Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ

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Зовите Яценюка он нам обещал другую жизнь , европейскую , а это просто дикость , от телефона отказаться можно и не платить абонплату , а как отказаться от газа и электричества ? это просто какой-то феодализм по украински . Гнать их в шею после 2019 года
makishin60 написав:Зовите Яценюка он нам обещал другую жизнь , европейскую , а это просто дикость , от телефона отказаться можно и не платить абонплату , а как отказаться от газа и электричества ? это просто какой-то феодализм по украински . Гнать их в шею после 2019 года
У бабушки в деревне проводили за свой счет, трубы, сертификация, счетчики, работа.. при чем тут Нафтогаз? Давление держать? Так по отчету у них и так сверхприбыль и зарплаты не кислые. Морда не треснет?
makishin60 написав:Зовите Яценюка он нам обещал другую жизнь , европейскую , а это просто дикость , от телефона отказаться можно и не платить абонплату , а как отказаться от газа и электричества ? это просто какой-то феодализм по украински . Гнать их в шею после 2019 года
Удалите этот ролик, а то вдруг кто-нибудь из депутатов или окружения шоколадного императора просмотрят
roof написав:Справедливая цена на газ Сельские жители негазифицированных регионов платят национальным газом жителям мегаполисов. Большинство городских пенсионеров являются миллинерами(учитывая стоимость квартир ) . Но ведут одинокий затворнический образ жизни и оббирают государство на субсидию, сжигая "валюту" в печке. По чесному все должны платить рыночную мировую цену. А если городские миллионеры не могут себе позволить платить за газ - их- нужно отключать от отопления. Старикам лучше жить в коллективе, в домах пристарелых, играя в настольные игры и по очериди готовить еду( как в США). Из-за бездумного и неумелого использования енергии страдают больше работающие люди чем бездельники, ведь цена для государства не меняется, просто за безработных платят работающие на предприятиях( кроме 50% налогов на ЗП ). И пока это происходит в посадках сгнивает в 3 раза больше дров, которые никого не интересуют, ведь есть субсидия. И те кто греются работая, распилывая дрова и живут сообща платят налог на субсидиантов которых государство имело неосторожнолсть подключить к газу. Иждевенцев легко выростить под выборы во власть и очень тяжело исбавиться . Справедливая система начинается с оплаты своих капризов и не желании платить за других. Не имеет значения сколько Украина добывает, она все-равно импортирует сегодня, имеет значение справедливая цена, равная цена, в которой учитывается стоимость основных фондов и доступность работы для всех Украинцев. Не чесно когда сельские платят за городских, лешаясь дорог и школ. Не чесно когда работающие официально платят за неформально трудоустроенных. Не чесно когда газ в место холодных школ идет на отопление одиноких дворцов стариков.
Не честно, что твои родители старики пенсионеры не пользовались в свое время контрацепцией
mister-svet написав:Да три не три, а будем теперь все вместе платить сколько скажут! Стрыбай теперь хоть до потери пульса!
Я не удивлюсь если они посмотрев ролик введут плату на осадки поэтому и предложил удалить, он для них как руководство к действию впрочем когда и этот ресурс будет исчерпан, не удивлюсь если тогда наши продвинутые чинуши введут даже налог на уши и нос
интересно мне только одному вспоминается выступления на майдане, типа зарплаты по 1500евро каждому украинцу, будем жить в европе цивилизовано и богато) Или по новому это только тарифы европейские?! Где зарплаты СВОЛОЧИ??????? пол страны выехало в Польшу. Быстрей бы 2019, и гнать таких гадов паганой метлой, и посадить половину этих реформаторов надо.