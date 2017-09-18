Перевірка на бідність при видачі соцдопомоги: три...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 07 тра, 2018 21:18
Faceless написав:
А что такое 30000 в год? И пересичный получает далеко не только прямые услуги и выплаты. За 30 леи, во-первых, брать фиксированные платежи будет только дилетант, во-вторых, что такое миллион за 30 лет? Как и 30 тысяч за год - 80 грн в день. Почти ничего
Это много.
Но если у человека в день забирать и правда мало - по 10 коп в день НИ ЗА ЧТО - это все равно что каждый день давать ему пощечину по лицу.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 21:29
kalinavalera1 написав:
Мои сообщения трут. А вам можно этот фашистский бред писать ?
Какой к такой-то матери фашистский бред. Нежелание платить за соседа, уже получившего квартиру в наследство и не тянущий ее по причине лени и рас3,14здяйства - это фашистский бред? Или нежелание платить за родителей другого соседа-рас3,14здяя, который ни копейки не дает родителям, но с нетерпением ждет освобождения жилплощади по естественным причинам - это бред. Или платить за третьего соседа, имеющего пару машин в семье - это бред?
Уж так повелось, что в нашем доме номера лицевых счетов имеют вид ABCxxx, где xxx - номер квартиры с нужным кол-вом ведущих нулей. И в П24 без проблем можно увидеть задолженность в разрезе комуслуг, и есть вполне четкие признаки, показывающие, есть ли субсидия или нет. И когда ты видишь, что субсидии у 70+% квартир, а после 19:00 машину некуда воткнуть. Когда ты видишь, что работящая семья, ютящаяся в двушке вшестером платит полный прайс, а семейка, состоящая из мужа-алкаша, жены непонятного возраста и рода деятельности и их отпрыска живет в трешке на субсидии, то возникает вполне обоснованное удивление.
Ваши социально-ориентированные мысли надо излагать бабкам на лавке у подъезда. Они их поймут и двумя руками поддержат.
P.S.: Тут Ваши сторонники топят про какое-то гетто. Расскажу пример из жизни (пересказ близко к тексту слов одного из ожидающих наследства + знакомство с местным рынком недвижимости). Двушка в 5-этажном "хруще" на среднем этаже в состоянии "от бабушки" в центральном районе в нашем городе стоит 22-23к. Такая же двушка, в таком же доме (даже моложе, поселок не старый), в таком же состоянии, но только в соседнем с городом поселке (расстояние от знака до знака менее 10 км, маршрутки каждые полчаса часов с 6 утра и до 9-10 вечера) стоит около 10к. Поселок - не гетто, не умирающий, население 7к и растет, централизованная отопление, вода, канализация, магазины, амбулатория, все присутствует. Река, сосновый лес, гораздо тише и спокойнее, по сравнению с центром города, для пенса, которому не нужно каждый день пилить на работу - самое оно. В то же время у пенсов есть дети, которые могут оказать посильную помощь в купле-продаже, а на разницу в 350-400к гривен (можно раскидать по нескольким госбанкам, можно не раскидывать) можно без проблем платить коммуналку, еще и на хлеб с молоком останется. Но никто не горит, а причина проста - дети хотят получить квартиру в городе, ибо она банально дороже, и содержание квартиры, пока пенс жив, околонулевое.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 21:35
hodkonem36 написав:
или имеет дом, дороже 600 тыс. грн. Понятно, что в данном случае ему откажут.
так 70% недвиги стоят дороже 600 тыс. грн.
Кто будет бегать и оценивать недвижимость для целей субсидий?
У большинства населения в реестрах забита балансовая стоимость, которая во много раз отличается от реальной.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 21:45
freeze написав: hodkonem36 написав:
или имеет дом, дороже 600 тыс. грн. Понятно, что в данном случае ему откажут.
так 70% недвиги стоят дороже 600 тыс. грн.
Кто будет бегать и оценивать недвижимость для целей субсидий?
У большинства населения в реестрах забита балансовая стоимость, которая во много раз отличается от реальной.
Да придумают какую-нибудь формулу типа с привязкой к районам города, год сдачи дома и так далее со всякими коэффициентами. И вуаля субсидии не стало. Не для того минималку и пенсии повышали чтобы субсидии давать. а для того чтобы забрать.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 22:06
kalinavalera1 написав: Faceless написав:
А что такое 30000 в год? И пересичный получает далеко не только прямые услуги и выплаты. За 30 леи, во-первых, брать фиксированные платежи будет только дилетант, во-вторых, что такое миллион за 30 лет? Как и 30 тысяч за год - 80 грн в день. Почти ничего
Это на много больше прожиточного минимума в Украине!!! Это на много больше чем платят в день большинству пенсионеров!!! Как это почти ничего ? Большинство пенсионеров имеют на половину меньше на жизнь и на лечение и на квартплату.
Тут маленький нюансик
1 Платять тільки працюючі,яких 12 млн осіб
2 Половину того що заплатили працюючі 12 млн - отримали 12 млн пенсіонерів у вигляді пенсій
3 Друга половина того що залишилось пішло на освіту дітей працюючих ,армію , ....
Так для крикунів які вже не вчаться
Перших 7 років вони валяли ваньку, потім 10 років вчились в школі, потім половина з них 5 років вчились в інституті і в них народились діти ,які знову 7 років валяли ваньку в садочках і пішли на 15 років вчитись
Тобто 15 років з кожних 22 у вашій сімї хтось вчився (ви .ваші діти ,ваші внуки....)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Пон 07 тра, 2018 22:19
kalinavalera1 написав: Faceless написав:
А что такое 30000 в год? И пересичный получает далеко не только прямые услуги и выплаты. За 30 леи, во-первых, брать фиксированные платежи будет только дилетант, во-вторых, что такое миллион за 30 лет? Как и 30 тысяч за год - 80 грн в день. Почти ничего
Это на много больше прожиточного минимума в Украине!!! Это на много больше чем платят в день большинству пенсионеров!!! Как это почти ничего ? Большинство пенсионеров имеют на половину меньше на жизнь и на лечение и на квартплату.
Да при чем тут пенсионеры, вы вообще начали со средней зарплаты.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 22:24
summacut написав:
Какой к такой-то матери фашистский бред. Нежелание платить за соседа, уже получившего квартиру в наследство и не тянущий ее по причине лени и рас3,14здяйства - это фашистский бред?
Это ложь. Вы ни за кого не платите - вам уже пояснили- сумма налогов у нас никак не зависит от количества субсидиантов и остается постоянной. Поясните свою нелепую ложь - как именно вы платите "за своего соседа" ?! Причина вашего гнева не ясна, ваши налоги и НДС будут снимать вас в той же сумме не зависимо от субсидий. Вам жаба покоя не дает ?!
summacut написав:
И когда ты видишь, что субсидии у 70+% квартир, а после 19:00 машину некуда воткнуть. Когда ты видишь, что работящая семья, ютящаяся в двушке вшестером платит полный прайс, а семейка, состоящая из мужа-алкаша, жены непонятного возраста и рода деятельности и их отпрыска живет в трешке на субсидии, то возникает вполне обоснованное удивление.?
Если стоят жигули, ланосы, шкоды ,купленные 10 и более лет назад, то что вам не нравится ? А если стоят дорогие авто - то разбираться нужно в конкретном случае. Тут вы правы. Но про это уже все есть в законе. Три человека в трешке это нормально. Они что в вашу квартиру въехали ? Раз они имеют эту квартиру -значит они полезнее для общества , чем ваши шестеро непьющих в двушке. Может полезными обществу были родители алкаша и что , хотите отнять квартиру ? Не вам судить кто полезен - а кто нет, и субсидии тут не причем никаким боком. Их дают не за "полезность обществу" - а за то, что у людей нет денег. Это ваша жаба раздулась до огромных размеров и счас лопнет!
Хотите пенсов в поселки переселить ? это и есть гетто. Никаких амбулаторий в вашем поселке нет - министерство захоронения наше давно их сократило. Взрослые дети часто бывают заняты воспитанием своих детей и работой, и не могут бросить работу - заниматься продажей квартиры родителей, потом покупкой им квартиры , потом переездом, потом ремонтом. Сам такое делал. Это 2, а то и 3 года жизни убить. А дети заняты работой и у них уже свои дети малые, их нужно каждый день кормить-одевать - быть при них, заботиться о них, учить, лечить - у нас за 300 долларов в среднем работают - часто на много меньше- после уплаты налогов со средней зарплаты - остается 200 долларов в лучшем случае - на это содержать никого не возможно, бывает к тому же - дети живут в других городах, могут быть алкоголиками, наркоманами, а может детей нет вовсе. Или он болеют. Все это бред. Сколько можно писать одно и тоже ? Потом трут - потому что я прав! У стариков социальные связи там где они живут. Там им помогут - вызовут врача и сходят за хлебом. Их знает участковый врач. Социальные связи. А дети в другом городе. Или в этом городе - но ехать полтора часа в один конец.
Вы лжете в каждом слове и из вас лезет огромная ЖАБА. Причина субсидий - в том что у нас не честные зарплаты и не честная коммуналка. Амстердам плюс. Это корень зла. Конечно богачам давать субсидию нельзя. Но если трое живет на 80м2 - это не роскошь, это санитарная норма. Ваша коммунистическая идея всех пересичных уровнять - и сделать абсолютно нищими ? Это и есть красный коммунистический фашизм
summacut написав:
а причина проста - дети хотят получить квартиру в городе, ибо она банально дороже, и содержание квартиры, пока пенс жив, околонулевое.
[/quote]
Вот цитирую - ваш обыкновенный фашизм - как есть. Вы ждете смерти пенсионеров ? С чего вы взяли , что дети ждут их смерти ? Пенсионеры - это полноценные самостоятельные люди. Они не зависят от детей и дети не зависят от них. Вы даже не понимаете что пишите ? За чем вам что бы ВСЕ ПЕНСИОНЕРЫ УМЕРЛИ? При чем вы к пенсам ? Какое вам дело до посторонних пенсионеров ? Вы сочиняете мысли их детей ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Пон 07 тра, 2018 22:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 22:29
kalinavalera1 написав:
Поясните свою нелепую ложь - как именно вы платите "за своего соседа" ?!
Он как раз правду пишет.
Все эти льготы и субсидии платятся с налогов тех, кто зарабатывает достаточно, чтобы не клянчить льготы и субсидии. Потому по факту они и платят за соседей.
kalinavalera1 написав:
Вот цитирую - ваш обыкновенный фашизм - как есть. Вы ждете смерти пенсионеров ? С чего вы взяли , что дети ждут их смерти ? Пенсионеры - это полноценные самостоятельные люди. Они не зависят от детей и дети не зависят от них. Вы даже не понимаете что пишите ? За чем вам что бы ВСЕ ПЕНСИОНЕРЫ УМЕРЛИ? Какое вам дело до посторонних пенсионеров ? Вы сочиняете мысли их детей ?
Уж кто бы говорил... Вы же в каждом посте сами только врете, перекручивате и выдумываете за собеседника, уже и фашихм приплели.
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Додано: Пон 07 тра, 2018 22:33
Faceless написав:
Все эти льготы и субсидии платятся с налогов тех, кто зарабатывает достаточно, чтобы не клянчить льготы и субсидии. Потому по факту они и платят за соседей.
За чем лжете ? Как конкретно уменьшение налогов - связано с количеством субсидий? Никакое уменьшение налогов у нас не предусмотрено.
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