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Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 09 тра, 2018 12:48
Shram написав: SMOKE написав:
Хватит уже этого пролетарского шлака. Газ должен стоить по мировым ценам. Мы не такая богатая страна, чтобы прожигать его на собственные нужды по-дешевке.
А где посмотреть на мировую цену на газ?
Просто в США одна цена, в Европе другая, в Японии третья.
Что конкретно вы имеете ввиду?
Как на последнем брифинге сказал Кучма, "нужно думать головой, а у нас думают языком".
Но это почему то принимается большинством. Может социум не дозрел, привыкнув "питаться" плохим инфо-фаст-фудом.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 16:45
SMOKE написав:
Мы не такая богатая страна, чтобы прожигать его на собственные нужды по-дешевке
А за горящий "Вечный огонь" ,что дедывоевали кто заплатит? А за нагрев планеты этим "вечным ягом" ,и ЛОХов,что нагрев оплатили кто ответит? Может "майбутники","папередники" ж не в ответе
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Сер 09 тра, 2018 23:00
SMOKE написав:
Хватит уже этого пролетарского шлака. Газ должен стоить по мировым ценам. Мы не такая богатая страна, чтобы прожигать его на собственные нужды по-дешевке. Если в тоже время его можно пустить на экспорт и на аырученные деньги еще нарастить собственную добычу.А не сидеть на дотациях государства. Везде нужен подход удочка, а не рыба. Спасибо, что с газом хоть перестали заниматься долбанным популизмом.
Украина ещё не скоро станет членом Евросоюза, потому нечего спешить с мировыми ценами, наши зарплаты, пенсии ещё далеки от мировых, повышение цены газа уже повлекло рост инфляции, рост цен на украинские товары, все тарифы, большинство людей станет ещё беднее от этого. Правительство наше доиграется, рост цены газа выгоден России, да нашим барыгам в Нефтегазе, всем остальным потребителям не нужен дорогой газ, наша продукция станет не конкурентной на рынке. При наших минимальных зарплатах, по отношению к мировым, себестоимость нашего газа и других полезных ископаемых есть самая низкая.
Пока ещё мы живём по Конституции, в которой зафиксировано что наши недра принадлежат всему народу, тогда народ и должен ими распоряжаться, а не групка барыг из Нефтегаза. Если и устанавливать мировые цены на недра, то после изменения Конституции (Основного закона), а если наоборот, это будет НЕЗАКОННО. Пусть наш уряд берёт денег взаймы, если уж сильно нужен кредит, не у МВФа, а у наших олигархов-миллиардеров, у них денег побольше, чем даёт МВФ, они же сами и будут заинтересованы чтобы их не разворовали, проконтролируют каждую копейку лучше МВФа, и мы не будем зависимы от Запада.
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