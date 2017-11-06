КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕГИСТРАЦИЮ НН ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ?

Вашему вниманию три шага, которые помогут правильно оформить жалобу.
ШАГ № 1. Зарегистрируйтесь в электронном кабинете на официальном веб-портале ГФС (cabinet.sfs.gov.ua).
ШАГ № 2. Проверьте соответствует ли ваша жалоба всем требованиям трех нормативных документов:
• Закону Украины «Об электронной цифровой подписи» от 22.05.2003 г. № 852;
• Закону Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» от 22.05.2003 г. № 851;
• «Порядку обмена электронными документами с контролирующими органами», утвержденному приказом Минфина от 06.06.2017 г. № 557.
ШАГ № 3. Оформляйте жалобу с учетом всех нюансов.
Жалоба оформляется по форме J(F)1313201.
К ней подаются документы, подтверждающие реальность осуществления операций по отказанным налоговым накладным/расчетам корректировки по форме J(F)1360102. Каждый документ, который прилагается к жалобе, направляется отдельным приложением в формате pdf и его размер не должен превышать 2 мегабайта.
Перечень документов, необходимых для принятия контролирующим органом решения о регистрации налоговой накладной, утвержден приказом Министерства финансов Украины № 567 от 13.06.2017 г.
Что следует указать при составлении жалобы?
Обязательный перечень включает:
• полное название и адрес контролирующего органа;
• полное название, адрес и код ЕГРПОУ налогоплательщика;
• исходящий номер и дату составления документа;
• корректное написание темы обращения «О приостановлении регистрации налоговой накладной №__ от __»;
• изложение общих обстоятельств (исходных данных):
(1) информация о налогоплательщике (как долго работает, количество сотрудников и постоянных партнеров, основные виды хозяйственной деятельности);
(2) когда налогоплательщик узнал об остановке регистрации налоговой накладной, каких услуг/товаров она касается, на основании какого договора осуществлялась продажа товаров/услуг;
(3) порядок заказа, поставки, проверки качества, принятия товара или результатов услуг;
• аргументация, почему приложенные документы подтверждают факт оказания услуг/поставки товаров;
• просьба зарегистрировать налоговую накладную со ссылкой на нормы НКУ;
• перечень приложений с указанием общего количества страниц;
• фамилия, инициалы, должность и подпись налогоплательщика.
Как узнать результат рассмотрения жалобы?
Решение комиссии по вопросам рассмотрения...
Подробности в источнике:
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