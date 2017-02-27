У 2025 році рівень підробки гривні знизився в 3 рази. Так, в минулому році банки вилучали з обігу 1,7 фальшивих банкнот на 1 млн справжніх. У 2024 році ж цей показник досягав 5,1 – дані НБУ.За даними ЄЦБ, рівень підробки євро суттєво вищий. У 2025 році фінустанови в ЄС фіксували 14 підроблених купюр на 1 млн справжніх, а в 2024-му – 16.🔹Нацвалюта. Торік банкіри найчастіше вилучали фальшивки в 500 грн (80% від загальної кількості), 200 грн (13%), а також – 20, 50, 100 та 1000 грн (7%). Шахраї найбільше підробляли гроші старого зразка (2003-2007 років). Наприклад, злочинці часто “малюють” 500 грн зразка 2006 року.А ось купюри нового зразка 2014-2019 років зловмисники підробляють рідше, оскільки складніше відтворити оновлений дизайн, спеціальний банкнотний папір та сучасні елементи захисту. Завдяки цьому у 2025 році в банках вилучали лише 0,2 шт фальшивок на 1 млн справжніх банкнот.🔹Інвалюта. Минулого року майже на чверть знизився показник підробки іноземної валюти. Найчастіше в банках вилучали долари (93% від загальної кількості) та євро (7%). При цьому злочинці найактивніше намагаються скопіювати 50 та 100 доларів, а також – 50, 100, 200 та 500 євро.Щоб мінімізувати ризики підробки інвалюти, варто обмінювати долари та євро в касах банках та обмінниках із відповідними ліцензіями. Такі пункти обміну мають необхідне обладнання для перевірки інвалюти та уважно перевіряють справжність банкнот клієнтів.🔸Як перевірити гроші самостійно? Загалом банкноти гривні мають більше 20 елементів захисту, тому якщо провести візуальну та тактильну перевірку, можна виявити фальшиві гроші. Зокрема, варто звернути увагу на рельєфний банкнотний папір, водяні знаки, зміну кольору банкноти, її візуалізацію проти світла тощо.Якщо купюра у гривні, доларах чи євро викликає сумніви щодо її справжності, варто звернутися в банки, які передають банкноти для безоплатного дослідження в НБУ. За результатами перевірки фальшивки вилучають без відшкодування вартості та передають до правоохоронних органів з метою проведення розслідування.Ще раз акцентую. Уважно перевіряйте справжність грошей під час покупок, обміну валюти, інших операцій. Хоча банкноти в гривні, доларах та євро мають посилену систему захисту, це не означає, що шахраї не можуть їх підробити. Наразі злочинці використовують сучасні системи підробок купюр, тому постійно вдосконалюють свої методи створення фальшивок.Пам’ятайте: уважність та обережність захистить ваші гаманці від злочинців.