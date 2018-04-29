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Для субсидії українці декларуватимуть
доходи всіх членів...

Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 12:48

  Shram написав:
  SMOKE написав:Хватит уже этого пролетарского шлака. Газ должен стоить по мировым ценам. Мы не такая богатая страна, чтобы прожигать его на собственные нужды по-дешевке.


А где посмотреть на мировую цену на газ?
Просто в США одна цена, в Европе другая, в Японии третья.
Что конкретно вы имеете ввиду?


Как на последнем брифинге сказал Кучма, "нужно думать головой, а у нас думают языком".
Но это почему то принимается большинством. Может социум не дозрел, привыкнув "питаться" плохим инфо-фаст-фудом.
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 16:45

Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів

  SMOKE написав:Мы не такая богатая страна, чтобы прожигать его на собственные нужды по-дешевке
А за горящий "Вечный огонь" ,что дедывоевали кто заплатит? А за нагрев планеты этим "вечным ягом" ,и ЛОХов,что нагрев оплатили кто ответит? Может "майбутники","папередники" ж не в ответе :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 23:00

  SMOKE написав:Хватит уже этого пролетарского шлака. Газ должен стоить по мировым ценам. Мы не такая богатая страна, чтобы прожигать его на собственные нужды по-дешевке. Если в тоже время его можно пустить на экспорт и на аырученные деньги еще нарастить собственную добычу.А не сидеть на дотациях государства. Везде нужен подход удочка, а не рыба. Спасибо, что с газом хоть перестали заниматься долбанным популизмом.

Украина ещё не скоро станет членом Евросоюза, потому нечего спешить с мировыми ценами, наши зарплаты, пенсии ещё далеки от мировых, повышение цены газа уже повлекло рост инфляции, рост цен на украинские товары, все тарифы, большинство людей станет ещё беднее от этого. Правительство наше доиграется, рост цены газа выгоден России, да нашим барыгам в Нафтагазе, всем остальным потребителям не нужен дорогой газ, наша продукция станет не конкурентной на рынке. При наших минимальных зарплатах, по отношению к мировым, себестоимость нашего газа и других полезных ископаемых есть самая низкая.
Пока ещё мы живём по Конституции, в которой зафиксировано что наши недра принадлежат всему народу, тогда народ и должен ими распоряжаться, а не групка барыг из Нафтагаза. Если и устанавливать мировые цены на недра, то после изменения Конституции (Основного закона), а если наоборот, это будет НЕЗАКОННО. И тех кто намерен нарушать Основной закон и делает это - под суд, там им хватит времени почитать Конституцию. Пусть наш Уряд берёт денег взаймы, если уж сильно нужен кредит, не у МВФа, а у наших олигархов-миллиардеров, у них денег побольше, чем даёт МВФ, они же сами и будут заинтересованы чтобы их не разворовали, проконтролируют каждую копейку лучше МВФа, и мы не будем зависимы от Запада.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:04

Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів

  SMOKE написав:Хватит уже этого пролетарского шлака. Газ должен стоить по мировым ценам. Мы не такая богатая страна, чтобы прожигать его на собственные нужды по-дешевке. Если в тоже время его можно пустить на экспорт и на аырученные деньги еще нарастить собственную добычу.А не сидеть на дотациях государства. Везде нужен подход удочка, а не рыба. Спасибо, что с газом хоть перестали заниматься долбанным популизмом.

вы походу не поняли, ну или не хотите понять, что вырученные деньги идут не на программы энергоэффективности и наращивание собственной добычи, а в карман определенным людям. цены на жкх уже давно высокие, а глобальных программ энергоэффективности в реале как не было, так и нет. вы не задавали себе вопрос, почему?
Pegasmaster
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:06

  Pegasmaster написав:
  SMOKE написав:Хватит уже этого пролетарского шлака. Газ должен стоить по мировым ценам. Мы не такая богатая страна, чтобы прожигать его на собственные нужды по-дешевке. Если в тоже время его можно пустить на экспорт и на аырученные деньги еще нарастить собственную добычу.А не сидеть на дотациях государства. Везде нужен подход удочка, а не рыба. Спасибо, что с газом хоть перестали заниматься долбанным популизмом.

вы походу не поняли, ну или не хотите понять, что вырученные деньги идут не на программы энергоэффективности и наращивание собственной добычи, а в карман определенным людям. цены на жкх уже давно высокие, а глобальных программ энергоэффективности в реале как не было, так и нет. вы не задавали себе вопрос, почему?

Не думает, цитирует он.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:13

Re: Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів

  Kart написав:Олигархи-олигархами, но тем не менее, простые пересичные хитрожопы тоже оказались не прочь урвать свой маленький кусочек и в итоге украсть отнюдь не у олигархов (у них-то все в порядке), а у соседа, у которого весь доход полностью задекларирован, и который вынужден оплачивать коммуналку за себя и еще за хитрожопа на субсидии.

вы наверно не поняли, в конечном итоге у всех крадут олигархи.
1. у того, кто платит сам, олигархи крадут напрямую. за счёт задранных цен на жкх.
2. у тех, кто получает субсидии, олигархи крадут через компенсирующие доплаты из бюджета.
именно поэтому дают субсидии всем, кто попросит, т.к. доплаты из бюджета прогнозированнее для олигархата.
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 14:16

Re: хватит уже

  SMOKE написав:Мы не такая богатая страна, чтобы прожигать его на собственные нужды

40 млн. населения, площадь одна из самых больших в Европе.. а на собственные нужды не можем..
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