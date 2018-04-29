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Для субсидії українці декларуватимуть
доходи всіх членів...

Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
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  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:20

Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів

  Faceless написав:Действительно, что тут сказать - у семьи две квартиры, живут в одной, вторую вероятно сдают - и им еще судсидию подавай...

могу и объяснить.. во второй квартире как правило могут жить старики пенсы или подросшие детишки но доход то жены и там будет учитываться... не все наворовали на десятки квартир и теперь их сдают.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:23

Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів

  hxbbgaf написав:То есть все с детьми и внуками в 10-м живут в одной квартире и сдают? Абышосказать.

Ну я привел выше пример если наворовать на десяток квартир то и логика она меняется.. сдавать только..понять что квартиры могут не сдаваться и в них жить другие члены семьи с минимальным доходом просто не дано.. как в анекдоте - на хлеб не хватает..а вы пирожных меньше кушайте..
  dotster написав:в стране становится все больше и больше выгодно жить в гражданском браке :-
конечно то идиотизм с алиментами, вплоть до заперта выезда за границу, теперь с субсидиями, соевые просто разрушают институт семьи, они делают все чтобы она была экономически не выгодна. А в результате этого "рехформаторского безумия" неполные семьи матери одиночки одинокие старики..
Востаннє редагувалось Джон в Вів 08 тра, 2018 13:30, всього редагувалось 1 раз.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:28

  Джон написав:
  Faceless написав:Действительно, что тут сказать - у семьи две квартиры, живут в одной, вторую вероятно сдают - и им еще судсидию подавай...

могу и объяснить.. во второй квартире как правило могут жить старики пенсы или подросшие детишки но доход то жены и там будет учитываться... не все наворовали на десятки квартир и теперь их сдают.

При чем тут наворовали и при чем тут десятки квартир.
Старики пенсы и подросшие детишки - не входят в список "члены семьи", итого один из супругов просто перерегистрируется в ту же квартиру, что и другой, а по второй квартире зарегистрируют пенсов, и будет им субсидия.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:33

Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів

  Faceless написав:Старики пенсы и подросшие детишки - не входят в список "члены семьи", итого один из супругов просто перерегистрируется в ту же квартиру, что и другой, а по второй квартире зарегистрируют пенсов, и будет им субсидия.

А почему я должен в квартире жены регистрировать ее мамашу например? Она помрет и мне гимморой по наследству с ее братцем обеспечен..Ведь так небольшая субсидия шла мне и жене а теперь ко мне посчитают ее доход и субсидии нет и к ней посчитают мой доход и ей снимут субсидию. То есть по факту ОДИН доход посчитают два раза. Реально прибыль моя не выросла а убыток возрос.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:40

  Джон написав:
  Faceless написав:Старики пенсы и подросшие детишки - не входят в список "члены семьи", итого один из супругов просто перерегистрируется в ту же квартиру, что и другой, а по второй квартире зарегистрируют пенсов, и будет им субсидия.

А почему я должен в квартире жены регистрировать ее мамашу например? Она помрет и мне гимморой по наследству с ее братцем обеспечен..Ведь так небольшая субсидия шла мне и жене а теперь ко мне посчитают ее доход и субсидии нет и к ней посчитают мой доход и ей снимут субсидию. То есть по факту ОДИН доход посчитают два раза. Реально прибыль моя не выросла а убыток возрос.

Она вам по-барабану, но субсидию вы ей обеспечиваете. Какой еще геморрой, если это всего лишь регистрация, которая не дает права на наследство никаким ее братцам.

Реально факт такой: у неких супругов, доходы которых вместе не позволяют рассчитывать на субсидию, есть два объекта недвижимости, в одном из которых могут проживать некие родственники. Нехитрым путем, до этого, супруги получали субсидию (хотя по сути права не нее не имеют). Теперь не смогут. Я понимаю, что вы недовольны потому, что "прибыль моя не выросла а убыток возрос", это, само собой, неприятно. Но, знаете ли, субсидии не для того существуют, чтобы вам прибыль генерировать.
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:56

Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів

но в инструкции http://teplo.gov.ua/subsidii/kak-zapoln ... tsiyu.html о всех членах ничего нет,ток факт прожив :roll:
Уверен вскоре подправят))
https://subsidii.mlsp.gov.ua
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:13

Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів

  Faceless написав:Я понимаю, что вы недовольны потому, что "прибыль моя не выросла а убыток возрос", это, само собой, неприятно. Но, знаете ли, субсидии не для того существуют, чтобы вам прибыль генерировать.

субсидии генерируют прибыль совсем другим людям, тут вы правы.
именно поэтому их раздавали всем подряд.
вы же понимаете, кто именно получает профит от роттердамов+ и уравнения цены газа на внешнем и внутреннем рынке, правда? теперь уменьшают количество субсидиантов, чтобы заставить людей тратить сбережения на еду и жкх.
наше государство это не добрый, но справедливый старичок, который поможет бедным за счёт богатых. а банальный олигархат, который доит народ, и каждые выборы происходит ротация обещателей лучшей жизни в будущем.
п.с. кстати, любые рейтинги сейчас показывают полное отсутствие лидера в государстве, т.к. поддержка любого лидера находится в районе 8%, а количество неопределившихся с поддержкой в районе 50%. есть мнение, что именно на это раша и будет делать ставки.
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 14:17

Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів

От що правильно ще збираються ввести, то це:
8. Громадяни, яким призначено житлову субсидію, зобов’язані щомісяця сплачувати обов’язкову частку платежу. https://zik.ua/amp/news/2018/05/07/prav ... sy_1319121

А то в окремих випадках була повна халява ще і з додатковою доплатою, а таке навіть за комунізму не планувалось.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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