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Кешбэк по платежам в
Украине? есть или нету!

Кешбэк по платежам в Украине? есть или нету!
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:50

Re: Кешбэк по платежам в Украине? есть или нету!

Faceless написав:
FOXes написав:andndp ограничение существует кешбэк в МОНО до 500грн/ :idea: месяц.


Если накапливать немного, 200-300 в месяц, то ставки кешбека будут оставаться высокими (продукты, например, по 4%). Я так пользовался несколько месяцев. Если набирать близко к максимальному значению, под 500, то вас запишут в "злостные свинорылы" и начнут снижать ставки по кешбеку, вместо 4% будет 3%, категорий на 20% вообще не будет.
Вот об этих ограничениях и речь

Почти каждый месяц рублю по 500 грн. В свинорылы не записывают, т.к. картой пользуюсь не только для кешбека, а для ежедневных операций.
maxim2014
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:57

  maxim2014 написав:
Faceless написав:
FOXes написав:andndp ограничение существует кешбэк в МОНО до 500грн/ :idea: месяц.


Если накапливать немного, 200-300 в месяц, то ставки кешбека будут оставаться высокими (продукты, например, по 4%). Я так пользовался несколько месяцев. Если набирать близко к максимальному значению, под 500, то вас запишут в "злостные свинорылы" и начнут снижать ставки по кешбеку, вместо 4% будет 3%, категорий на 20% вообще не будет.
Вот об этих ограничениях и речь

Почти каждый месяц рублю по 500 грн. В свинорылы не записывают, т.к. картой пользуюсь не только для кешбека, а для ежедневных операций.

Ну у меня кешбек по всем ежедневным и не совсем операциям, за редким исключением, а Моня лишь одна из кредиток. Вот только начал по Моне выгребать по 500 - сразу наказали за свинорыльство :|
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:17

Новости по Моно

По моей информации кешбэк по Фози (не считая Сильпо,Форы) и Метро перестали возвращать кешбэк. (мотивируя что там разные группы товаров..)

Итоги использования монобанк за 1 месяц:

Зображення
Получите бонус !!! 50 грн !!! от MONOBANK на баланс при установке приложения на смартфон: :arrow: https://monobank.com.ua/r/dLfj
FOXes
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Повідомлення Додано: Суб 18 сер, 2018 15:53

  Faceless написав:
FOXes написав:andndp ограничение существует кешбэк в МОНО до 500грн/ :idea: месяц.


Если накапливать немного, 200-300 в месяц, то ставки кешбека будут оставаться высокими (продукты, например, по 4%). Я так пользовался несколько месяцев. Если набирать близко к максимальному значению, под 500, то вас запишут в "злостные свинорылы" и начнут снижать ставки по кешбеку, вместо 4% будет 3%, категорий на 20% вообще не будет.
Вот об этих ограничениях и речь


у мене ситуація навпроти змінилась в кращу сторону - було десь 2% на продукти стало 3-4%.
leoha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 сер, 2018 09:49

Мой портфель

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Вот мой портфель.
Сейчас радует что моно дарит уже 100 гривень новому клиенту при подключении по ссылке https://monobank.com.ua/r/dLfj
Получите бонус !!! 50 грн !!! от MONOBANK на баланс при установке приложения на смартфон: :arrow: https://monobank.com.ua/r/dLfj
FOXes
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Повідомлення Додано: П'ят 31 сер, 2018 21:18

  FOXes написав:Вот мой портфель.
Эта картинка с кабинета FinHub.

  FOXes написав:Сейчас радует что моно дарит уже 100 гривень новому клиенту при подключении по ссылке https://monobank.com.ua/r/dLfj
В приложении моно висит старая инфа.
100 грн получил по ссылке Гороха (2 по 50 грн), но у него другая ссылка.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 14:27

FOXes вроде как монобанк сейчас делает много кешбеков..узнайте у них
Maria55
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:07

«Укрексимбанк» до 3% 5% 7% Кешбэк.

Господа мне порекомендовали «Укрексимбанк»
Есть тут пользователи Visa Platinum от «Укрексимбанк»
тут посчитал, есть сноска * при использовании Visa Platinum
* Бонусна ставка 5% застосовується до перших 20 000 грн витрачених по карті Visa "Platinum у поточному місяці. На всі наступні покупки в цьому місяці застосовується ставка 1,2%."
максимальный кешбэк по ставке 5% выходит 1000грн в месяц при использовании
https://bonus.eximb.com/
https://eximb.com/ukr/personal/cards/types-of-payment-cards/privat_cards/?f=card_list
Есть пользователи, которые юзают этот пластик, поделитесь +/- ?
Уж очень интересно.
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Получите бонус !!! 50 грн !!! от MONOBANK на баланс при установке приложения на смартфон: :arrow: https://monobank.com.ua/r/dLfj
FOXes
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 14:12

FOXes
Вам на гілку Укрексімбанку - viewtopic.php?f=20&t=926&p=4496469#p4496469
Там і знайдете багато цікавого та корисного ;)
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