Вступ до НАТО підтримують 40% опитаних українців.
Дивися повний текст Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС - опитування.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 13:10
Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС - опитування.
Додано: Сер 09 тра, 2018 13:10
А нету никакого опроса, где Украина самостоятельная и не состоит в каком-то блоке?
Додано: Сер 09 тра, 2018 13:42
Re: Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС.
Додано: Сер 09 тра, 2018 14:03
Re: Понад 40% українців підтримують інтеграцію України в ЄС.
А сколько процентов европейцев это поддерживают?
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