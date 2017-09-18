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Перевірка на бідність при
видачі соцдопомоги: три...

Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 12:59

  Puente написав:Все більше і глибше ... Пенсію - незалежно від офіційної зарплати - менші мінімальної , маєш власність , яка щось коштує - продавай - їдь в місця більш дешеві ... Логіка цілком зрозуміла - перестаи платити будь-які допомоги практично всім . Квартиру в Києві , наприклад , дешевше 600 000 грн - взагалі неможливо знайти . То пенсіонери , які живуть окремо від дітей - вже не матимумть можливості претендувати на субсидію взагалі ? Хоч вони ж і дітей прив"язують ... Так що - переходимо на ранню китайську модель - діти годують батьків-пенсіонерів .
Не знаю - чи молодь це розуміє -але йде тенденція до згортання соціальної держави взагалі . Прірва між бідними та багатими весь час зростатиме і кількість багатих зменшуватиметься ... Яка у нас структура розподілу власності ( в % по населенню ) ?

Я бы сказал, что это российская модель, а не китайская.
Прикорытные - с жиру бесятся, остальные - выживают как могут
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:09

  Вкладчик1234 написав:Я бы сказал, что это российская модель, а не китайская.
Прикорытные - с жиру бесятся, остальные - выживают как могут

Модель "по-новому". Не забирайте лавры у гаранта, он ведь жилы рвет.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:21

  Puente написав:
  summacut написав:
  hodkonem36 написав:Понятно, что в данном случае ему откажут.
так 70% недвиги стоят дороже 600 тыс. грн.


И правильно сделают. Субсидии, если они и должны быть, предназначены для самых бедных и владение в одиночку (или в складчину его частью) домом за 23к+ со словом "бедность" не вяжется.


Ви , схоже , нерухомістю взагалі ніякою не володієте ... Бо орієнтувалися б хоча б на ціни в країні хоч де ... Ну і якщо навіть і так почати рахувати - то пенсіонери куди мають податися - якщо раптом живуть в будинку ще з радянських часів ? Шукати якусь розвалюшку тисяч за 10 у.о. ? Це все - неофеодалізм такий собі будується ...

ну так в случае покупки развалюхи за 10 к$ вступает в силу другая часть закона - про дорогую покупку более 50 кГрн и снова - субсидия не положена...
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 13:33

Добре нехай це стосується якщо "придбав" на 600тис. Але що, ВТФ, означає "імеєт"? Приклад: стоять поряд дві хати в селі за 30км від Києва, одна на 300м2 щойно збудована, все супермодерн, ландшафтний дизайн, електроніка і тд; інша теж 300м2 від бабусі в спадок отримана, деревяна, останні 40 років ремонту не виділа.
Як це взагалі будуть оцінювати і хто, в якому порядку це описано, в якому реєстрі є ринкова вартість тотально всіх об’єктів по Україні і при цьому ще й постійно актуалізована?

Ну как-то ж оценивают недвигу при отчуждении. Наверняка, механизмы имеются.

Домик на Русановских садах, построенный в далеком совке, с пристроенным в 90-е вторым этажом будет стоить выше 22к, а двухэтажный, относительно новый, дом на краю географии может и не дотянуть до этой цифры.
Вопрос: владелец какого дома богаче и кто имеет право на субсидию?

Ну если никакой другой собственности нет, то богаче тот, чей дом стоит на рынке дороже, в Вашем примере - на Русановке. Ведь он может продать свое старье там и купить дом новее на краю географии и на разницу оплачивать коммунальные. Или Вы хотите платить вместо него?

Ви , схоже , нерухомістю взагалі ніякою не володієте ... Бо орієнтувалися б хоча б на ціни в країні хоч де ... Ну і якщо навіть і так почати рахувати - то пенсіонери куди мають податися - якщо раптом живуть в будинку ще з радянських часів ?

Тут Вы не угадали. Владею двумя квартирами, каждая около 100 кв.м. И не понимаю, почему должен платить за себя и соседа, ибо сосед мне ее не строил и не покупал. За пенсионеров вполне могут поплатить их дытяткы, которые, в свою очередь, эту недвигу планируют унаследовать.
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summacut
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 14:22

  summacut написав: Ну как-то ж оценивают недвигу при отчуждении. Наверняка, механизмы имеются. Ну если никакой другой собственности нет, то богаче тот, чей дом стоит на рынке дороже, в Вашем примере - на Русановке. Ведь он может продать свое старье там и купить дом новее на краю географии и на разницу оплачивать коммунальные. Или Вы хотите платить вместо него? Тут Вы не угадали. Владею двумя квартирами, каждая около 100 кв.м. И не понимаю, почему должен платить за себя и соседа, ибо сосед мне ее не строил и не покупал. За пенсионеров вполне могут поплатить их дытяткы, которые, в свою очередь, эту недвигу планируют унаследовать.

Послуги оцінки далеко не безкоштовні, і не за день робляться. Як реально за стислий термін перевірять всіх заявників на субсидію + родичів? А це на хвилинку десяток другий мільйонів осіб ). Хто буде уповноважений визначити поточну ринкову вартість об’єкту? Соц інспектор тьотя Дуся із неповною середньою освітою по оголошенню в анонс-контракті місцевого розливу, а якщо це її власне оголошення? ))). Маразм крєпчал (С)
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:43

Re: Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

  summacut написав:За пенсионеров вполне могут поплатить их дытяткы, которые, в свою очередь, эту недвигу планируют унаследовать.

Я вам уже писал , что у дытяток пенсионеров - на шее свои дитятки, жена в декрете , и предлагать заработать в нашей стране на содержание ЕЩЕ 3 и больше человек кому-то одному - циничный издевательский бред. У нас чел зарабатывает якобы сейчас 300 долларов в среднем, как можно содержать на такую зарплату хоть кого-то ?! И при том что мы ВСЕ платим налогов 30 % от всех доходов в казну - подоходный плюс НДС, от государства ничего не получаем. И не врите - вам нет смысла беспокоиться, что вы лично будете содержать пенсов. Ваш налог будет твердым в любом случае. На самом деле - вы боретесь, что бы больше денег из казны пошло не на субсидии, а в кормушку рылам. Для пересичного величина субсидий пенсам никак не влияет ни на что. С пересичного все равно сдерут 3 шкуры. С его зарплаты 300 - налог 30% остается 200 долларов. И кого можно на это содержать? И не вытирайте мои посты . А то дурите людей! Экономный вы наш....
Тут решение вопроса - как во всем мире в другой плоскости - и не морочьте людей. -ЧЕСТНЫЕ реальные зарплаты и честны реальные тарифы. Во всем мире с зарплат ниже 800 долларов и налогов никаких не берут . А то - пишет, что он БУДЕТ САМ СОДЕРЖАТЬ ПЕНСОВ И СО СВОЕГО КАРМАНА ПЛАТИТЬ ИМ СУБСИДИЮ ?! Каким образом ? не вытирайте - а то сидят тут и людей морочат.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:49

Re: Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

  summacut написав:Ну если никакой другой собственности нет, то богаче тот, чей дом стоит на рынке дороже, в Вашем примере - на Русановке. Ведь он может продать свое старье там и купить дом новее на краю географии и на разницу оплачивать коммунальные.
На сколько я понимаю, Вы - сторонник гетто?
Вариант беспроигрышный: всех пенсионеров, малоимущих и иже с ними - на край географии(а лучше за край) и тогда уж точно заживём!
Только вопрос, кто будет заниматься обслуживанием этого "Эльдорадо", ведь, сейчас это делают малообеспеченные?
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:55

  kmg написав:
  summacut написав: Ну как-то ж оценивают недвигу при отчуждении. Наверняка, механизмы имеются. Ну если никакой другой собственности нет, то богаче тот, чей дом стоит на рынке дороже, в Вашем примере - на Русановке. Ведь он может продать свое старье там и купить дом новее на краю географии и на разницу оплачивать коммунальные. Или Вы хотите платить вместо него? Тут Вы не угадали. Владею двумя квартирами, каждая около 100 кв.м. И не понимаю, почему должен платить за себя и соседа, ибо сосед мне ее не строил и не покупал. За пенсионеров вполне могут поплатить их дытяткы, которые, в свою очередь, эту недвигу планируют унаследовать.

Послуги оцінки далеко не безкоштовні, і не за день робляться. Як реально за стислий термін перевірять всіх заявників на субсидію + родичів? А це на хвилинку десяток другий мільйонів осіб ). Хто буде уповноважений визначити поточну ринкову вартість об’єкту? Соц інспектор тьотя Дуся із неповною середньою освітою по оголошенню в анонс-контракті місцевого розливу, а якщо це її власне оголошення? ))). Маразм крєпчал (С)


Кстати , если чел владеет особняком за 1 000 000 долларов - то конечно субсидия ему не положена. Тут должен быть подход по квадратным метрам. так он вроде уже есть ? Кстати 500 м2 это очень много.
И нужно учитывать социальные связи и возраст человека. Вы смогли бы организовать переезд и продажу с ремонтов в 70 лет ? Если чел всю жизнь прожил в этом доме и его построил его отец или дед, то почему он должен его продавать - из-за недолугого правительства , которое вогнало всех в нищету и задрало коммуналку по беспределу? Понятно если это дом до 300м2. И важно сколько там прописано людей.
А вот оценка - то дело такое... могут оценивать как угодно. Тут нужно по квадратам ориентироваться и по возрасту. А то все выглядит так - что хотят пенсов буквально выкидывать из их домов и квартир....
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 15:57

  Puente написав:Все більше і глибше ... Пенсію - незалежно від офіційної зарплати - менші мінімальної , маєш власність , яка щось коштує - продавай - їдь в місця більш дешеві ... Логіка цілком зрозуміла - перестаи платити будь-які допомоги практично всім . Квартиру в Києві , наприклад , дешевше 600 000 грн - взагалі неможливо знайти . То пенсіонери , які живуть окремо від дітей - вже не матимумть можливості претендувати на субсидію взагалі ? Хоч вони ж і дітей прив"язують ... Так що - переходимо на ранню китайську модель - діти годують батьків-пенсіонерів .
Не знаю - чи молодь це розуміє -але йде тенденція до згортання соціальної держави взагалі . Прірва між бідними та багатими весь час зростатиме і кількість багатих зменшуватиметься ... Яка у нас структура розподілу власності ( в % по населенню ) ?
У нас власність розподілена рівномірніше ніж в Німеччині...
У німців - 100% житла володіють 40% німців, інші 60% орендують у власників
У нас 100% житла володіють 90% населення....
Щоб не було плачів Ярославни...
В Україні приблизно 1 млрд м2 житла з середньою ціною в 500 доларів- тобто 500 млрд доларів , з яких 450 млрд доларів розподілено більш/менш рівномірно
Порівняйте ці 450 млрд з активами у виробництві- і прозрієте. зрозумівши що українці відносно багаті.просто поки що не вміють правильно використовувати свої статки...
А тому бабця сидяча в шпаківні Києва на 10 поверсі без ліфта і з субсидіями+дорога вартість проживання в мегаполісі- могла б на порядок краще прожити свої дні на пенсії в садку вишневому коло хати ,якби не діти внуки які доглядати за нею не мають часу/грошей. але відкривають рот на трьохкімнатну ...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 16:00

Re: Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

  kalinavalera1 написав:Тут нужно по квадратам ориентироваться и по возрасту
Так в законі(проекті) і орієнтуються по квадратам..
Квартири - більші 120 м2
Будинки більші 200 м2
При чому ще питання це загальної чи житлової площі. бо в будинку відношення загальної до житлової може бути й 3 до 1 , в однокімнатній квартирі 2 до 1
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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