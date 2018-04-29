Кабмін обговорює нову ціну на газ для українців:...
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Давай посоревнуемся по твоим аргументам: беру весь по этой "себестоимости"! Тебе не осталось. Как дальше собираются выкручиваться жертвы популизма? Или теперь начнут придумывать дополнительные условия?
Не весь, а распределить социальную норму газа каждому по X кубов, а всё что сверху, уже по рыночной цене. Делим количество добываемого газа на количество потребителей. Всё, что человек сэкономил, получает кэшем. Почему льготную норму электричества можно установить, а газа и гигакалорий тепла - нельзя?
А як тут правильно розподілити? Одна сім'я 5 чоловік проживає в однокімнатній квартирі, їм на 5-х припустим 200 пільгових кубів на місяць, використовують вони його лише 5 місяців в рік. А у іншого одного українця у власності 4 квартири і один будинок з газовим бойлером. Йому тоді 1000 кубів пільгового газу на місяць виділяти і він ще і влітку буде ним воду гріти? Різниця в виділені пільгового газу вийде 40 проти 1000, в 25 разів (разів в 30, якщо другий українець ще й влітку хоч в одному будинку свою пільгову норму буде вибирати). Як таке регулювати?
Я не понимаю, что все всполошились. Повышение тарифа на газ и электроэнергию это вопрос времени, а не целесообразности.
Газ будет повышен 100% какая бы власть не была. Сейчас Украина не может погашать свои долги, а за продление кредита МВФ(на самом деле это требование евросоюза и США) выполнить условие повысить цену на газ.
И на данный этап времени повышение тарифа на газ не является проблемой, действует субсидии с запредельными нормативами.
И теряют больше облгазы фирташа, а не населения. Население не продает газ для бытовых нужд промышленности.
И второй миф это газ собственной добычи только для населения. У нас весь газ смешанный, и доходы населения зависят от цены газа для промышленности. Я не понимаю как можна разделять два тарифа. И оба влияют на благосостояние экономики и автоматически доходы и платежоспособность граждан.
Единственная проблема это открытость данных и прозрачные покупки, тендеры. Но даже здесь я не могу не заметить, что движение есть.
От субсидий с запредельными нормативами и повышения цены на газ страдают не облгазы Фирташа, а честные налогоплательщики, которые работают по-белому, показывают весь свой доход, а в результате обязаны содержать армию хитрожопых субсидиантов, многие из которых ничуть не беднее тех, кто вынужден их содержать.
freeze написав:Очень сомневаюсь, при некоторых раскладах изменения власти, скорее всего может быть цена понижена. Чтоб зря не спорить на эту тему - тут недолго осталось посмотреть как всё будет.
Забудьте наконец-то о дешевым газе. Даже рашка для своих граждан каждый год поднимает. Приход к власти популистов неизбежен рано или поздно, но это шаг назад для всех. Которые на непродолжительное время будут продавать газ недорого, а потом тратить часть бюджета на дотации нефтегазу(как было почти всегда ранее), взамен строительства дорог,развития здравоохранения, образования и тд. Как в пословице "Чому бідні – бо дурні. Чому дурні бо бідні"
tollyn написав:Которые на непродолжительное время будут продавать газ недорого, а потом тратить часть бюджета на дотации нефтегазу
Недорого - это не значит в убыток. Это значит, что нефтедобывающие компании должны получать разумную прибыль и могли инвестировать в производство. А для этого надо убрать монополизм мутной организации Нафтогаз. И разобраться с налогообложением добытчиков, их доят огромными налогами, в результате раздуваются невиданно цены, эти налоги как говорят государство сразу пускает на субсидии, потому что значительная часть населения не может платить раздутые самим же государством цены. Как бы замкнутый круг.