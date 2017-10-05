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Кешбэк по платежам в
Украине? есть или нету!

Кешбэк по платежам в Украине? есть или нету!
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 13:40

Кешбэк по платежам в Украине? есть или нету!

Возможно есть банки которые предоставляют услугу КЕШБЭК ???
Скажем ложу на дебет карту деньги и при оплате в супермаркетах, бензин и тп. возвращает % на баланс или бонус баланс.
Если есть информация по сравнению между продуктами разных банков.
из лидеров:
Универсалбанк 5% на покупки в супермаркетах, максимальный возврат 200гр
Альфа ?
УкрСоцу - в Метро уже 3%. Макс кешбэк - 241 грн обслуживание?
tascombank ?
Получите бонус 50 грн от MONOBANK на баланс при установке приложения на смартфон: https://monobank.com.ua/r/dLfj
FOXes
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Повідомлення Додано: Чет 03 тра, 2018 14:49

  FOXes написав:Возможно есть банки которые предоставляют услугу КЕШБЕК ???
Скажем ложу на дебет карту деньги и при оплате в супермаркетах, бензин и тп. возвращает % на баланс или бонус баланс.
Если есть информация по сравнению между продуктами разных банков.
из лидеров:
Универсалбанк 5% на покупки в супермаркетах, максимальный возврат 200гр
Альфа ?
УкрСоцу - в Метро уже 3%. Макс кешбек - 241 грн обслуживание?
tascombank ?

Конечно есть.
Монобанк - до 20% на отдельные категории при оплате кредитными средствами, до 500 грн в мес до налогов. Категории меняются каждый месяц. % кешбека за свои вдвое ниже, и ставки индивидуально могут снижать если активно "свинорылить"
Таскомбанк Б5 - с кредитных 2% чистыми в супермаркетах/АЗС, 1% - прочие и интернет покупки, до 1200 грн в мес (надо уточнить)
Таскомбанк Викендкард - 3% при оплате кредитными в субботу и воскресение, 2% - оплата любыми в интернете (с валютных счетов тоже), остальное - 1%. Но обслуживание 365 грн в год
Альфа - кешбек 2-5% (https://alfabank.ua/private-persons/cre ... alfa-maksi)
Эксим - кешбек бонусами по картам Виза
Однозначного лидера определить сложно, все зависит от характера трат.
Пользуюсь набором Монобанк - Таскомбанк Викенд + Альфа + Таскомбанк Б5 по ситуации
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:37

Монобанк сейчас возвращает 2% супермаркеты при использовании
своих средств и 4% кредитные при установке приложения monobank на смартфон по ссылке https://monobank.com.ua/r/dLfj получите бонус 50 грн на баланс кешбэка мелочь, а приятно.
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FOXes
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 09:39

Монобанк чітко показує всі розрахунки. Думаю пока лідер у % кешбеку.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:18

Кешбэк Monobank

Вот за несколько дней использования monobank.
Получил кешбэк от АТБ, Сильпо, Billa.
И от 3 друзей которые подключились по ссылке https://monobank.com.ua/r/dLfj Они и я получили по 50 грн на баланс.
В итоге 169грн. Отмечу пока очень удобно использовать Monobank.ЗображенняЗображення
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FOXes
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 08:54

Монобанк

Какие ограничения могут быть, если каждый месяц выводишь 200-300 ГРН с кешбека МОНО?
andndp
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 09:40

  andndp написав:Какие ограничения могут быть, если каждый месяц выводишь 200-300 ГРН с кешбека МОНО?

Никаких.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:36

andndp ограничение существует кешбэк в МОНО до 500грн/ месяц.:idea:
Зображення
Востаннє редагувалось FOXes в Вів 15 тра, 2018 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 10:40

Re: Кешбэк по платежам в Украине? есть или нету!

FOXes написав:andndp ограничение существует кешбэк в МОНО до 500грн/ :idea: месяц.


Если накапливать немного, 200-300 в месяц, то ставки кешбека будут оставаться высокими (продукты, например, по 4%). Я так пользовался несколько месяцев. Если набирать близко к максимальному значению, под 500, то вас запишут в "злостные свинорылы" и начнут снижать ставки по кешбеку, вместо 4% будет 3%, категорий на 20% вообще не будет.
Вот об этих ограничениях и речь
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