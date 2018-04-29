Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...

Додано: Вів 08 тра, 2018 18:56

Faceless написав: hxbbgaf написав: То есть все с детьми и внуками в 10-м живут в одной квартире и сдают? Абышосказать. То есть все с детьми и внуками в 10-м живут в одной квартире и сдают? Абышосказать.

Сами же этот бред и придумали? "Абышосказать".

hxbbgaf написав: И субсидия - это сейчас не подарок И субсидия - это сейчас не подарок

Субсидия - это матпомощь неимущим на оплату конкретных услуг. По по определению. Тут нечего обсуждать. hxbbgaf написав: И суммировать доходы всех родственников, которые даже не прописаны и фиг знает сколько лет живут черти где, это уже явный бред. И суммировать доходы всех родственников, которые даже не прописаны и фиг знает сколько лет живут черти где, это уже явный бред.

В наше время прописка не играет никакой роли. Речь не о всех родственниках, а о членах семьи - супругах и несовершеннолетних детях. Семья воспринимается как единое домохозяйство с общими доходами. Это совершенно нормально. Сами же этот бред и придумали? "Абышосказать".Субсидия - это матпомощь неимущим на оплату конкретных услуг. По по определению. Тут нечего обсуждать.В наше время прописка не играет никакой роли. Речь не о всех родственниках, а о членах семьи - супругах и несовершеннолетних детях. Семья воспринимается как единое домохозяйство с общими доходами. Это совершенно нормально.

По закону муж и жена имеют право проживать раздельно. Но в доход "жены в декрете" можно считать от 25 до 50% дохода мужа - это по закону по разному - но в принципе - верно. Если люди сдают квартиру - тут согласен, этот факт нужно устанавливать, но...... по нашему закону квартиросъемщики в этой арендованной квартире - если они студенты к примеру - тоже имеют право на субсидию. Даже при том , что квартиру арендуют. И как бы не вышло в итоге , что субсидии станут платить уже на 2 квартиры, если факт сдачи в аренду подтвердится. Так как доход мужа - будут делить на 3 человека( он , жена и ребенок), и вряд ли много получится. Да с аренды квартиры - с этого пойдут налоги, но можно будет оформить и субсидию.