10000 мА*год. є і випускаються вже давно, який 2026 рік?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лип, 2025 15:29

  Hennady написав:Смартфони із батареєю 10000 мА*год. є і випускаються вже давно, який 2026 рік?


Мається на увазі не тупо павербанки з екранами
aanonimovic594
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