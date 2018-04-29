Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...

Додано: Вів 08 тра, 2018 10:04

Faceless написав: Джон написав: что тут сказать...если жена и муж прописаны в разных квартирах но живут в одной то получается что и для первой квартиры субсидии нет так как доход суммируется и для второй тоже, но ведь по факиту каждый платит за свою квартиру назависимо от места проживания.. что тут сказать...если жена и муж прописаны в разных квартирах но живут в одной то получается что и для первой квартиры субсидии нет так как доход суммируется и для второй тоже, но ведь по факиту каждый платит за свою квартиру назависимо от места проживания..

Действительно, что тут сказать - у семьи две квартиры, живут в одной, вторую вероятно сдают - и им еще судсидию подавай... Действительно, что тут сказать - у семьи две квартиры, живут в одной, вторую вероятно сдают - и им еще судсидию подавай...

То есть все с детьми и внуками в 10-м живут в одной квартире и сдают? Абышосказать.И субсидия - это сейчас не подарок, а компенсация того тарифного ограбления, которое устроили нам эти ворюги. Так что они решили совершить "прикре самогобство" за год до выборов, это, вероятно, традиция такая.Газ в наших недрах - это не заслуга ахметки, шуфрича, кононенки и прочих ворюг и феодалов, они его не создавали, это природный газ, который должен принадлежать всему народу Украины! Мы переплачиваем в 7 раз, а хотят уже, чтоб переплачивали в 12. При этом ограбили всех пенсионеров, выплачивая копеечную пенсию, и чинуши грабят всю страну, соря нашими деньгами по всему миру. Платить такие тарифы просто нечем.И суммировать доходы всех родственников, которые даже не прописаны и фиг знает сколько лет живут черти где, это уже явный бред. Это тришкин кафтан какой-то получится. Это что возьмут суммарные доходы всех родственников и начнут считать эту сумму как доход каждого?Себе бы так считали, а то понаписывают мерседесы на 80-летнюю бабушку и спроса нет и грабят и грабят миллиардами. Долго еще терпеть будет это все? Промолчим сейчас - дальше наш же газ, который в наших недрах, станет еще в несколько раз дороже и отопление хрущебы зимой уже будет больше не только пенсии, а зарплаты.