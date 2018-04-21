У МВФ вважають, що українці повинні платити за саму можливість користуватися блакитним паливом.
Дивися повний текст Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ.
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Додано: Чет 26 кві, 2018 08:08
Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ.
Додано: Чет 26 кві, 2018 08:08
Ссанины!
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный, Какой бедою ты тесним?» И человек сказал: «Я – русский», И Бог заплакал вместе с ним.
Додано: Чет 26 кві, 2018 08:47
А сдается мне мил человек МВФ тут не причем, очередной способ выкачивания денег из кармана потребителя придумали реХрен-форматоры но как всегда - МВФ виноват.
Додано: Чет 26 кві, 2018 08:52
Есть ещё версия, что нужно повышать цены на газ, "а то ... нападьот"
Всё IMHO
Додано: Чет 26 кві, 2018 08:53
Справедливая цена на газ
Сельские жители негазифицированных регионов платят национальным газом жителям мегаполисов. Большинство городских пенсионеров являются миллинерами(учитывая стоимость квартир ) . Но ведут одинокий затворнический образ жизни и оббирают государство на субсидию, сжигая "валюту" в печке. По чесному все должны платить рыночную мировую цену. А если городские миллионеры не могут себе позволить платить за газ - их- нужно отключать от отопления. Старикам лучше жить в коллективе, в домах пристарелых, играя в настольные игры и по очериди готовить еду( как в США). Из-за бездумного и неумелого использования енергии страдают больше работающие люди чем бездельники, ведь цена для государства не меняется, просто за безработных платят работающие на предприятиях( кроме 50% налогов на ЗП ). И пока это происходит в посадках сгнивает в 3 раза больше дров, которые никого не интересуют, ведь есть субсидия. И те кто греются работая, распилывая дрова и живут сообща платят налог на субсидиантов которых государство имело неосторожнолсть подключить к газу. Иждевенцев легко выростить под выборы во власть и очень тяжело исбавиться . Справедливая система начинается с оплаты своих капризов и не желании платить за других. Не имеет значения сколько Украина добывает, она все-равно импортирует сегодня, имеет значение справедливая цена, равная цена, в которой учитывается стоимость основных фондов и доступность работы для всех Украинцев. Не чесно когда сельские платят за городских, лешаясь дорог и школ. Не чесно когда работающие официально платят за неформально трудоустроенных. Не чесно когда газ в место холодных школ идет на отопление одиноких дворцов стариков.
Додано: Чет 26 кві, 2018 09:19
Далеко
пойдете.. Рекомендую баллотироваться на выборы с такими лозунгами - избиратели (большая часть которых старики) оценят. Но, для начала, посоветовал бы подтянуть грамматику - видимо, недостаток образования приводит к таким безусловно справедливым и однозначно верным выводам
Додано: Чет 26 кві, 2018 09:29
"газ на отопление одиноких дворцов стариков" - подключить,стоит несколько тысяч зелёных + стоимость счётчика, труб и документации по далеко не гуманным ценам. И если вводить абонплату, даже копеечную,то необходимо компенсировать старикам стоимость счётчиков и всех документально подтверждённых затрат пользователем, что бы было как в станах ФВМ. Газопоставщик обслуживает и финансирует подвод газа, компенсируя затраты абонплатой в процессе эксплуатации. Тогда поставщик заинтеррисован. А так абонплата - просто плата за украденное тЮлечкой и подобным...
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
Додано: Чет 26 кві, 2018 09:56
Re: Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ
Нужно повышать не только за само использование, а за саму идею использования.
Black Jack - White Business
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