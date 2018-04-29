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Для субсидії українці декларуватимуть
доходи всіх членів...

Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
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  #<12345
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 19:08

Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів

  Faceless написав:Реально факт такой: у неких супругов, доходы которых вместе не позволяют рассчитывать на субсидию, есть два объекта недвижимости, в одном из которых могут проживать некие родственники. Нехитрым путем, до этого, супруги получали субсидию (хотя по сути права не нее не имеют). Теперь не смогут.

Почему не смогут ? Если проживают родственники -то родственники могут оформить субсидию на себя, при этом хозяева даже налог не обязаны платить, так как это обычно не аренда, а родственное проживание и такое по закону возможно.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:21

Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів

"Что иесть "сюбсидия"? - Юкрениан глобал махинейшн!" (ДизельШоу).
На самом деле так и есть.
Что мы имеем?
1.Фактически частное монопольное владение энергетическим сектором страны рыжим татарином, фактическим бенефициаром партии регионов.
2. Конские тарифы установленные в интересах рыжего татарина государством в лице НКРЭУ, председателем которой является бывший работник рАшен, вовк. То есть, фактически протеже пороха, учредителя партии регионов.
3. Чем схема с субсидиями чем интересна донецкому уголовнику? Очевидно тем, что можно до беспредела поднимать тарифы не боясь социального взрыва - те, кто могут будут платить по-полной, те, кто не могут - за них государство заплатит из своего кармана. Фактически-же - те, кто не платит субсидию, платят и за себя и за получателя субсидии.
Чем интересна схема с субсидиями для "торгового партнера" донецкого уголовника? Очевидно, тем, что подконтрольная хозяину партия регионов...ой, пардон, оппозиционный блок, поддержит голосованием партию власти в парламенте, если вдруг часть коалиции захочет поиграть в самостоятельность или проявит принципиальность при попытке поиметь законность, например, как в случае назначения журналиста на должность генпгокугога.
Чем интересна тема субсидий для населения? Очевидно тем, что подобные обсуждаемому вопросы, отвлекают от вполне очевидных вопросов:
- почему в такой стране как Украина, такое нищее население?
- почему нам парят "европейские цены" на продукт украинского производства, произведенный украинскими работниками, на производственных фондах, оставшихся от СССР и прикарманеных практически нашару, из энергоносителей украинской добычи или э/э украинской-же генерации? и следующий из этого-же вопрос - где "европейские зарплаты", "европейские законы", "европейские суды","европейская культура политики" и тп?

Теперь вот еще что - выше упоминалось, что в США могут за коммунальные долги на аукцион выставить недвижимость. Это правда. И не только за коммунальные. За неуплаченные штрафы, налоги и пр. пр. пр.
Но есть нюансы - во-первых, это могут сделать только после отчуждения права собственности судом, который хоть и не такой объективный как украинский :mrgreen: , но все-же учитывает мнение всех сторон процесса, а не только тех, из чьей руки кормится. Во-вторых, если уж говорить о долгах за коммунальные услуги,...мои знакомые живут в огромной (в моем понимании) квартире 150+ квадратов и платят всей коммуналки около 100 баксов. Это около 1% от доходов семьи с 1 работающим родителем. У меня-же коммуналка в вдвое+ меньшей квартире, получается выше. Про %% от дохода молчу.
Кроме того, что коммуналка в США доступна абсолютно любому - вроде как объяснил, но там другая структура расходов, отличная от структуры расходов в Украине. И если семья с низким доходом, то есть определенные государственные программы помощи, позволяющие нормально жить семьям с минимальными доходами. И не всегда даже надо инициировать эту помощь. Как пример, много лет назад, вышеописанная семья получила чек от налогового ведомства с возвратом 300 баксов налогов. В ту пору молодые люди учились и работали парт-тайм за очень небольшие деньги. Доход на семью был меньше минимально облагаемого. То есть, они не платили ежегодный налог. Так откуда-же может появиться возврат налога? "Все просто" (ТМ Биг :) ) - при покупке почти любого товара, на кассе взимается налог, он не учтен в ценнике. И каждый американец знает и понимает, что не только зарабатывая, но и тратя деньги он платит налоги и службы государства и местные (штата, города, комьюнити) содержатся из его денег. У нас ситуация в чем-то такая-же - мы все платим налоги, только мы воспринимаем это как оброк/дань государству, а не как плату за вполне конкретные результаты работы тех, на чье содержание идут эти деньги. И естественно, никто из малоимущих граждан Украины не имеет таких "писем счастья". Но вот бенефициары экономики Украины не стесняясь жрут из корыта в три горла то, что при других раскладах сделало-бы неуместным сам вопрос о необходимости такого ур** явления как субсидия.

Касательно наличия нескольких квартир. Я, хоть и являюсь противником субсидий как таковых, хочу напомнить уважаемым форумчанам, что мы живем в государстве "Украина", а не "Киев/Одесса/Львов". Не в каждом городе или селе возможно сдать квартиру даже за коммуналку, но каждый потребитель платит по тарифам одного порядка. Вопрос соответствия тарифов доходам можно решить (без субсидий) двумя путями - либо увеличить доходы населения либо умерить аппетиты "роттердама+" :mrgreen: . Либо и то и другое.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 23:02

  Pegasmaster написав: субсидии генерируют прибыль совсем другим людям, тут вы правы. именно поэтому их раздавали всем подряд. вы же понимаете, кто именно получает профит от роттердамов+ и уравнения цены газа на внешнем и внутреннем рынке, правда? теперь уменьшают количество субсидиантов, чтобы заставить людей тратить сбережения на еду и жкх.

Олигархи-олигархами, но тем не менее, простые пересичные хитрожопы тоже оказались не прочь урвать свой маленький кусочек и в итоге украсть отнюдь не у олигархов (у них-то все в порядке), а у соседа, у которого весь доход полностью задекларирован, и который вынужден оплачивать коммуналку за себя и еще за хитрожопа на субсидии.

И при этом это мелкое хитрожопое ворье еще имеет наглость возмущаться... Три гребаных года жили за чужой счет, т.е. тех честных налогоплательщиков, которые не получали никаких субсидий. Пора и честь знать.

Самое интересное, мы ведь здесь обсуждаем нововведения относительно тех, кто по совокупному доходу семьи изначально вроде как не имел права на субсидию, а также владельцев больших квартир-домов. Причем здесь села и ПГТ, где люди реально бедно живут? Если действительно нет денег на коммуналку, то новый закон тебя не коснется, и субсидию начислят. Откуда тогда возмущения? Ну а если деньги на коммуналку есть, просто они тщательно скрываются - то тут уж извини, уважаемый хитрожоп, плати так же, как и сосед. Все по-честному.
Востаннє редагувалось Kart в Вів 08 тра, 2018 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 23:12

[quote="4361183:hxbbgaf"]Я читал несколько статей, речь о супругах, о родителях и о соверешеннолетних детях и об их доходах. Какие у несовершеннолетних доходы?
[quote]
Несовершенолетние дети могут получать алименты, а таких не мало, разве это не доход семьи? Кстати,сейчас субсидия не считается доходом, а если сделают субсидию адресную, например, дадут 1000 грн на коммуналку, вместо субсидии, то эту тыщу позже посчитают в общий доход семьи, соответственно, размер субсидии сократится?
1007qwert
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