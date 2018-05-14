Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
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finfen написав:Наскільки я знаю, то субсидія призначається по кількості саме зареєстрованих осіб.
У зв'язку із великою к-тю сімей із заробітчанами, можна було оформляти субсидію на "фактично проживаючих"
Часто буває так, коли в квартирі чи будинку, де проживають батьки, прописані діти, які фактично там не проживають вже багато років. Зрозуміло, що їхній дохід до обчислення субсидії ніякого відношення не має. Безповоротна допомога Уряду у сплаті житлово-комунальних послуг – субсидія – оформлюється виходячи з кількості фактично проживаючих осіб із числа зареєстрованих мешканців житла. У такому випадку мешканець квартири при оформленні субсидії, в Декларації про доходи у розділі «склад сім’ї», повинен вказати родичів, котрі зареєстровані, але не живуть з субсидієотримувачем. Зокрема, треба написати: «зареєстровані, але не проживають». Разом із Декларацією треба подати Заяву з проханням розглянути на Комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які мешкають у квартирі. А також надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці), (довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо). http://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/33.html
Все-таки, хто зараз займається субсидіями і у кого подібна ситуація, субсидія оформлюється на зареєстрованих, чи на фактично проживаючих. Якщо все вирішуватиметься через прохання до комісії, то, це ж лотерея, чи ні? А найголовніше, довідку з місця роботи в Чехії треба брати для комісії? Ще може ж тоді якою мовою ця довідка має бути: англійською, чеською, українською? Хто-що скаже по цій темі?