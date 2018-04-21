Тариф по-новому: як українці платитимуть за газ

Додано: Чет 26 кві, 2018 14:33

roof написав: Справедливая цена на газ

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По чесному все должны платить рыночную мировую цену.

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Справедливая цена на газ.....По чесному все должны платить рыночную мировую цену.....

чесному

Ну вы и платите, если вам нравится, что вас имеют куда только можно и нельзя.А я принципиально откажусь платить если повысят газ до 10+ тыс и какого хрена я должен платить за счетчик в неотопительный период, если я газом не пользуюсь в этот период - непонятно.Почему я должен платить по какому-то тарифу в соответствии с каким-то забугорным хабом, если у нас добывается дофига своего газа, которого хватит на нужды населения. Промышленность потребляет дополнительный объем газа сверх собственных возможностей? - ок - расчитывайте объем импортного газа и найдите некую средневзвешенную цену между импортным и собственным газом. Платить барыгам дорого не собираюсь - у нас же рынок вроде как, вот пусть УКРАИНСКИЙ рынок и определит цену. Согласен, что нужно платить, но только потарифу.Повторюсь мне до сих пор официальные керманычи так и не предоставили экономическое обоснование текущих повышенных тарифов. Хотят еще повышать - пусть повышают, количество отказников платить (кто не хочет, кто не может) будет только увеличиваться - тогда скотыняки может быть и задумаются, а иначе и дальше будут наглеть.зы. Ну а порохоботы могут сколько угодно вешать лапшу, только рейтинг своим хозяевам они не поднимут даже на 1%.Сейчас даже бабушки на скамеечках, некогда любящие петечек, юлечек, олежек, бойков и прочих, сейчас плюются при упоминании этих названий.Никакие "намКончеНеобхіднаПеремогаВОдинТур", никакие "ато пнх нападет" не пройдет. Но вы старайтесь, зажигайте, не расслабляйтесь - а то скучно без вас будет.