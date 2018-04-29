Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...

Додано: Вів 08 тра, 2018 13:40

Джон написав: Faceless написав: Старики пенсы и подросшие детишки - не входят в список "члены семьи", итого один из супругов просто перерегистрируется в ту же квартиру, что и другой, а по второй квартире зарегистрируют пенсов, и будет им субсидия. Старики пенсы и подросшие детишки - не входят в список "члены семьи", итого один из супругов просто перерегистрируется в ту же квартиру, что и другой, а по второй квартире зарегистрируют пенсов, и будет им субсидия.

А почему я должен в квартире жены регистрировать ее мамашу например? Она помрет и мне гимморой по наследству с ее братцем обеспечен..Ведь так небольшая субсидия шла мне и жене а теперь ко мне посчитают ее доход и субсидии нет и к ней посчитают мой доход и ей снимут субсидию. То есть по факту ОДИН доход посчитают два раза. Реально прибыль моя не выросла а убыток возрос. А почему я должен в квартире жены регистрировать ее мамашу например? Она помрет и мне гимморой по наследству с ее братцем обеспечен..Ведь так небольшая субсидия шла мне и жене а теперь ко мне посчитают ее доход и субсидии нет и к ней посчитают мой доход и ей снимут субсидию. То есть по факту ОДИН доход посчитают два раза. Реально прибыль моя не выросла а убыток возрос.

Она вам по-барабану, но субсидию вы ей обеспечиваете. Какой еще геморрой, если это всего лишь регистрация, которая не дает права на наследство никаким ее братцам.Реально факт такой: у неких супругов, доходы которых вместе не позволяют рассчитывать на субсидию, есть два объекта недвижимости, в одном из которых могут проживать некие родственники. Нехитрым путем, до этого, супруги получали субсидию (хотя по сути права не нее не имеют). Теперь не смогут. Я понимаю, что вы недовольны потому, что "прибыль моя не выросла а убыток возрос", это, само собой, неприятно. Но, знаете ли, субсидии не для того существуют, чтобы вам прибыль генерировать.