Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...

Додано: Сер 09 тра, 2018 23:00

SMOKE написав: Хватит уже этого пролетарского шлака. Газ должен стоить по мировым ценам. Мы не такая богатая страна, чтобы прожигать его на собственные нужды по-дешевке. Если в тоже время его можно пустить на экспорт и на аырученные деньги еще нарастить собственную добычу.А не сидеть на дотациях государства. Везде нужен подход удочка, а не рыба. Спасибо, что с газом хоть перестали заниматься долбанным популизмом. Хватит уже этого пролетарского шлака. Газ должен стоить по мировым ценам. Мы не такая богатая страна, чтобы прожигать его на собственные нужды по-дешевке. Если в тоже время его можно пустить на экспорт и на аырученные деньги еще нарастить собственную добычу.А не сидеть на дотациях государства. Везде нужен подход удочка, а не рыба. Спасибо, что с газом хоть перестали заниматься долбанным популизмом.

Украина ещё не скоро станет членом Евросоюза, потому нечего спешить с мировыми ценами, наши зарплаты, пенсии ещё далеки от мировых, повышение цены газа уже повлекло рост инфляции, рост цен на украинские товары, все тарифы, большинство людей станет ещё беднее от этого. Правительство наше доиграется, рост цены газа выгоден России, да нашим барыгам в Нафтагазе, всем остальным потребителям не нужен дорогой газ, наша продукция станет не конкурентной на рынке. При наших минимальных зарплатах, по отношению к мировым, себестоимость нашего газа и других полезных ископаемых есть самая низкая.Пока ещё мы живём по Конституции, в которой зафиксировано что наши недра принадлежат всему народу, тогда народ и должен ими распоряжаться, а не групка барыг из Нафтагаза. Если и устанавливать мировые цены на недра, то после изменения Конституции (Основного закона), а если наоборот, это будет НЕЗАКОННО. И тех кто намерен нарушать Основной закон и делает это - под суд, там им хватит времени почитать Конституцию. Пусть наш Уряд берёт денег взаймы, если уж сильно нужен кредит, не у МВФа, а у наших олигархов-миллиардеров, у них денег побольше, чем даёт МВФ, они же сами и будут заинтересованы чтобы их не разворовали, проконтролируют каждую копейку лучше МВФа, и мы не будем зависимы от Запада.