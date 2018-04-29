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Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 08 тра, 2018 19:08
Faceless написав:
Реально факт такой: у неких супругов, доходы которых вместе не позволяют рассчитывать на субсидию, есть два объекта недвижимости, в одном из которых могут проживать некие родственники. Нехитрым путем, до этого, супруги получали субсидию (хотя по сути права не нее не имеют). Теперь не смогут.
Почему не смогут ? Если проживают родственники -то родственники могут оформить субсидию на себя, при этом хозяева даже налог не обязаны платить, так как это обычно не аренда, а родственное проживание и такое по закону возможно.
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kalinavalera1
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Додано: Вів 08 тра, 2018 22:21
"Что иесть "сюбсидия"? - Юкрениан глобал махинейшн!" (ДизельШоу).
На самом деле так и есть.
Что мы имеем?
1.Фактически частное монопольное владение энергетическим сектором страны рыжим татарином, фактическим бенефициаром партии регионов.
2. Конские тарифы установленные в интересах рыжего татарина государством в лице НКРЭУ, председателем которой является бывший работник рАшен, вовк. То есть, фактически протеже пороха, учредителя партии регионов.
3. Чем схема с субсидиями чем интересна донецкому уголовнику?
Очевидно тем, что можно до беспредела поднимать тарифы не боясь социального взрыва - те, кто могут будут платить по-полной, те, кто не могут - за них государство заплатит из своего кармана. Фактически-же - те, кто не платит субсидию, платят и за себя и за получателя субсидии.Чем интересна схема с субсидиями для "торгового партнера" донецкого уголовника?
Очевидно, тем, что подконтрольная хозяину партия регионов...ой, пардон, оппозиционный блок, поддержит голосованием партию власти в парламенте, если вдруг часть коалиции захочет поиграть в самостоятельность или проявит принципиальность при попытке поиметь законность, например, как в случае назначения журналиста на должность генпгокугога.Чем интересна тема субсидий для населения?
Очевидно тем, что подобные обсуждаемому вопросы, отвлекают от вполне очевидных вопросов:
- почему в такой стране как Украина, такое нищее население?
- почему нам парят "европейские цены" на продукт украинского производства, произведенный украинскими работниками, на производственных фондах, оставшихся от СССР и прикарманеных практически нашару, из энергоносителей украинской добычи или э/э украинской-же генерации? и следующий из этого-же вопрос - где "европейские зарплаты", "европейские законы", "европейские суды","европейская культура политики" и тп?
Теперь вот еще что - выше упоминалось, что в США могут за коммунальные долги на аукцион выставить недвижимость. Это правда. И не только за коммунальные. За неуплаченные штрафы, налоги и пр. пр. пр.
Но есть нюансы - во-первых, это могут сделать только после отчуждения права собственности судом, который хоть и не такой объективный как украинский
, но все-же учитывает мнение всех сторон процесса, а не только тех, из чьей руки кормится. Во-вторых, если уж говорить о долгах за коммунальные услуги,...мои знакомые живут в огромной (в моем понимании) квартире 150+ квадратов и платят всей коммуналки около 100 баксов. Это около 1% от доходов семьи с 1 работающим родителем. У меня-же коммуналка в вдвое+ меньшей квартире, получается выше. Про %% от дохода молчу.
Кроме того, что коммуналка в США доступна абсолютно любому - вроде как объяснил, но там другая структура расходов, отличная от структуры расходов в Украине. И если семья с низким доходом, то есть определенные государственные программы помощи, позволяющие нормально жить семьям с минимальными доходами. И не всегда даже надо инициировать эту помощь. Как пример, много лет назад, вышеописанная семья получила чек от налогового ведомства с возвратом 300 баксов налогов. В ту пору молодые люди учились и работали парт-тайм за очень небольшие деньги. Доход на семью был меньше минимально облагаемого. То есть, они не платили ежегодный налог. Так откуда-же может появиться возврат налога? "Все просто" (ТМ Биг
) - при покупке почти любого товара, на кассе взимается налог, он не учтен в ценнике. И каждый американец знает и понимает, что не только зарабатывая, но и тратя деньги он платит налоги и службы государства и местные (штата, города, комьюнити) содержатся из его денег. У нас ситуация в чем-то такая-же - мы все платим налоги, только мы воспринимаем это как оброк/дань государству, а не как плату за вполне конкретные результаты работы тех, на чье содержание идут эти деньги. И естественно, никто из малоимущих граждан Украины не имеет таких "писем счастья". Но вот бенефициары экономики Украины не стесняясь жрут из корыта в три горла то, что при других раскладах сделало-бы неуместным сам вопрос о необходимости такого ур** явления как субсидия.
Касательно наличия нескольких квартир. Я, хоть и являюсь противником субсидий как таковых, хочу напомнить уважаемым форумчанам, что мы живем в государстве "Украина", а не "Киев/Одесса/Львов". Не в каждом городе или селе возможно сдать квартиру даже за коммуналку, но каждый потребитель платит по тарифам одного порядка. Вопрос соответствия тарифов доходам можно решить (без субсидий) двумя путями - либо увеличить доходы населения либо умерить аппетиты "роттердама+"
. Либо и то и другое.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 23:02
Pegasmaster написав:
субсидии генерируют прибыль совсем другим людям, тут вы правы. именно поэтому их раздавали всем подряд. вы же понимаете, кто именно получает профит от роттердамов+ и уравнения цены газа на внешнем и внутреннем рынке, правда? теперь уменьшают количество субсидиантов, чтобы заставить людей тратить сбережения на еду и жкх.
Олигархи-олигархами, но тем не менее, простые пересичные хитрожопы тоже оказались не прочь урвать свой маленький кусочек и в итоге украсть отнюдь не у олигархов (у них-то все в порядке), а у соседа, у которого весь доход полностью задекларирован, и который вынужден оплачивать коммуналку за себя и еще за хитрожопа на субсидии.
И при этом это мелкое хитрожопое ворье еще имеет наглость возмущаться... Три гребаных года жили за чужой счет, т.е. тех честных налогоплательщиков, которые не получали никаких субсидий. Пора и честь знать.
Самое интересное, мы ведь здесь обсуждаем нововведения относительно тех, кто по совокупному доходу семьи изначально вроде как не имел права на субсидию, а также владельцев больших квартир-домов. Причем здесь села и ПГТ, где люди реально бедно живут? Если действительно нет денег на коммуналку, то новый закон тебя не коснется, и субсидию начислят. Откуда тогда возмущения? Ну а если деньги на коммуналку есть, просто они тщательно скрываются - то тут уж извини, уважаемый хитрожоп, плати так же, как и сосед. Все по-честному.
Востаннє редагувалось Kart
в Вів 08 тра, 2018 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 тра, 2018 23:12
[quote="4361183:hxbbgaf"]Я читал несколько статей, речь о супругах, о родителях и о соверешеннолетних детях и об их доходах. Какие у несовершеннолетних доходы?
[quote]
Несовершенолетние дети могут получать алименты, а таких не мало, разве это не доход семьи? Кстати,сейчас субсидия не считается доходом, а если сделают субсидию адресную, например, дадут 1000 грн на коммуналку, вместо субсидии, то эту тыщу позже посчитают в общий доход семьи, соответственно, размер субсидии сократится?
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Додано: Сер 09 тра, 2018 09:23
ребе Нок написав:
Как это все по порошенковски - сами создали проблему и теперь героически с ней борются.
и результат этой борьбы как всегда предсказуем - очередной пшик
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Сер 09 тра, 2018 09:43
ygn написав:
Вспоминаю их басни в начале этого шабаша, что не переживайте, все получат субсидию. По факту - загнули цены явно в 2-3 раза выше реальных, а субсидию уже прикрутили наполовину.
В том виде, что она есть - ее вообще нужно убрать и пустить эти деньги в энергоэффективность и автономное отпление домов. Но популизм мешает это сделать.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 09:48
hxbbgaf написав: ygn написав:
Вспоминаю их басни в начале этого шабаша, что не переживайте, все получат субсидию. По факту - загнули цены явно в 2-3 раза выше реальных, а субсидию уже прикрутили наполовину.
В 2-3 раза? Вы издеваетесь? Себестоимость газа собственной добычи сейчас с таким курсом баксов 40, если яценюк в 2013-м при курсе 8 говорил о 80 и что нельзя повышать тарифы. В 10 раз уже хотят!
Хватит уже этого пролетарского шлака. Газ должен стоить по мировым ценам. Мы не такая богатая страна, чтобы прожигать его на собственные нужды по-дешевке. Если в тоже время его можно пустить на экспорт и на аырученные деньги еще нарастить собственную добычу.А не сидеть на дотациях государства. Везде нужен подход удочка, а не рыба. Спасибо, что с газом хоть перестали заниматься долбанным популизмом.
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SMOKE
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Додано: Сер 09 тра, 2018 10:00
SMOKE написав:
Газ должен стоить по мировым ценам.
В разных штатах США стоимость газа для населения разнится до ДВУХ !! раз.
Что имеется в виду под мировыми ценами?
Но и не забываем, что понятие рыночная цена также неприменима для Украине по причине абсолютного отсутствия рынка газа.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 10:02
Джон написав: hxbbgaf написав:
То есть все с детьми и внуками в 10-м живут в одной квартире и сдают? Абышосказать.
Ну я привел выше пример если наворовать на десяток квартир то и логика она меняется.. сдавать только..понять что квартиры могут не сдаваться и в них жить другие члены семьи с минимальным доходом просто не дано.. как в анекдоте - на хлеб не хватает..а вы пирожных меньше кушайте..
dotster написав:
в стране становится все больше и больше выгодно жить в гражданском браке :-
конечно то идиотизм с алиментами, вплоть до заперта выезда за границу, теперь с субсидиями, соевые просто разрушают институт семьи, они делают все чтобы она была экономически не выгодна. А в результате этого "рехформаторского безумия" неполные семьи матери одиночки одинокие старики..
Неполные семьи из-за дегеннратов в штанах, которые могут сделать ребенка, но отвечать за него не хотят. Вообще ни за что не хотят отвечать и ищут шару и экономическую выгоду, жалуясь на жизнь. Нормальным мужчинам глубоко побоку ужесточения законов по алиментам, так как они в любом случае будут жениться, заводить детей и заботиться о них, если с женой выйдут разногласия. А не бегать оформлять разводы, чтобы льготу получить. Тут на себя надо пееять, а не что государство плохое. Семья- это не предпринмательская деятельность и априори экономически невыгодно. Это ж надо не только о себе заботиться, а и еще о ком-то. Маргиналам этого не понять.
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SMOKE
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