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Finance.ua: Як відкрити рахунок у польському банку
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 04 лют, 2020 12:35
В криптовалюті)
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ol_sedinkin
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:13
change_pm написав: vitaliy_berdinskikh написав: change_pm написав:
Польша - NestBank
Я пытался. Два раза, общался с разными консультантами в разное время опасаясь что дело в человеческом факторе и незнании деталей конкретным человеком.
Но банк открывает счета только тем кто имеет какой-то документ дающий право пребывания в Польше за рамками безвиза: зезволеня, карта побыту
, виза и т.п. Причем им ещё и адрес нужен польский, тоесть скорей всего и PESEL
, а не просто бумага дающее право жить в Польше. Это ответ какого-то центрального офиса куда была переслана моя заявка на открытие счета во второй раз. В первый меня завернули сразу в отделении.
По поводу адреса возможно писал, но можно и повторить. Польские банки предпочитают высылать карту на домашний адрес, а не выдавать на руки как у нас. Естественно адрес должен быть польский, в Украину шлют единицы. Некоторые банки могут выдать мгновенную неименную карту или у них есть виртуальные карты. Ну или можно вообще не открывать карту открыв только счет если карта не нужна.
Отмеченное - обязательно, мне так кажется. Ну, у меня было по крайней мере.
Зато с ПЕСЕЛом укр.налоговая никогда не узнает, что у вас есть там счет и сколько там денег.
На носу виконання Україною угоди з обміну податковою інформацією. Зараз 21 століття, коли отримати інформацію можна за секунди.
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Son of Sun
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Додано: Вів 04 лют, 2020 13:56
Son of Sun
Налог Бельки выше чем наш подоходный. Так чего бояться? А если есть какой-то доход от бизнеса в Польше так он без вариантов попадает на польские счета, с него платятся в первую очередь польские налоги. И тогда вопрос "чтоб украинская налоговая не знала" вообще не имеет смысла.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:16
vitaliy_berdinskikh написав:Son of Sun
Налог Бельки выше чем наш подоходный. Так чего бояться? А если есть какой-то доход от бизнеса в Польше так он без вариантов попадает на польские счета, с него платятся в первую очередь польские налоги. И тогда вопрос "чтоб украинская налоговая не знала" вообще не имеет смысла.
"польский счёт больше подойдёт к примеру программерам, фрилансерам и прочим, кто выполняет работы для иностранных фирм и полученную от них оплату труда не хотел бы заводить в Украину."
В данном случае, об этом уже будет известно.
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Son of Sun
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Додано: Вів 04 лют, 2020 14:18
ozz77 написав:
А кто в курсе при открытии текущего или депо на крупную сумму, ну скажем 50000 евро поляки задают вопросы по происхождению денег?
основной вопрос - источник пополнения депо или текущего.
если это кэш, тогда не рекомендую вносить более 15к евро/день, даже с учетом пояснений типа "сбережения". в таком случае вопросы задают формально.
если это крупный свифт из оффшора - готовьтесь к блокировке счета, которая произойдёт рано или поздно.
если это крупный свифт из Евросоюза или, например, из Украины под е-лимитом, тогда можно быть относительно спокойным.
имхо, с легалайзом нужно торопиться.
недавно был случай, когда польский банк отказал в кассовом обслуживании эмитированной им долларовой карты без повторной идентификации, условием которой было внж/разрешение на работу.
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Yuri_T
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Додано: Вів 04 лют, 2020 15:48
Yuri_T написав: ozz77 написав:
А кто в курсе при открытии текущего или депо на крупную сумму, ну скажем 50000 евро поляки задают вопросы по происхождению денег?
основной вопрос - источник пополнения депо или текущего.
если это кэш, тогда не рекомендую вносить более 15к евро/день, даже с учетом пояснений типа "сбережения". в таком случае вопросы задают формально.
если это крупный свифт из оффшора - готовьтесь к блокировке счета, которая произойдёт рано или поздно.
если это крупный свифт из Евросоюза или, например, из Украины под е-лимитом, тогда можно быть относительно спокойным.
имхо, с легалайзом нужно торопиться.
недавно был случай, когда польский банк отказал в кассовом обслуживании эмитированной им долларовой карты без повторной идентификации, условием которой было внж/разрешение на работу.
У каждого банка своя политика, и могуть блокануть счет даже за совсем незначительные, но непонятные для банка суммы с просьбой ответить на вопросы банка, либо просто могут попросить на выход без объяснения.
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Son of Sun
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Додано: Вів 04 лют, 2020 17:02
вот кстати инфо от работника миллениума (который к слову очень либерален к открытию счетов и не требует pesel). чтобы не привлекать лишнего внимания со стороны финмона сумма единоразового пополнения не должна быть более 3500 евро
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ozz77
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Додано: Вів 04 лют, 2020 20:05
ozz77 написав:
вот кстати инфо от работника миллениума (который к слову очень либерален к открытию счетов и не требует pesel). чтобы не привлекать лишнего внимания со стороны финмона сумма единоразового пополнения не должна быть более 3500 евро
Есть еще сумма и период пополнения, а еще использование других операций по счету. Если будет только регулярное пополнение по условным 3500, то это тоже ничего хорошего не предвещает. Чем крупнее банк, тем выше его репутация и, как правило, жёстче финмон.
В операциях клиента должна прослеживаться ясная банку логика.
Есть также страновой критерий: и Украина стоит в не очень благоприятном свете (коррупционные связи, закрытость и пр.). Если у вас нет четкой экономической связи со страной открытия счета, это тоже является фактором, который будет привлекать внимание банковских сотрудников. Речь не идёт о банках какого-то Мадагаскара или Венесуэлы.
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Son of Sun
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Додано: Нед 06 лют, 2022 14:36
Не відкриває Millenium рахунок - вимагає або карту побиту, або підтверджену адресу в РП.
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ricardo
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