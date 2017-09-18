Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...
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Puente написав:Все більше і глибше ... Пенсію - незалежно від офіційної зарплати - менші мінімальної , маєш власність , яка щось коштує - продавай - їдь в місця більш дешеві ... Логіка цілком зрозуміла - перестаи платити будь-які допомоги практично всім . Квартиру в Києві , наприклад , дешевше 600 000 грн - взагалі неможливо знайти . То пенсіонери , які живуть окремо від дітей - вже не матимумть можливості претендувати на субсидію взагалі ? Хоч вони ж і дітей прив"язують ... Так що - переходимо на ранню китайську модель - діти годують батьків-пенсіонерів . Не знаю - чи молодь це розуміє -але йде тенденція до згортання соціальної держави взагалі . Прірва між бідними та багатими весь час зростатиме і кількість багатих зменшуватиметься ... Яка у нас структура розподілу власності ( в % по населенню ) ?
Я бы сказал, что это российская модель, а не китайская. Прикорытные - с жиру бесятся, остальные - выживают как могут
hodkonem36 написав:Понятно, что в данном случае ему откажут. так 70% недвиги стоят дороже 600 тыс. грн.
И правильно сделают. Субсидии, если они и должны быть, предназначены для самых бедных и владение в одиночку (или в складчину его частью) домом за 23к+ со словом "бедность" не вяжется.
Ви , схоже , нерухомістю взагалі ніякою не володієте ... Бо орієнтувалися б хоча б на ціни в країні хоч де ... Ну і якщо навіть і так почати рахувати - то пенсіонери куди мають податися - якщо раптом живуть в будинку ще з радянських часів ? Шукати якусь розвалюшку тисяч за 10 у.о. ? Це все - неофеодалізм такий собі будується ...
ну так в случае покупки развалюхи за 10 к$ вступает в силу другая часть закона - про дорогую покупку более 50 кГрн и снова - субсидия не положена...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Добре нехай це стосується якщо "придбав" на 600тис. Але що, ВТФ, означає "імеєт"? Приклад: стоять поряд дві хати в селі за 30км від Києва, одна на 300м2 щойно збудована, все супермодерн, ландшафтний дизайн, електроніка і тд; інша теж 300м2 від бабусі в спадок отримана, деревяна, останні 40 років ремонту не виділа. Як це взагалі будуть оцінювати і хто, в якому порядку це описано, в якому реєстрі є ринкова вартість тотально всіх об’єктів по Україні і при цьому ще й постійно актуалізована?
Ну как-то ж оценивают недвигу при отчуждении. Наверняка, механизмы имеются.
Домик на Русановских садах, построенный в далеком совке, с пристроенным в 90-е вторым этажом будет стоить выше 22к, а двухэтажный, относительно новый, дом на краю географии может и не дотянуть до этой цифры. Вопрос: владелец какого дома богаче и кто имеет право на субсидию?
Ну если никакой другой собственности нет, то богаче тот, чей дом стоит на рынке дороже, в Вашем примере - на Русановке. Ведь он может продать свое старье там и купить дом новее на краю географии и на разницу оплачивать коммунальные. Или Вы хотите платить вместо него?
Ви , схоже , нерухомістю взагалі ніякою не володієте ... Бо орієнтувалися б хоча б на ціни в країні хоч де ... Ну і якщо навіть і так почати рахувати - то пенсіонери куди мають податися - якщо раптом живуть в будинку ще з радянських часів ?
Тут Вы не угадали. Владею двумя квартирами, каждая около 100 кв.м. И не понимаю, почему должен платить за себя и соседа, ибо сосед мне ее не строил и не покупал. За пенсионеров вполне могут поплатить их дытяткы, которые, в свою очередь, эту недвигу планируют унаследовать.
summacut написав: Ну как-то ж оценивают недвигу при отчуждении. Наверняка, механизмы имеются. Ну если никакой другой собственности нет, то богаче тот, чей дом стоит на рынке дороже, в Вашем примере - на Русановке. Ведь он может продать свое старье там и купить дом новее на краю географии и на разницу оплачивать коммунальные. Или Вы хотите платить вместо него? Тут Вы не угадали. Владею двумя квартирами, каждая около 100 кв.м. И не понимаю, почему должен платить за себя и соседа, ибо сосед мне ее не строил и не покупал. За пенсионеров вполне могут поплатить их дытяткы, которые, в свою очередь, эту недвигу планируют унаследовать.
Послуги оцінки далеко не безкоштовні, і не за день робляться. Як реально за стислий термін перевірять всіх заявників на субсидію + родичів? А це на хвилинку десяток другий мільйонів осіб ). Хто буде уповноважений визначити поточну ринкову вартість об’єкту? Соц інспектор тьотя Дуся із неповною середньою освітою по оголошенню в анонс-контракті місцевого розливу, а якщо це її власне оголошення? ))). Маразм крєпчал (С)
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
summacut написав:За пенсионеров вполне могут поплатить их дытяткы, которые, в свою очередь, эту недвигу планируют унаследовать.
Я вам уже писал , что у дытяток пенсионеров - на шее свои дитятки, жена в декрете , и предлагать заработать в нашей стране на содержание ЕЩЕ 3 и больше человек кому-то одному - циничный издевательский бред. У нас чел зарабатывает якобы сейчас 300 долларов в среднем, как можно содержать на такую зарплату хоть кого-то ?! И при том что мы ВСЕ платим налогов 30 % от всех доходов в казну - подоходный плюс НДС, от государства ничего не получаем. И не врите - вам нет смысла беспокоиться, что вы лично будете содержать пенсов. Ваш налог будет твердым в любом случае. На самом деле - вы боретесь, что бы больше денег из казны пошло не на субсидии, а в кормушку рылам. Для пересичного величина субсидий пенсам никак не влияет ни на что. С пересичного все равно сдерут 3 шкуры. С его зарплаты 300 - налог 30% остается 200 долларов. И кого можно на это содержать? И не вытирайте мои посты . А то дурите людей! Экономный вы наш.... Тут решение вопроса - как во всем мире в другой плоскости - и не морочьте людей. -ЧЕСТНЫЕ реальные зарплаты и честны реальные тарифы. Во всем мире с зарплат ниже 800 долларов и налогов никаких не берут . А то - пишет, что он БУДЕТ САМ СОДЕРЖАТЬ ПЕНСОВ И СО СВОЕГО КАРМАНА ПЛАТИТЬ ИМ СУБСИДИЮ ?! Каким образом ? не вытирайте - а то сидят тут и людей морочат.
summacut написав:Ну если никакой другой собственности нет, то богаче тот, чей дом стоит на рынке дороже, в Вашем примере - на Русановке. Ведь он может продать свое старье там и купить дом новее на краю географии и на разницу оплачивать коммунальные.
На сколько я понимаю, Вы - сторонник гетто? Вариант беспроигрышный: всех пенсионеров, малоимущих и иже с ними - на край географии(а лучше за край) и тогда уж точно заживём! Только вопрос, кто будет заниматься обслуживанием этого "Эльдорадо", ведь, сейчас это делают малообеспеченные?
summacut написав: Ну как-то ж оценивают недвигу при отчуждении. Наверняка, механизмы имеются. Ну если никакой другой собственности нет, то богаче тот, чей дом стоит на рынке дороже, в Вашем примере - на Русановке. Ведь он может продать свое старье там и купить дом новее на краю географии и на разницу оплачивать коммунальные. Или Вы хотите платить вместо него? Тут Вы не угадали. Владею двумя квартирами, каждая около 100 кв.м. И не понимаю, почему должен платить за себя и соседа, ибо сосед мне ее не строил и не покупал. За пенсионеров вполне могут поплатить их дытяткы, которые, в свою очередь, эту недвигу планируют унаследовать.
Послуги оцінки далеко не безкоштовні, і не за день робляться. Як реально за стислий термін перевірять всіх заявників на субсидію + родичів? А це на хвилинку десяток другий мільйонів осіб ). Хто буде уповноважений визначити поточну ринкову вартість об’єкту? Соц інспектор тьотя Дуся із неповною середньою освітою по оголошенню в анонс-контракті місцевого розливу, а якщо це її власне оголошення? ))). Маразм крєпчал (С)
Кстати , если чел владеет особняком за 1 000 000 долларов - то конечно субсидия ему не положена. Тут должен быть подход по квадратным метрам. так он вроде уже есть ? Кстати 500 м2 это очень много. И нужно учитывать социальные связи и возраст человека. Вы смогли бы организовать переезд и продажу с ремонтов в 70 лет ? Если чел всю жизнь прожил в этом доме и его построил его отец или дед, то почему он должен его продавать - из-за недолугого правительства , которое вогнало всех в нищету и задрало коммуналку по беспределу? Понятно если это дом до 300м2. И важно сколько там прописано людей. А вот оценка - то дело такое... могут оценивать как угодно. Тут нужно по квадратам ориентироваться и по возрасту. А то все выглядит так - что хотят пенсов буквально выкидывать из их домов и квартир....
Puente написав:Все більше і глибше ... Пенсію - незалежно від офіційної зарплати - менші мінімальної , маєш власність , яка щось коштує - продавай - їдь в місця більш дешеві ... Логіка цілком зрозуміла - перестаи платити будь-які допомоги практично всім . Квартиру в Києві , наприклад , дешевше 600 000 грн - взагалі неможливо знайти . То пенсіонери , які живуть окремо від дітей - вже не матимумть можливості претендувати на субсидію взагалі ? Хоч вони ж і дітей прив"язують ... Так що - переходимо на ранню китайську модель - діти годують батьків-пенсіонерів . Не знаю - чи молодь це розуміє -але йде тенденція до згортання соціальної держави взагалі . Прірва між бідними та багатими весь час зростатиме і кількість багатих зменшуватиметься ... Яка у нас структура розподілу власності ( в % по населенню ) ?
У нас власність розподілена рівномірніше ніж в Німеччині... У німців - 100% житла володіють 40% німців, інші 60% орендують у власників У нас 100% житла володіють 90% населення.... Щоб не було плачів Ярославни... В Україні приблизно 1 млрд м2 житла з середньою ціною в 500 доларів- тобто 500 млрд доларів , з яких 450 млрд доларів розподілено більш/менш рівномірно Порівняйте ці 450 млрд з активами у виробництві- і прозрієте. зрозумівши що українці відносно багаті.просто поки що не вміють правильно використовувати свої статки... А тому бабця сидяча в шпаківні Києва на 10 поверсі без ліфта і з субсидіями+дорога вартість проживання в мегаполісі- могла б на порядок краще прожити свої дні на пенсії в садку вишневому коло хати ,якби не діти внуки які доглядати за нею не мають часу/грошей. але відкривають рот на трьохкімнатну ...
kalinavalera1 написав:Тут нужно по квадратам ориентироваться и по возрасту
Так в законі(проекті) і орієнтуються по квадратам.. Квартири - більші 120 м2 Будинки більші 200 м2 При чому ще питання це загальної чи житлової площі. бо в будинку відношення загальної до житлової може бути й 3 до 1 , в однокімнатній квартирі 2 до 1