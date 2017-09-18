Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...
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Puente написав:Все більше і глибше ... Пенсію - незалежно від офіційної зарплати - менші мінімальної , маєш власність , яка щось коштує - продавай - їдь в місця більш дешеві ... Логіка цілком зрозуміла - перестаи платити будь-які допомоги практично всім . Квартиру в Києві , наприклад , дешевше 600 000 грн - взагалі неможливо знайти . То пенсіонери , які живуть окремо від дітей - вже не матимумть можливості претендувати на субсидію взагалі ? Хоч вони ж і дітей прив"язують ... Так що - переходимо на ранню китайську модель - діти годують батьків-пенсіонерів . Не знаю - чи молодь це розуміє -але йде тенденція до згортання соціальної держави взагалі . Прірва між бідними та багатими весь час зростатиме і кількість багатих зменшуватиметься ... Яка у нас структура розподілу власності ( в % по населенню ) ?
Я бы сказал, что это российская модель, а не китайская. Прикорытные - с жиру бесятся, остальные - выживают как могут
hodkonem36 написав:Понятно, что в данном случае ему откажут. так 70% недвиги стоят дороже 600 тыс. грн.
И правильно сделают. Субсидии, если они и должны быть, предназначены для самых бедных и владение в одиночку (или в складчину его частью) домом за 23к+ со словом "бедность" не вяжется.
Ви , схоже , нерухомістю взагалі ніякою не володієте ... Бо орієнтувалися б хоча б на ціни в країні хоч де ... Ну і якщо навіть і так почати рахувати - то пенсіонери куди мають податися - якщо раптом живуть в будинку ще з радянських часів ? Шукати якусь розвалюшку тисяч за 10 у.о. ? Це все - неофеодалізм такий собі будується ...
ну так в случае покупки развалюхи за 10 к$ вступает в силу другая часть закона - про дорогую покупку более 50 кГрн и снова - субсидия не положена...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Добре нехай це стосується якщо "придбав" на 600тис. Але що, ВТФ, означає "імеєт"? Приклад: стоять поряд дві хати в селі за 30км від Києва, одна на 300м2 щойно збудована, все супермодерн, ландшафтний дизайн, електроніка і тд; інша теж 300м2 від бабусі в спадок отримана, деревяна, останні 40 років ремонту не виділа. Як це взагалі будуть оцінювати і хто, в якому порядку це описано, в якому реєстрі є ринкова вартість тотально всіх об’єктів по Україні і при цьому ще й постійно актуалізована?
Ну как-то ж оценивают недвигу при отчуждении. Наверняка, механизмы имеются.
Домик на Русановских садах, построенный в далеком совке, с пристроенным в 90-е вторым этажом будет стоить выше 22к, а двухэтажный, относительно новый, дом на краю географии может и не дотянуть до этой цифры. Вопрос: владелец какого дома богаче и кто имеет право на субсидию?
Ну если никакой другой собственности нет, то богаче тот, чей дом стоит на рынке дороже, в Вашем примере - на Русановке. Ведь он может продать свое старье там и купить дом новее на краю географии и на разницу оплачивать коммунальные. Или Вы хотите платить вместо него?
Ви , схоже , нерухомістю взагалі ніякою не володієте ... Бо орієнтувалися б хоча б на ціни в країні хоч де ... Ну і якщо навіть і так почати рахувати - то пенсіонери куди мають податися - якщо раптом живуть в будинку ще з радянських часів ?
Тут Вы не угадали. Владею двумя квартирами, каждая около 100 кв.м. И не понимаю, почему должен платить за себя и соседа, ибо сосед мне ее не строил и не покупал. За пенсионеров вполне могут поплатить их дытяткы, которые, в свою очередь, эту недвигу планируют унаследовать.
summacut написав: Ну как-то ж оценивают недвигу при отчуждении. Наверняка, механизмы имеются. Ну если никакой другой собственности нет, то богаче тот, чей дом стоит на рынке дороже, в Вашем примере - на Русановке. Ведь он может продать свое старье там и купить дом новее на краю географии и на разницу оплачивать коммунальные. Или Вы хотите платить вместо него? Тут Вы не угадали. Владею двумя квартирами, каждая около 100 кв.м. И не понимаю, почему должен платить за себя и соседа, ибо сосед мне ее не строил и не покупал. За пенсионеров вполне могут поплатить их дытяткы, которые, в свою очередь, эту недвигу планируют унаследовать.
Послуги оцінки далеко не безкоштовні, і не за день робляться. Як реально за стислий термін перевірять всіх заявників на субсидію + родичів? А це на хвилинку десяток другий мільйонів осіб ). Хто буде уповноважений визначити поточну ринкову вартість об’єкту? Соц інспектор тьотя Дуся із неповною середньою освітою по оголошенню в анонс-контракті місцевого розливу, а якщо це її власне оголошення? ))). Маразм крєпчал (С)
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки