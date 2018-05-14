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Для субсидії українці декларуватимуть
доходи всіх членів...

Для субсидії українці декларуватимуть доходи всіх членів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:43

  Shram написав:
  SMOKE написав:Хватит уже этого пролетарского шлака. Газ должен стоить по мировым ценам. Мы не такая богатая страна, чтобы прожигать его на собственные нужды по-дешевке.


А где посмотреть на мировую цену на газ?
Просто в США одна цена, в Европе другая, в Японии третья.
Что конкретно вы имеете ввиду?

Нужно сложить, а ещё лучше - перемножить, эти 3 цифры. И получится "мировая-украинская-справедливая-рыночная" цена на газ :)
Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 10:35

  Ой+ написав:
  finfen написав:Наскільки я знаю, то субсидія призначається по кількості саме зареєстрованих осіб.


У зв'язку із великою к-тю сімей із заробітчанами, можна було оформляти субсидію на "фактично проживаючих"
Часто буває так, коли в квартирі чи будинку, де проживають батьки, прописані діти, які фактично там не проживають вже багато років. Зрозуміло, що їхній дохід до обчислення субсидії ніякого відношення не має. Безповоротна допомога Уряду у сплаті житлово-комунальних послуг – субсидія – оформлюється виходячи з кількості фактично проживаючих осіб із числа зареєстрованих мешканців житла.
У такому випадку мешканець квартири при оформленні субсидії, в Декларації про доходи у розділі «склад сім’ї», повинен вказати родичів, котрі зареєстровані, але не живуть з субсидієотримувачем. Зокрема, треба написати: «зареєстровані, але не проживають». Разом із Декларацією треба подати Заяву з проханням розглянути на Комісії питання про нарахування субсидій на фактичну кількість людей, які мешкають у квартирі. А також надати документ, що підтверджує факт не проживання відповідної особи за цією адресою (довідка з місця роботи в іншому місці), (довідка про навчання в іншому місці, про перебування на лікуванні тощо). http://teplo.gov.ua/rozyasnennya-po-subsidiyam/33.html



Все-таки, хто зараз займається субсидіями і у кого подібна ситуація, субсидія оформлюється на зареєстрованих, чи на фактично проживаючих. Якщо все вирішуватиметься через прохання до комісії, то, це ж лотерея, чи ні? А найголовніше, довідку з місця роботи в Чехії треба брати для комісії? Ще може ж тоді якою мовою ця довідка має бути: англійською, чеською, українською? Хто-що скаже по цій темі?
finfen
 
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