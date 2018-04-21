Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ

Додано: Чет 26 кві, 2018 08:53

Справедливая цена на газ

Сельские жители негазифицированных регионов платят национальным газом жителям мегаполисов. Большинство городских пенсионеров являются миллинерами(учитывая стоимость квартир ) . Но ведут одинокий затворнический образ жизни и оббирают государство на субсидию, сжигая "валюту" в печке. По чесному все должны платить рыночную мировую цену. А если городские миллионеры не могут себе позволить платить за газ - их- нужно отключать от отопления. Старикам лучше жить в коллективе, в домах пристарелых, играя в настольные игры и по очериди готовить еду( как в США). Из-за бездумного и неумелого использования енергии страдают больше работающие люди чем бездельники, ведь цена для государства не меняется, просто за безработных платят работающие на предприятиях( кроме 50% налогов на ЗП ). И пока это происходит в посадках сгнивает в 3 раза больше дров, которые никого не интересуют, ведь есть субсидия. И те кто греются работая, распилывая дрова и живут сообща платят налог на субсидиантов которых государство имело неосторожнолсть подключить к газу. Иждевенцев легко выростить под выборы во власть и очень тяжело исбавиться . Справедливая система начинается с оплаты своих капризов и не желании платить за других. Не имеет значения сколько Украина добывает, она все-равно импортирует сегодня, имеет значение справедливая цена, равная цена, в которой учитывается стоимость основных фондов и доступность работы для всех Украинцев. Не чесно когда сельские платят за городских, лешаясь дорог и школ. Не чесно когда работающие официально платят за неформально трудоустроенных. Не чесно когда газ в место холодных школ идет на отопление одиноких дворцов стариков.