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Тариф по-новому: як
українці платитимуть за газ

Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:08

Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ

Пропонуємо до обговорення:
У МВФ вважають, що українці повинні платити за саму можливість користуватися блакитним паливом.

Дивися повний текст Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:08

Ссанины!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Contortum
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А сдается мне мил человек МВФ тут не причем, очередной способ выкачивания денег из кармана потребителя придумали реХрен-форматоры но как всегда - МВФ виноват.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 08:48

Re: Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ

Постепенно, не резко... Вероятно, с 20-го года придётся таки содержать украинскую ГТС из кармана пересичного.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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