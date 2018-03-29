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Finance.ua: Найкращі
кредитні картки з кешбек

Finance.ua: Найкращі кредитні картки з кешбек
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Питання, що пов'язані з кредитними картками
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 10:15

Finance.ua: Найкращі кредитні картки з кешбек

Пропонуємо до обговорення:
Не витрачайте часу на вивчення умов банків. «Фінанси.ua» розібрався в цих жахливих таблицях

Дивися повний текст Найкращі кредитні картки з кешбек
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 12:03

Re: Finance.ua: Найкращі кредитні картки з кешбек

опоздали с обговоренням - универсал закрыл программу кешбека по своим кредиткам, а моня не представлен
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Повідомлення Додано: Нед 06 тра, 2018 16:32

Моня наверное не заплатил за рекламу :)
centaur
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 19:00

  centaur написав:Моня наверное не заплатил за рекламу :)

А зачем? Полтос-сарафан эффективнее ;)
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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