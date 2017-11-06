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КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕГИСТРАЦИЮ
НН ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ?

КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕГИСТРАЦИЮ НН ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ?
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 17:21

КАК ПОДАТЬ ЖАЛОБУ НА РЕГИСТРАЦИЮ НН ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ?

Государственная фискальная служба Украины ввела новый сервис и теперь жалобу на решение комиссии ГФС об отказе в регистрации налоговой накладной можно подать в электронном виде.

Вашему вниманию три шага, которые помогут правильно оформить жалобу.

ШАГ № 1. Зарегистрируйтесь в электронном кабинете на официальном веб-портале ГФС (cabinet.sfs.gov.ua).

ШАГ № 2. Проверьте соответствует ли ваша жалоба всем требованиям трех нормативных документов:
• Закону Украины «Об электронной цифровой подписи» от 22.05.2003 г. № 852;
• Закону Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» от 22.05.2003 г. № 851;
• «Порядку обмена электронными документами с контролирующими органами», утвержденному приказом Минфина от 06.06.2017 г. № 557.

ШАГ № 3. Оформляйте жалобу с учетом всех нюансов.
Жалоба оформляется по форме J(F)1313201.

К ней подаются документы, подтверждающие реальность осуществления операций по отказанным налоговым накладным/расчетам корректировки по форме J(F)1360102. Каждый документ, который прилагается к жалобе, направляется отдельным приложением в формате pdf и его размер не должен превышать 2 мегабайта.

Перечень документов, необходимых для принятия контролирующим органом решения о регистрации налоговой накладной, утвержден приказом Министерства финансов Украины № 567 от 13.06.2017 г.

Что следует указать при составлении жалобы?

Обязательный перечень включает:
• полное название и адрес контролирующего органа;
• полное название, адрес и код ЕГРПОУ налогоплательщика;
• исходящий номер и дату составления документа;
• корректное написание темы обращения «О приостановлении регистрации налоговой накладной №__ от __»;
• изложение общих обстоятельств (исходных данных):
(1) информация о налогоплательщике (как долго работает, количество сотрудников и постоянных партнеров, основные виды хозяйственной деятельности);
(2) когда налогоплательщик узнал об остановке регистрации налоговой накладной, каких услуг/товаров она касается, на основании какого договора осуществлялась продажа товаров/услуг;
(3) порядок заказа, поставки, проверки качества, принятия товара или результатов услуг;
• аргументация, почему приложенные документы подтверждают факт оказания услуг/поставки товаров;
• просьба зарегистрировать налоговую накладную со ссылкой на нормы НКУ;
• перечень приложений с указанием общего количества страниц;
• фамилия, инициалы, должность и подпись налогоплательщика.

Как узнать результат рассмотрения жалобы?

Решение комиссии по вопросам рассмотрения...
Подробности в источнике: http://tctc.org.ua/kak-podat-zhalobu-na ... -pravilam/

Учебный центр налоговых консультантов напоминает, что 15-го мая 2018 года стартует новый курс «Налоговое консультирование», который поможет Вам научиться:

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