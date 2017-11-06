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НН ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ? КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕГИСТРАЦИЮ НН ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ? + Додати

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на тему Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів

Додано: Пон 07 тра, 2018 17:21 КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕГИСТРАЦИЮ НН ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ?



Вашему вниманию три шага, которые помогут правильно оформить жалобу.



ШАГ № 1. Зарегистрируйтесь в электронном кабинете на официальном веб-портале ГФС (cabinet.sfs.gov.ua).



ШАГ № 2. Проверьте соответствует ли ваша жалоба всем требованиям трех нормативных документов:

• Закону Украины «Об электронной цифровой подписи» от 22.05.2003 г. № 852;

• Закону Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» от 22.05.2003 г. № 851;

• «Порядку обмена электронными документами с контролирующими органами», утвержденному приказом Минфина от 06.06.2017 г. № 557.



ШАГ № 3. Оформляйте жалобу с учетом всех нюансов.

Жалоба оформляется по форме J(F)1313201.



К ней подаются документы, подтверждающие реальность осуществления операций по отказанным налоговым накладным/расчетам корректировки по форме J(F)1360102. Каждый документ, который прилагается к жалобе, направляется отдельным приложением в формате pdf и его размер не должен превышать 2 мегабайта.



Перечень документов, необходимых для принятия контролирующим органом решения о регистрации налоговой накладной, утвержден приказом Министерства финансов Украины № 567 от 13.06.2017 г.



Что следует указать при составлении жалобы?



Обязательный перечень включает:

• полное название и адрес контролирующего органа;

• полное название, адрес и код ЕГРПОУ налогоплательщика;

• исходящий номер и дату составления документа;

• корректное написание темы обращения «О приостановлении регистрации налоговой накладной №__ от __»;

• изложение общих обстоятельств (исходных данных):

(1) информация о налогоплательщике (как долго работает, количество сотрудников и постоянных партнеров, основные виды хозяйственной деятельности);

(2) когда налогоплательщик узнал об остановке регистрации налоговой накладной, каких услуг/товаров она касается, на основании какого договора осуществлялась продажа товаров/услуг;

(3) порядок заказа, поставки, проверки качества, принятия товара или результатов услуг;

• аргументация, почему приложенные документы подтверждают факт оказания услуг/поставки товаров;

• просьба зарегистрировать налоговую накладную со ссылкой на нормы НКУ;

• перечень приложений с указанием общего количества страниц;

• фамилия, инициалы, должность и подпись налогоплательщика.



Как узнать результат рассмотрения жалобы?



Решение комиссии по вопросам рассмотрения...

Подробности в источнике: http://tctc.org.ua/kak-podat-zhalobu-na ... -pravilam/



Учебный центр налоговых консультантов напоминает, что 15-го мая 2018 года стартует новый курс «Налоговое консультирование», который поможет Вам научиться:



• Оптимизировать уплату налогов в зависимости от типа бизнеса и законодательных новшеств 2018;

• Защитить свой бизнес — «подводные камни» контролирующих органов;

• Повысить прибыль и за счёт чего уменьшить базу налогообложения;

• Улучшить уровень компетентности в сфере налогообложения — нюансы и секреты судебной практики. Государственная фискальная служба Украины ввела новый сервис и теперь жалобу на решение комиссии ГФС об отказе в регистрации налоговой накладной можно подать в электронном виде.• Закону Украины «Об электронной цифровой подписи» от 22.05.2003 г. № 852;• Закону Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» от 22.05.2003 г. № 851;• «Порядку обмена электронными документами с контролирующими органами», утвержденному приказом Минфина от 06.06.2017 г. № 557.Жалоба оформляется по форме J(F)1313201.К ней подаются документы, подтверждающие реальность осуществления операций по отказанным налоговым накладным/расчетам корректировки по форме J(F)1360102. Каждый документ, который прилагается к жалобе, направляется отдельным приложением в формате pdf и его размер не должен превышать 2 мегабайта.Перечень документов, необходимых для принятия контролирующим органом решения о регистрации налоговой накладной, утвержден приказом Министерства финансов Украины № 567 от 13.06.2017 г.Обязательный перечень включает:• полное название и адрес контролирующего органа;• полное название, адрес и код ЕГРПОУ налогоплательщика;• исходящий номер и дату составления документа;• корректное написание темы обращения «О приостановлении регистрации налоговой накладной №__ от __»;• изложение общих обстоятельств (исходных данных):(1) информация о налогоплательщике (как долго работает, количество сотрудников и постоянных партнеров, основные виды хозяйственной деятельности);(2) когда налогоплательщик узнал об остановке регистрации налоговой накладной, каких услуг/товаров она касается, на основании какого договора осуществлялась продажа товаров/услуг;(3) порядок заказа, поставки, проверки качества, принятия товара или результатов услуг;• аргументация, почему приложенные документы подтверждают факт оказания услуг/поставки товаров;• просьба зарегистрировать налоговую накладную со ссылкой на нормы НКУ;• перечень приложений с указанием общего количества страниц;• фамилия, инициалы, должность и подпись налогоплательщика.Решение комиссии по вопросам рассмотрения...Подробности в источнике:Учебный центр налоговых консультантов напоминает, что 15-го мая 2018 года стартует новый курс «Налоговое консультирование», который поможет Вам научиться:• Оптимизировать уплату налогов в зависимости от типа бизнеса и законодательных новшеств 2018;• Защитить свой бизнес — «подводные камни» контролирующих органов;• Повысить прибыль и за счёт чего уменьшить базу налогообложения;• Улучшить уровень компетентности в сфере налогообложения — нюансы и секреты судебной практики. taxukraineorg Повідомлень: 137 З нами з: 11.07.16 Подякував: 0 раз. 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taxukraineorg » Пон 06 лис, 2017 16:35 0 466

taxukraineorg Пон 06 лис, 2017 16:35