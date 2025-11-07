RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
П'ят 07 лис, 2025 10:58

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Все где-то есть, просто надо правильно поставить вопрос Гуглу. 😎
По второму вопросу, смоторел как-то ролик Турбоманьяка(молдаван по гринке в Штаты свалил), был видос как он за копейки выкупил неплохую тачку с МКП после того как её пытались угнать грабители угандошив при этом сцепление.
В Штатах есть такая пословица - иногда меньше это больше. В дословном переводе - иногда меньше опций стоит дороже - просто потому что все допы это то на чем разводят лохов и в принципе они не нужны, только лишние проблемы создают когда ломаются.

Все продукты проходят этапы своего развития - раньше было модно тянуть в дом хрусталь, ковры, серванты - сейчас простой вайтбокс сдать намного легче чем напичканную под завязку квартиру с зеркальными натяжными потолками и люстрой от Луи 14-го. Чувство меры приходит со временем. Точно также придет осознание, что МКП это фича, а не баг и экономит намного больше нервов и денег, чем доставляет неудобств
П'ят 07 лис, 2025 11:57

Та ну нах автомат, особенно если буксироапть нужно будет😎
https://youtube.com/shorts/K_tmYg5ZII0? ... u6nrVfQTSo
П'ят 07 лис, 2025 13:12

  Hotab написав:Не, не дивився (у мене поза житлом ліміти трафіка)

Тогда кратко пересказу 10 минут видео.
Система eCVT имеет 3 режима работы:
1. Электродвигатель питается от батареи.
2. Он же питается от генератора, который крутит ДВС.
3. Езда на ДВС. Включается на трассовый скорости. В этом режиме при помощи сцепления подключается жёсткая механическая связь между двигателем и колесами, передаточное число которой соответствует высшей передаче механической коробки.

С новыми знаниями, меня теперь, естественно, не интересует состояние батареи на высокой скорости. По прежнему интересует расход на скорости, при которой обороты двигателя выйдут из оптимального для Аткинсона диапазона.

Схема лучше, чем я изначально заподозрил, но ноги у нее все равно растут из маркетинга.
