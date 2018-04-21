У МВФ вважають, що українці повинні платити за саму можливість користуватися блакитним паливом.
Дивися повний текст Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 08:08
Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ.
Додано: Чет 26 кві, 2018 08:08
Ссанины!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Чет 26 кві, 2018 08:47
А сдается мне мил человек МВФ тут не причем, очередной способ выкачивания денег из кармана потребителя придумали реХрен-форматоры но как всегда - МВФ виноват.
Додано: Чет 26 кві, 2018 08:48
Re: Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ
Постепенно, не резко... Вероятно, с 20-го года придётся таки содержать украинскую ГТС из кармана пересичного.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
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