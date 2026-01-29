Додано: П'ят 10 кві, 2026 08:42

Прохожий написав: "міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна впевнений, що Європа потребує гарантій безпеки від України, враховуючи її унікальний досвід ведення війни."

58-річний генсек НАТО Марк Рютте, мабуть, найвідоміший бездітний холостяк серед світових політиків – він ніколи не був одружений і жодного разу не перебував у публічних романтичних стосунках.

Видання The Observer пише, що відсутність будь-якого особистого життя призвела до чуток про його гомосексуальність. Сам політик це спростовує й стверджує, що йому просто подобається жити на самоті.



За словами голландської політичної журналістки Вільми Боргман, авторки книжки "Загадка Рютте", політик оберігає своє особисте життя навіть від знайомих. У коментарі The New York Times вона розповіла, що під час роботи над книжкою опитала багатьох його знайомих, але ніхто з них ніколи не був у Рютте вдома. Журналістка наголосила, що для Нідерландів це дуже невластиво.



У політика є двоє давніх друзів із-поміж чоловіків. Один із них – відомий у Нідерландах журналіст Йорт Келдер, а другий – політик із Нідерландів Коен Петерсен. Вони часто мандрують усі разом.



на жаль, сучасне НАТО доживає свій гірший період, естонці не вірять в те, що вояки інших країн (членів НАТО) будуть гинути за Естоніюможливо буде створений новий військовий альянс, який буде поступатись по міцності НАТО, хоча сучасна міцність не виглядає міцністю навіть на папері, що довели морські навчання біля берегів Португалії з участю українців.Трамп лякає тим що виведе війська США з Німеччини і Іспанії і передислокує до Польщі, Румунії (тобто ближче до рф).про НАТО і голову альянсу Марко Рютте, який ну дуже дуже намагається подобатись Трапму:Про зв'язок із матір'юСтавши політиком, Рютте здобув репутацію дуже замкненої людини, а вільний час проводив у компанії своєї матері. Вони завжди разом вечеряли в ресторані. Його матір померла на 97-му році життя в закладі з догляду за людьми похилого віку 2020 року – за кілька тижнів після початку карантину через коронавірус.Політик роками уникав сучасних смартфонів, віддаючи перевагу старому телефону Nokia. Як зазначає The New York Times, зараз, як і завжди, Рютте живе сам, не готує їжу, їздить старим автомобілем Saab і щороку відпочиває на одній і тій самій дачі. Водночас найбільше в житті його цікавлять політика й робота.років 37 тому коли я працював на пасажирському лайнері, у нас був пасажирській помічник, який дуже прискіпливо ставився до прибирання в каютах пасажирів і взагалібув, йому було десь років 42-44. На судні не мав стосунків з жінками, не вживав занадто алкоголь, тобто був майже зразковим начальником пасажирської служби.випадково у бесіді з адміністратором (перекладачем, жінка 40+) я дізнався , що він неодружений проживає зі старенькою матусею, і квартира не дуже прибрана(матуся мабуть не здатна), для чого це вона сказала? типу у нього в квартирі не дуже охайно, а на судні він всіх задовбав чистотою, на що я відповів, те що у нього не дуже чисто-ви дізналися випадково(завітали на 30хв залишити "отоварку з рейсу"), а на судні чистота-це його прямі, тому не треба бла-блатобто, можливо Марко Рютте так само відданий службі в НАТО (до того прем'єр міністр Нідерландів)